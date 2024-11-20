Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества" - 20.11.2024 Украина.ру
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Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества"
Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества" - 20.11.2024 Украина.ру
Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества"
Запад борется за своё доминирование, а Россия конфликтует с ним в своих интересах и всего человечества. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
2024-11-20T15:53
2024-11-20T15:53
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По итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС прояснилась новая реальность. Запад уже чувствует, как земля уходит из-под ног, отметил Киселёв."Старая система доминирования рушится, и они теряют свои возможности - свои колониальные возможности, свои информационные возможности, свои возможности запугивания, доминировать и, значит - извлекать из этого выгоду", — сказал он.По словам журналста, у России сейчас самая лучшая армия в мире и это вынужденное решение. По его оценкам, между Россией и США фактически не осталось никаких соглашений по поддержанию ядерного баланса. Россия и США вовлечены в гонку вооружений.Он согласился с российским философом Александром Дугиным, заметив, что нынешняя война является прологом к новому миру, к новой системе безопасности и баланса."Мир всегда результат войны. Второй мировой войны хватило до нашего поколения. Вечного мира не бывает. Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир", - констатировал Киселёв.По его мнению, сейчас формируется новая правильная конструкция миропорядка. Запад сопротивляться и поэтому встаёт вопрос о сопротивлении злу насилием. Ненасильственные методы, по мнению медиаменеджера, неэффективны, потому что Запад не слышит иное мнение.Киселёв в этой связи указал на расширение НАТО и прямые военные угрозы России. Таковые создают, в частности, наступательные базы этого военно-политического блока в Польше и Румынии. Россия в этой связи вынуждена совершенствовать и разрабатывать свои системы вооружений.Ранее в новостях: Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин Также на эту тему интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Запад, США, Киселев, Александр Дугин, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, геополитика, национальные интересы, национальная безопасность, СВО, война, Вторая мировая война, информационная война, многополярный мир, мир

Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества"

15:53 20.11.2024
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости
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Запад борется за своё доминирование, а Россия конфликтует с ним в своих интересах и всего человечества. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
По итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС прояснилась новая реальность. Запад уже чувствует, как земля уходит из-под ног, отметил Киселёв.
"Старая система доминирования рушится, и они теряют свои возможности - свои колониальные возможности, свои информационные возможности, свои возможности запугивания, доминировать и, значит - извлекать из этого выгоду", — сказал он.
По словам журналста, у России сейчас самая лучшая армия в мире и это вынужденное решение. По его оценкам, между Россией и США фактически не осталось никаких соглашений по поддержанию ядерного баланса. Россия и США вовлечены в гонку вооружений.
"Мы вынуждены сейчас вести реальную войну. По отношению к человечеству это оборонительная война, она защищает новую конструкцию мира", - заявил Киселёв.
Он согласился с российским философом Александром Дугиным, заметив, что нынешняя война является прологом к новому миру, к новой системе безопасности и баланса.
"Мир всегда результат войны. Второй мировой войны хватило до нашего поколения. Вечного мира не бывает. Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир", - констатировал Киселёв.
По его мнению, сейчас формируется новая правильная конструкция миропорядка. Запад сопротивляться и поэтому встаёт вопрос о сопротивлении злу насилием. Ненасильственные методы, по мнению медиаменеджера, неэффективны, потому что Запад не слышит иное мнение.
"Запад будет всеми средствами, в том числе военными, настаивать на сохранении своего доминирования", - подчеркнул гендиректор российской медиагруппы.
Киселёв в этой связи указал на расширение НАТО и прямые военные угрозы России. Таковые создают, в частности, наступательные базы этого военно-политического блока в Польше и Румынии. Россия в этой связи вынуждена совершенствовать и разрабатывать свои системы вооружений.
Ранее в новостях: Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
Также на эту тему интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
 
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