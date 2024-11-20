https://ukraina.ru/20241120/1059078717.html
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени - 20.11.2024 Украина.ру
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО и их близких: им сообщают фейковую информацию о выплатах. Похищено уже почти 13 миллионов рублей, сообщила 20 ноября российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
2024-11-20T17:34
2024-11-20T17:34
2024-11-20T17:34
новости
россия
днепропетровск
единая россия
мвд
совет федерации
мошенники
мошенничество
сво
выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079181_0:182:3070:1910_1920x0_80_0_0_11835f82af955cb23a09ba20bf4fc08d.jpg.webp
Как рассказали в компании, участнику СВО или его близкому человеку приходит сообщение с фейковой информацией о выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия", а далее направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.По данным компании F.A.C.C.T., от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей."Изучив деятельность мошеннической группы, которая применяет описываемую преступную схему, аналитики F.A.C.C.T. обратили внимание: график работы чата поддержки мошенников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах", — добавили в компании.Это не первый случай, когда украинские мошенники совершают киберпреступления по отношению к россиянам. Этой весной выяснилось, что больше всего звонков от аферистов жителям России поступает из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей.Ранее начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислав Григоров заявил, что в обществе есть острый запрос на решение проблемы кибермошенничества. За 9 месяцев 2024 года количество подобны жалоб вырос на 31%.МВД России в своей статистике отметило рост таких преступлений на 20%, отметил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничестваКак выяснилось в прошлом месяце, украинские мошенники нацелены не только на россиян, но и на украинцев.Подробнее об этом — Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
https://ukraina.ru/20240408/1054381873.html
россия
днепропетровск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079181_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_cae9f96e7c45886edc903942eedc89f8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днепропетровск, единая россия, мвд, совет федерации, мошенники, мошенничество, сво, выплаты, социальные выплаты, украина
Новости, Россия, Днепропетровск, Единая Россия, МВД, Совет Федерации, мошенники, мошенничество, СВО, выплаты, социальные выплаты, Украина
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО и их близких: им сообщают фейковую информацию о выплатах. Похищено уже почти 13 миллионов рублей, сообщила 20 ноября российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
Как рассказали в компании, участнику СВО или его близкому человеку приходит сообщение с фейковой информацией о выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия", а далее направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.
"Злоумышленники под видом медсестёр из приграничных регионов и волонтёров через сайты знакомств и соцсети вступают в контакт с бойцами и их близкими, в ходе переписки сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия" и направляют ссылку на вредоносное приложение для Android. Эта мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн рублей", — говорится в заявлении.
По данным компании F.A.C.C.T., от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей.
"Изучив деятельность мошеннической группы, которая применяет описываемую преступную схему, аналитики F.A.C.C.T. обратили внимание: график работы чата поддержки мошенников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах", — добавили в компании.
Это не первый случай, когда украинские мошенники совершают киберпреступления по отношению к россиянам. Этой весной выяснилось, что больше всего звонков от аферистов жителям России поступает из украинского города Днепропетровск
. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей.
Ранее начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислав Григоров заявил, что в обществе есть острый запрос на решение проблемы кибермошенничества. За 9 месяцев 2024 года количество подобны жалоб вырос на 31%.
МВД
России в своей статистике отметило рост таких преступлений на 20%, отметил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.
Как выяснилось в прошлом месяце, украинские мошенники нацелены не только на россиян, но и на украинцев.