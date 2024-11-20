https://ukraina.ru/20241120/1059072427.html

Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу

Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу - 20.11.2024 Украина.ру

Великая стройка. Никарагуа и Китай снова думают над альтернативой Панамскому каналу

Никарагуа – дружественная России страна в Центральной Америке – вновь поднимает тему строительства межокеанского судоходного канала, который должен стать более выгодной, удобной и свободной альтернативой Панамскому каналу.

2024-11-20T16:30

2024-11-20T16:30

2024-11-20T16:30

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В Манагуа на XVII Саммите предпринимателей Китая и Латинской Америки прошла большая встреча с китайскими предпринимателями, посвященная этой теме. И президент Никарагуа Даниэль Ортега лично представил им предполагаемый маршрут будущего канала."В настоящее время мы уже видим трудности, с которыми сталкивается Панамский канал из-за проблем с водой и способностью пропускать крупные суда. Альтернатива этому есть у нас здесь, в Никарагуа", – отметил Ортега.Судя по всему, китайская сторона серьезно относится к этим аргументам.Министерство транспорта и инфраструктуры Никарагуа заключило соглашение с китайской компанией CCSI по проектированию и внедрению логистического центра, расположенного в этой центральноамериканской стране.Это же ведомство заключило контракт с китайской компанией CAMC – на проектирование и строительство нового глубоководного порта в карибском городе Блуфилдс. И эксперты полагают, что эти решения могут стать прологом к новой великой стройке социализма – межокеанскому каналу на территории Никарагуа.Идея строительства канала, соединяющего Тихий и Атлантический океан, относится к XVI веку. Однако, в то время для этого не было технических средств, а король Испании Филипп II вообще запретил это предложение из религиозных соображений: рассуждая в том духе, что "соединенное Богом – то есть, земли Центральной Америки – человек разъединить не может".Тем не менее, судовладельцы всех стран, которым поначалу приходилось обходить всю Южную Америку, активно поддерживали идею строительства канала – ведь это позволяло сократить морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км. и сэкономить огромные деньги.Изначально существовало два варианта маршрута строительства каналов – через Никарагуа и через Панаму. Американцы, которые контролировали тогда власть в Манагуа через лояльных политиков, первое время поддерживали идею построить канал именно на никарагуанской земле – где было больше водоемов и меньше скалистых гор. Причем они даже проводили с этой целью серьезные инженерные работы.Однако в 1879 году во Франции была создана "Всеобщая компания межокеанского канала". Она действовала нахрапом и выкупила за 10 миллионов франков концессию на постройку Панамского канала, полученную у правительства Колумбии – ведь в то время это была именно колумбийская территория.Акционеры начали рыть канал по территории Панамы, убили изнурительной работой массу местных крестьян, а потом скандально разорились – хотя акции компании приобрело более 800 тысяч человек.Оказалась, что эта фирма активно занималась коррупционным подкупом чиновников. И все это привело к такому масштабному мошенничеству, что в начале ХХ века любой сомнительный проект недоброжелательно называли "Панамой".Но начатое подхватили американцы. В 1902 году конгресс США принял специальный закон, который обязывал американского президента приобрести имущество разорившейся компании по строительству канала. А в 1903 году американцы предложили колумбийцам арендовать полоску земли, где шли строительные работы.В Колумбии понимали, что у них хотят забрать землю, но сделать ничего не могли. Американцы организовали в Панаме сепаратистские движение во главе с французским авантюристом, которое провозгласило отделение от колумбийской территории при прямой поддержке американского военного флота. И в Вашингтоне сразу признали эту новую, якобы независимую страну.Между тем, изначально Панама представляла собой американскую колонию – особенно в части того, что имело отношение к Панамскому каналу.Согласно договору 1903 года, Соединённые Штаты получали в вечное владение "зону земли и земли под водой для сооружения, поддержания, эксплуатации, установления санитарного порядка и защиты упомянутого канала".Договор давал США все права, как если бы они являлись сувереном панамской территории.Строительство канала проходило под эгидой министерства обороны США, а Панама фактически стала протекторатом могущественного северного соседа. Американцы даже получили право силой наводить на ее территории порядок, если им вдруг что-то не понравится.Панамский канал открыли в 1913 году, и он сразу дал американцам огромные стратегические и экономические преимущества. При этом контроль США над зоной канала оставался неоспоримым. 10 декабря 1947 года его даже закрепили – между США и Панамой было подписано "соглашение Филоса – Хайнса", в соответствии с которым американцы получали право оккупировать всю территорию центральноамериканской страны.Так было до 1968 года, когда к власти пришел популярный лидер Омар Торрихос, которой постепенно добился возвращения канала в панамскую юрисдикцию. Однако он погиб в подозрительной авиакатастрофе. А США в 1989 году ввели в Панаму войска, свергнув президента Мануэля Норьегу, который тоже настаивал, что Панамский канал должен быть панамским, а не американским.Но к тому времени в соседней Никарагуа уже бушевала сандинистская революция – просоветские левые партизаны во главе с Даниэлем Ортегой захватили власть, несмотря на все усилия Вашингтона. И старая идея строительства параллельного канала в Никарагуа вновь стала темой политических разговоров.Сегодня можно надеяться, что за ними последуют и какие-то действия.Ортега прав – новый канал стал бы важной альтернативой старому. Панамский канал перегружен и остается слишком мелководным даже после множества реконструкций. Он слишком зависим от Запада. Так что китайских инвесторов наверняка привлекает мысль реализовать более современный и независимый инфраструктурный проект – новую великую стройку в Центральной Америке.В нем может найтись место для дружественной Никарагуа России. Министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер, который прибыл для участия в XVI саммите БРИКС, уже заявил о том, что республика хочет увеличить товарооборот с РФ, наладить прямое авиасообщение между Манагуа и Москвой, а также расширить возможности использования карты "Мир".Но взаимодействие в области строительства Никарагуанского межокеанского канала может только углубить такое сотрудничество.Подробности саммита БРИКС в Казани — в статье Евгении Кондаковой и Анны Черкасовой "Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани"

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эксклюзив, никарагуа, панама, сша, владимир путин, брикс