https://ukraina.ru/20241120/1059075874.html

ГУР и МИД Украины призывают "не нагнетать" из-за ракетно-бомбового удара

ГУР и МИД Украины призывают "не нагнетать" из-за ракетно-бомбового удара - 20.11.2024 Украина.ру

ГУР и МИД Украины призывают "не нагнетать" из-за ракетно-бомбового удара

С заявлениями о недопустимости особого внимания к сообщениям о вероятных обстрелах в ходе СВО 20 ноября призвали украинские министерства обороны и иностранных дел. Они обратились к иностранным посольствам, приостановившим в среду работу на территории страны

2024-11-20T16:54

2024-11-20T16:54

2024-11-20T16:54

новости

украина

брянская область

сша

сергей нарышкин

нато

вооруженные силы украины

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048616259_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_0b267a3f3e26bc1b5a0fbbdba98ec4b8.jpg

Главное управление разведки Минобороны Украины распространило заявление о массированной "информационно-психологической атаке" против страны."Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение - фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки", - заявили в ГУР Минобороны Украины.Ранее представители этого силового ведомтсва распространяли сообщения с грамматическими ошибками.ГУР МОУ призвало доверять информации только с официальных ресурсов и от своих пресс-секретарей. Также военные разведчики призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться паническим настроениям.МИД Украины отметил, находится в постоянном контакте с неназванными партнёрами по вопросам потенциальных угроз безопасности, чиновники призвали к сдержанности."В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", - сказано в заявлении министерства.Оба заявления сделаны на фоне того, что в среду посольство США на Украине призвало своих граждан особенно внимательно отнестись к воздушным и тревогам и приостановило работу. Аналогично поступили и диппредставительства Греции, Испании и Италии. Тем временем: Испугались ответа? Посольство США на Украине закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки" Также на эту тему: Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине До этого Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ

украина

брянская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брянская область, сша, сергей нарышкин, нато, вооруженные силы украины, гур моу, главное управление разведки украины (гур), мид украины, паника, информационная война, ракетный удар, сво, atacms