https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html

Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот

Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот - 20.11.2024 Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:13

спецоперация

эксклюзив

вооруженные силы украины

россия

курахово

дзержинск (торецк)

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Российские войска в Курахово заняли территорию элеватора, но как именно это поможет им в боях в городской застройке, сейчас не скажет никто. Там все очень гибко. Наши войска могут по десять раз занимать один квартал, как это было в Торецке. Пришли-ушли, выбили-отбили.Вообще для меня в боях за Курахово знаковым моментом стало то, что водохранилище, которое превращается в реку Волчья, мы стали обходить сверху над городом. Потому что во время штурма города ВСУ оттуда могли поддерживать своих. А сейчас противник оказывается в невыгодной позиции – у него за спиной водная гладь, которую ты в ноябре вплавь никак не пересечешь.Мы вообще в последнее время показываем ВСУ пути отхода, чтобы они знали, куда им бежать. И сейчас для противника единственный выход – вытянуться вдоль водохранилища. Учитывая, что его подпирают и с Угледарского направления.Наконец-то мы бросили порочную тактику лобовых штурмов. Хотя есть места, где без них не обойтись.Те же бои за Торецк идут для нас очень тяжело. Но мы дошли до кварталов многоэтажной застройки в самом многонаселенном районе города и сейчас за них бьемся. Когда мы эти многоэтажки возьмем, то получим господствующие высоты, и ВСУ не будет смысла удерживать город.

https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html

https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html

россия

курахово

дзержинск (торецк)

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, вооруженные силы украины, россия, курахово, дзержинск (торецк)