https://ukraina.ru/20240126/1052906022.html

Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти

Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти - 26.01.2024 Украина.ру

Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти

Логика военной пропаганды состоит не в том, что убийца назначается врагом, а в том, что враг назначается убийцей. Поэтому, каковы бы ни были реальные обстоятельства гибели самолета Ил-76 с его экипажем и пассажирами, украинские власти обвинят Россию. И это, к сожалению, сработает

2024-01-26T13:59

2024-01-26T13:59

2024-01-26T15:11

украина

россия

сво

военнопленные

обмен пленными

ил-76

пропаганда

война

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052895130_0:56:1070:658_1920x0_80_0_0_f9a1d2c5645b030625d0e175143df391.jpg

Только-только размороженным после полугода простоя обменам пленных конец — это была первая мысль после того, как стало известно, что сбитый Украиной над Белгородской областью российский транспортник Ил-76 вез украинских военнопленных на очередной обмен по формуле «192 на 192». Тяжелое предчувствие тут же подтвердил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. «Теперь об обмене речи идти не может», — сказал он по горячим следам катастрофы, правда, затем немного смягчил, добавив, что обмены пленными, видимо, будут поставлены на паузу. Позднее он же заявил, что несмотря на крушение самолета, обмены пленными с Украиной продолжатся, потому что своих надо вытаскивать.Действительно, нет оснований полагать, что трагедия поставит крест на возвращении военнопленных, но в ближайшее время с этим наверняка будут проблемы.Ступор вызывает уголовное дело о «нарушении законов и обычаев войны», которое открыла СБУ. Расследовать будут, естественно, только на территории Украины, соответственно, должно предполагаться, что законы и обычаи войны нарушили украинские военные. А в чем нарушение, если, по версии украинских властей, Ил-76 вез не пленных, а ракеты (или вообще был пустой, только с экипажем)? Ну вот ни в чем и не будет.Омбудсмен Лубинец не видит признаков того, что на самолете летели украинские военнопленные, и считает случившееся давно подготовленной информационной кампанией против Украины. Воспринимать его всерьез невозможно как минимум после его прошлогоднего заявления о том, что Россия удерживает 25 тысяч украинских гражданских пленных. Источник информации Лубинец, естественно, не назвал, но любой, кто хоть немного в теме, понимает, что цифра не просто неадекватна, она безумна. Столько гражданских, арестованных в связи с конфликтом, не удерживает даже Украина. Украинский координационный штаб по обменам прямо сейчас говорит, что в России удерживаются более 1600 украинских гражданских (полгода назад озвучивали порядка 800 человек, что совпадало с данными ООН). Откуда 25 тысяч? Так что омбудсмен просто отрабатывает версию Офиса Зеленского. Зеленский говорит, что ничего не понятно и нужно международное расследование, но виновата всё равно Россия, значит, в этом ключе и будут выстраивать медийную политику.Международное расследование может быть только ооновским. Ясно, что его не будет, как не было расследования по Буче. Но, предположим, оно состоится и даже выяснит, что все было именно так, как говорят в РФ. Что изменится? Уже была история с разбрасыванием Украиной «Лепестков» в Донбассе, когда Украина просто объявила представителей международных организаций, сказавших об этом, агентами Кремля и на том все и закончилось. Даже десятки публикаций в крупнейших западных СМИ ничего не изменили. Поставки денег и вооружений с Запада зависят не от правды о преступлениях сторон конфликта, а от того, что НАТО является стороной конфликта, хоть непосредственно в боевых действиях и не участвует.Сейчас снова заговорили о сбитом в 2014 году малайзийском «Боинге», о том, что раз Украина сбила сейчас, то сбила и тогда. Вот только смысла в этих разговорах также мало. Медиакейс того «Боинга» сработал в тот момент, как один из запалов для разжигания войны. Сегодня это уже сыгранная карта, поэтому и разыгрывают новую.В 1983 году советский истребитель сбил корейский гражданский авиалайнер. Несмотря на то что позже расследование выяснило, что корейский самолет зашел в закрытое воздушное пространство СССР по ошибке пилота, который неправильно настроил приборы, в общественном сознании Запада времен холодной войны трагедия превратилась в очередной миф о кровожадности русских и преступности коммунистического режима.