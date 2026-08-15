https://ukraina.ru/20260815/ukraina-stala-kontslagerem-a-v-polshe--pokushenie-kotorogo-ne-bylo-ukrainskie-artisty-ne-mogut-1082515819.html

Украина стала концлагерем, а в Польше — покушение, которого не было. Украинские артисты не могут молчать

Украина стала концлагерем, а в Польше — покушение, которого не было. Украинские артисты не могут молчать - 15.08.2026 Украина.ру

Украина стала концлагерем, а в Польше — покушение, которого не было. Украинские артисты не могут молчать

На уходящей неделе сразу двух заметных украинских артистов использовали для продвижения внешних нарративов, связанных с войной. Певица Оля Полякова начала... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T12:41

2026-08-15T12:41

2026-08-15T12:42

культура

эксклюзив

украина

россия

польша

владимир зеленский

киевстонер

оля полякова

тцк

красная армия

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На уходящей неделе сразу двух заметных украинских артистов использовали для продвижения внешних нарративов, связанных с войной. Певица Оля Полякова начала критиковать украинскую хунту, а украино-американский рэпер Киевстонер — рассказывать о неудавшемся покушении на себя. Такие вот концерты по заявкамПолякову — в президенты?На Украине целую неделю обсуждают выступление певицы Ольги Поляковой. «Поющие шлёпки» вдруг перестали исполнять свои хиты на мове, забыли о поддержке Пугачевой и Галкина* и полезли в политику.Полякова резко раскритиковала действия сотрудников ТЦК (аналог военкоматов) и заявила, что в украинском обществе из-за них формируется атмосфера страха и двойная мораль. Певица уверяет, что «незламна нация» постепенно превращается в запуганных мышей под веником.«Скоро мы все будем напуганные, запуганные мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека или кого-то будут паковать на улице, а ты будешь проходить мимо», — запела Полякова.Она считает, что многочисленные видео с силовым задержанием мужчин сотрудниками ТЦК привели к тому, что люди перестали понимать, где проходит граница между допустимым и недопустимым.«Любого человека сейчас можно похитить на улице — и никто не заступится. Потому что все думают: это ТЦК или не ТЦК, это нормально или ненормально… У людей размылось понятие “хорошо” и “плохо”», — объясняет певица.Но главное — Полякова сравнила «страну четырёх свобод» с концлагерем и обнаружила, что это уже не свободная держава.«Украина — уже не свободная страна. Мы столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере?» — возмутилась на публику исполнительница.Вот как! А ведь всего полтора года назад, в свой 45-й день рождения, Оля Полякова представила альбом «100% UA» и восхищалась «Ненькой» и мовой. А в юбилейный альбом вошли украиноязычные версии наиболее известных композиций исполнительницы:«Шлёпки», «Королева ночи» и «Эй, секундочку!».Но теперь Ольга переобулась и на чистом русском языке возмущается концлагерем Зеленского и забитым украинским обществом.Подобные деятели прекрасно чувствуют общественное настроение. И Полякова не ошиблась: её хором поддерживают украинцы, восторгаются смелостью и отвагой певицы, а некоторые даже хотят видеть её во главе государства.В общем, прозрение Поляковой нужно расценивать как слепок настроений в украинском обществе: уставшем от войны, разочарованном, запуганном. Кто-то конечно может подумать, что певица просто ловит хайп. Возможно. Но, может, всё куда серьёзнее: украинцев тестируют на готовность принять нового лидера (или лидершу), которая «поёт» не о вечной войне, а о концлагере «Украина» и происходящих в нём зверствах.При этом Полякова как бы призывает своих слушателей не молчать и выступить против беспредела, учиняемого властью. Но ей ли не знать, что побег из концлагеря практически нереален, а ворота «фабрик смерти» всегда открывает Красная армия?Разумеется, кое-кто уже называет певицу российским проектом и мягкой силой Москвы. Тем более, Полякова полтора десятка лет назад пыталась «покорять» Россию, создав сценический образ «Суперблондинки» в кокошнике. А её треки, вроде «Russian Style», активно ротировались на всём постсоветском пространстве.