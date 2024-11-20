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Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества"

Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества" - 20.11.2024 Украина.ру

Киселёв: "Мы вынуждены вести оборонительную войну в интересах человечества"

Запад борется за своё доминирование, а Россия конфликтует с ним в своих интересах и всего человечества. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв

2024-11-20T15:53

2024-11-20T15:53

2024-11-20T15:53

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По итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС прояснилась новая реальность. Запад уже чувствует, как земля уходит из-под ног, отметил Киселёв."Старая система доминирования рушится, и они теряют свои возможности - свои колониальные возможности, свои информационные возможности, свои возможности запугивания, доминировать и, значит - извлекать из этого выгоду", — сказал он.По словам журналста, у России сейчас самая лучшая армия в мире и это вынужденное решение. По его оценкам, между Россией и США фактически не осталось никаких соглашений по поддержанию ядерного баланса. Россия и США вовлечены в гонку вооружений.Он согласился с российским философом Александром Дугиным, заметив, что нынешняя война является прологом к новому миру, к новой системе безопасности и баланса."Мир всегда результат войны. Второй мировой войны хватило до нашего поколения. Вечного мира не бывает. Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир", - констатировал Киселёв.По его мнению, сейчас формируется новая правильная конструкция миропорядка. Запад сопротивляться и поэтому встаёт вопрос о сопротивлении злу насилием. Ненасильственные методы, по мнению медиаменеджера, неэффективны, потому что Запад не слышит иное мнение.Киселёв в этой связи указал на расширение НАТО и прямые военные угрозы России. Таковые создают, в частности, наступательные базы этого военно-политического блока в Польше и Румынии. Россия в этой связи вынуждена совершенствовать и разрабатывать свои системы вооружений.Ранее в новостях: Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин Также на эту тему интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

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