С точки зрения общественной психологии это понятно — не так важно, что рационально объяснят потом, как важна первичная эмоциональная реакция на гибель массы людей, ответственность за которую обязательно нужно возложить на врага (враг должен убивать невинных, иначе непонятно, на каком основании он враг). Облучился даже такой великолепный музыкант, как Гари Мур, написавший по следам крушения корейского самолета песню Murder in the Skies («Убийство в небесах»). Именно убийство, а не несчастный случай. И теперь результаты расследования для массового сознания не важны вообще, поскольку о событии есть песня, то есть материализованная эмоция, а в песне прямо сказано — убийство.И это тот самый Гари Мур, который всю жизнь воспевал борьбу за независимость Ирландии, то есть не был совсем далек от политики. Что говорить о людях, для которых политика начинается и заканчивается получасовым вечерним пролистыванием мейнстримных новостей?Та же самая история с гибелью польского президента Леха Качиньского в авиакатастрофе на территории России. Уже дальше официальная Польша признала событие несчастным случаем, но разве это имеет какое-то значение для широких масс, обработанных и обрабатываемых националистической пропагандой? Ведь всегда можно сказать, что нас обманывают. Почему? Потому что если Россия — враг, то она должна была убить Качиньского, все. В этом заключается замкнутая логическая система военной пропаганды. Она проста как три копейки, а потому крайне эффективна.Казалось бы, Ил-76 сбила Украина и она этого не отрицает. Означает ли это, что схема будет работать как-то иначе? Нет. Своему населению и западному обывателю уже рассказывают байки, что Россия подставила, спровоцировала, сама убила пассажиров или пассажиров там вовсе не было. Это для массовой эмоции. Политику западных властей касательно помощи Украине эмоциональный фон изменить не может. Хоть бы Зеленский публично расчленил и съел черную гомосексуальную женщину с особенностями развития — это бы объявили дипфейком, который создал Путин для дискредитации и т. д.Для альтернативных западных политических сил, которые сами хотели бы прийти к власти, а потому критикуют поддержку Украины своими оппонентами, это, конечно, электоральный аргумент. Аргумент это и для стран, которые не находятся в зоне влияния США и которые могут его также использовать в качестве антиамериканской критики (тем более самолет был сбит ракетой американского производства). Но и все.Убьет ли медиакейс самолета Ил-76 Зеленского как руководителя американской администрации на Украине? Некоторые считают, что да, но, скорее всего, нет. Значительных протестов внутри не будет, как не было никогда. Если несколько матерей погибших выйдут на несогласованный пикет, их либо не заметят, либо запакуют как «агентов Путина». Если кто-то начнет митинговать на Западе, их тоже либо не заметят, либо назовут «агентами Путина» (паковать, наверное, не станут, это прерогатива только становящейся украинской демократии, а не уже установленной американской или европейской).Конечно, жители Украины, у которых и так есть альтернативное мнение касательно происходящего, лишь убедятся в своей правоте. Но они не имеют ни голоса, ни влияния. А в головах у большинства будет именно та версия событий, о которой заявят власти. То есть коварные и жестокие «орки» нас подставили (в пределе — «сами убили пленных на земле»), чтобы светлоликий Запад перестал нам помогать. А дальше только повышение градуса ненависти. Еще раз, логика военной пропаганды не в том, что убийца назначается врагом, а в том, что враг назначается убийцей.Самолет могли сбить специально, а могли и случайно, действительно что-то не согласовав. Без расследования и судебного процесса делать большие выводы было бы некорректно. Людей не вернешь, поэтому самое важное, что следовало бы сейчас осмыслить — это наша реакция на произошедшее. Если самолет сбили специально, то сбили, чтобы война шла как можно дольше, чтобы население, особенно в регионах, которые берет и будет брать под контроль российская армия, сильнее ненавидело русских, чтобы Зеленский, который уже вот-вот перестанет быть избранным президентом, продолжал бесконечно выполнять президентские функции, чтобы крутящиеся вокруг него начальники продолжали грабить, и чтобы Запад продолжал им платить.Но вот парадокс: если это сделано случайно, результат будет тот же самый. Потому что медиакейс Murder in the Skies запущен, а с ним и продолжение войны.

https://ukraina.ru/20240126/1052914599.html

https://ukraina.ru/20240126/1052912716.html

https://ukraina.ru/20240126/1052911966.html

https://ukraina.ru/20240126/1052911693.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, сво, военнопленные, обмен пленными, ил-76, пропаганда, война, эксклюзив