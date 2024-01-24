Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп

"И так бывает". Трамп триумфально победил в Айове, но судьба США может оказаться в руках женщин

Начало избирательной кампании в Соединённых Штатах официально положено. Никаких сенсаций на кокусе республиканцев в Айове, прошедших 15 января, не произошло