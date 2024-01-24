https://ukraina.ru/20240124/1052861231.html
Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп
Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп - 24.01.2024 Украина.ру
Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии, приводит Politico слова президента СШ Джо Байдена
2024-01-24T10:20
2024-01-24T10:20
2024-01-24T10:20
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23 января в американском штате Нью-Гэмпшир состоялись первичные выборы кандидатов на пост президента США.Согласно прогнозу агентства Associated Press, Трамп победил на первичных выборах кандидатов в президенты (праймериз) США в Нью-Гэмпшире с результатом в 55% голосов.Результаты в Нью-Гэмпшире показывают, что Байден приближается к матчу-реваншу с бывшим президентом Дональдом Трампом на всеобщих выборах, пишет Politico.Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.
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Украина.ру
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новости, сша, выборы, президентские выборы, президент, президент сша, джо байден, дональд трамп
Новости, США, выборы, президентские выборы, президент, президент США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии, приводит Politico слова президента СШ Джо Байдена