Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени - 20.11.2024 Украина.ру
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Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени - 20.11.2024 Украина.ру
Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО и их близких: им сообщают фейковую информацию о выплатах. Похищено уже почти 13 миллионов рублей, сообщила 20 ноября российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
2024-11-20T17:34
2024-11-20T17:34
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мошенничество
сво
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Как рассказали в компании, участнику СВО или его близкому человеку приходит сообщение с фейковой информацией о выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия", а далее направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.По данным компании F.A.C.C.T., от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей."Изучив деятельность мошеннической группы, которая применяет описываемую преступную схему, аналитики F.A.C.C.T. обратили внимание: график работы чата поддержки мошенников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах", — добавили в компании.Это не первый случай, когда украинские мошенники совершают киберпреступления по отношению к россиянам. Этой весной выяснилось, что больше всего звонков от аферистов жителям России поступает из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей.Ранее начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислав Григоров заявил, что в обществе есть острый запрос на решение проблемы кибермошенничества. За 9 месяцев 2024 года количество подобны жалоб вырос на 31%.МВД России в своей статистике отметило рост таких преступлений на 20%, отметил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничестваКак выяснилось в прошлом месяце, украинские мошенники нацелены не только на россиян, но и на украинцев.Подробнее об этом — Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
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новости, россия, днепропетровск, единая россия, мвд, совет федерации, мошенники, мошенничество, сво, выплаты, социальные выплаты, украина
Новости, Россия, Днепропетровск, Единая Россия, МВД, Совет Федерации, мошенники, мошенничество, СВО, выплаты, социальные выплаты, Украина

Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени

17:34 20.11.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО и их близких: им сообщают фейковую информацию о выплатах. Похищено уже почти 13 миллионов рублей, сообщила 20 ноября российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
Как рассказали в компании, участнику СВО или его близкому человеку приходит сообщение с фейковой информацией о выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия", а далее направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.
"Злоумышленники под видом медсестёр из приграничных регионов и волонтёров через сайты знакомств и соцсети вступают в контакт с бойцами и их близкими, в ходе переписки сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия" и направляют ссылку на вредоносное приложение для Android. Эта мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн рублей", — говорится в заявлении.
По данным компании F.A.C.C.T., от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей.
"Изучив деятельность мошеннической группы, которая применяет описываемую преступную схему, аналитики F.A.C.C.T. обратили внимание: график работы чата поддержки мошенников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах", — добавили в компании.
Это не первый случай, когда украинские мошенники совершают киберпреступления по отношению к россиянам. Этой весной выяснилось, что больше всего звонков от аферистов жителям России поступает из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей.
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Ранее начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислав Григоров заявил, что в обществе есть острый запрос на решение проблемы кибермошенничества. За 9 месяцев 2024 года количество подобны жалоб вырос на 31%.
МВД России в своей статистике отметило рост таких преступлений на 20%, отметил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.
Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества
Как выяснилось в прошлом месяце, украинские мошенники нацелены не только на россиян, но и на украинцев.
Подробнее об этом — Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
 
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