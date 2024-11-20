https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот - 20.11.2024 Украина.ру
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
спецоперация
эксклюзив
вооруженные силы украины
россия
курахово
дзержинск (торецк)
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Российские войска в Курахово заняли территорию элеватора, но как именно это поможет им в боях в городской застройке, сейчас не скажет никто. Там все очень гибко. Наши войска могут по десять раз занимать один квартал, как это было в Торецке. Пришли-ушли, выбили-отбили.Вообще для меня в боях за Курахово знаковым моментом стало то, что водохранилище, которое превращается в реку Волчья, мы стали обходить сверху над городом. Потому что во время штурма города ВСУ оттуда могли поддерживать своих. А сейчас противник оказывается в невыгодной позиции – у него за спиной водная гладь, которую ты в ноябре вплавь никак не пересечешь.Мы вообще в последнее время показываем ВСУ пути отхода, чтобы они знали, куда им бежать. И сейчас для противника единственный выход – вытянуться вдоль водохранилища. Учитывая, что его подпирают и с Угледарского направления.Наконец-то мы бросили порочную тактику лобовых штурмов. Хотя есть места, где без них не обойтись.Те же бои за Торецк идут для нас очень тяжело. Но мы дошли до кварталов многоэтажной застройки в самом многонаселенном районе города и сейчас за них бьемся. Когда мы эти многоэтажки возьмем, то получим господствующие высоты, и ВСУ не будет смысла удерживать город.
https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html
https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html
россия
курахово
дзержинск (торецк)
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, эксклюзив, вооруженные силы украины, россия, курахово, дзержинск (торецк)
Спецоперация, Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Россия, Курахово, Дзержинск (Торецк)
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Российские войска в Курахово заняли территорию элеватора, но как именно это поможет им в боях в городской застройке, сейчас не скажет никто. Там все очень гибко. Наши войска могут по десять раз занимать один квартал, как это было в Торецке. Пришли-ушли, выбили-отбили.
Вообще для меня в боях за Курахово знаковым моментом стало то, что водохранилище, которое превращается в реку Волчья, мы стали обходить сверху над городом. Потому что во время штурма города ВСУ оттуда могли поддерживать своих. А сейчас противник оказывается в невыгодной позиции – у него за спиной водная гладь, которую ты в ноябре вплавь никак не пересечешь.
Мы вообще в последнее время показываем ВСУ пути отхода, чтобы они знали, куда им бежать. И сейчас для противника единственный выход – вытянуться вдоль водохранилища. Учитывая, что его подпирают и с Угледарского направления.
Наконец-то мы бросили порочную тактику лобовых штурмов. Хотя есть места, где без них не обойтись.
Те же бои за Торецк идут для нас очень тяжело. Но мы дошли до кварталов многоэтажной застройки в самом многонаселенном районе города и сейчас за них бьемся. Когда мы эти многоэтажки возьмем, то получим господствующие высоты, и ВСУ не будет смысла удерживать город.