Правда, после евромайдана (который активно поддерживал муж-бизнесмен Суперблондинки) она прекратила любую творческую и концертную деятельность на территории России, разорвав деловые контакты и полностью переориентировавшись на украинский рынок, а в дальнейшем — на международные площадки.Её новые проекты были ориентированы на карьеру в Великобритании, Полякова даже заявляла, что сходит с украинской сцены ради выступлений в Лондоне. Возможно, именно там её и подрядили петь песни о недемократичной Украине и усталости граждан от хунты Зеленского?Вот пропагандист Виталий Портников открыто заявляет, что выступление Поляковой о «жизни в концлагере» и зверствах ТЦК говорит об одном — о подготовке к выборам. По его словам, если пророссийским политикам на Украине закрыли рты и запретили работать, то для обвинений пока ещё действующей власти используют медийных персон.То есть Запад запускает такой же проект, как в 2019 году, когда у украинцев был высокий запрос на мир любой ценой. Тогда им подсунули русскоязычного аполитичного комика, сделавшего карьеру в России. А теперь этот артист всем надоел — его пробуют заменить блондинистой певицей в кокошнике, которая смело критикует режим, говорит всю правду о силовиках и терроре в стране.Женщин-президентов на Украине ещё не было.Имитация покушения на КиевстонераВпрочем, развлекают украинскую публику западные продюсеры не только новыми «хитами» Поляковой, но и постановками в стиле «Россия хотела ликвидировать известного рэпера».Польское радио RMF FM утверждает, что в Варшаве якобы задержали уроженца Донбасса, готовившего покушение на украинского музыканта Альберта Васильева (Kyivstoner), который живёт в Польше под именем Слевин Дадян — c американским паспортом в кармане.«Знаменитый украинский рэпер должен был стать жертвой киллера из Донбасса, но его задержали сотрудники столичной полиции при содействии Агентства внутренней безопасности», — передало RMF FM.Доказательств связи задержанного с Россией не приводится. А зачем? Какие ещё нужны аргументы, если пойманный «киллер» — родом из Донбасса?Вообще же, очень интересно: с чего бы Польша так озаботилась судьбой украинского рэпера с русской фамилией в ситуации, когда поляки ежедневно избивают украинцев только за акцент или паспорт? Явно попахивает политикой. Ведь в дело рэпера вмешался аж целый премьер Дональд Туск: заявил, что «потенциальная жертва является очень неудобной для России».Действительно, Альберт Васильев был обвинен Федеральной службой безопасности России в надзоре и управлении логистикой поставок в Московскую область дронов, которые должны были использоваться для атак на стратегические объекты в российской столице и Подмосковье.Бывшего участника группы «Грибы» признали организатором контрабандной схемы, когда беспилотники перевозились из Словакии через Польшу. Не оттого ли польские власти так рьяно вступаются за «Киевстонера»? Сам он обвинения отрицает и клянется, что не помогал СБУ с терактами в Подмосковье.Зато Польша, как сказано выше, из кожи вон лезет, выискивая «российский след» в этом деле. Ведь украинский «грибник» до начала СВО много времени проводил в Москве, где сотрудничал с известным рэпером Василием Вакуленко — известным как «Баста».На Украине Васильева много и злобно критиковали за эту творческую связь. Но, как известно, деньги не пахнут. И хотя рэпер осудил спецоперацию России против Украины, защищать Неньку не стал, а сразу смылся с семьёй в США, где прожил два года.В 2024 году Киевстонер переехал в Словакию (как раз после ухода с поста президента Джо Байдена), где продолжил непопулярную музыкальную деятельность. Она же, видимо, и стала прикрытием для контрабандных схем с беспилотниками.Поляки же делают вид, что Киевстонер — главный тайный кукловод всей украинской политики, которого пытались устранить российские спецслужбы.В общем, налицо тенденция, когда украинские артисты и музыканты всё чаще оказываются частью политического противостояния. И востребованы не их сценические, а совсем другие таланты. Если они, конечно, есть.* Внесён в России в список иноагентов

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https://ukraina.ru/20260808/v-rossii-seli-kolobka-na-ukraine-nashli-novogo-russkogo-vraga-1082316724.html

https://ukraina.ru/20260714/chilit-i-zasylaet-drony-v-rossiyu-kak-reper-kievstoner-prevratilsya-v-terrorista-1081455859.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, польша, владимир зеленский, киевстонер, оля полякова, тцк, красная армия, сбу