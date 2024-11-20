Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот - 20.11.2024 Украина.ру
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Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот - 20.11.2024 Украина.ру
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
спецоперация
эксклюзив
вооруженные силы украины
россия
курахово
дзержинск (торецк)
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Российские войска в Курахово заняли территорию элеватора, но как именно это поможет им в боях в городской застройке, сейчас не скажет никто. Там все очень гибко. Наши войска могут по десять раз занимать один квартал, как это было в Торецке. Пришли-ушли, выбили-отбили.Вообще для меня в боях за Курахово знаковым моментом стало то, что водохранилище, которое превращается в реку Волчья, мы стали обходить сверху над городом. Потому что во время штурма города ВСУ оттуда могли поддерживать своих. А сейчас противник оказывается в невыгодной позиции – у него за спиной водная гладь, которую ты в ноябре вплавь никак не пересечешь.Мы вообще в последнее время показываем ВСУ пути отхода, чтобы они знали, куда им бежать. И сейчас для противника единственный выход – вытянуться вдоль водохранилища. Учитывая, что его подпирают и с Угледарского направления.Наконец-то мы бросили порочную тактику лобовых штурмов. Хотя есть места, где без них не обойтись.Те же бои за Торецк идут для нас очень тяжело. Но мы дошли до кварталов многоэтажной застройки в самом многонаселенном районе города и сейчас за них бьемся. Когда мы эти многоэтажки возьмем, то получим господствующие высоты, и ВСУ не будет смысла удерживать город.
https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html
https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html
россия
курахово
дзержинск (торецк)
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, вооруженные силы украины, россия, курахово, дзержинск (торецк)
Спецоперация, Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Россия, Курахово, Дзержинск (Торецк)

Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот

16:13 20.11.2024
 
© Украина.руДмитрий Стешин (СВО)
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Российские войска в Курахово заняли территорию элеватора, но как именно это поможет им в боях в городской застройке, сейчас не скажет никто. Там все очень гибко. Наши войска могут по десять раз занимать один квартал, как это было в Торецке. Пришли-ушли, выбили-отбили.
Дмитрий Стешин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 15:34
Дмитрий Стешин: кто онСпециальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», отвечающий за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Ведет Telegram-канал «Русский тарантасъ»
Вообще для меня в боях за Курахово знаковым моментом стало то, что водохранилище, которое превращается в реку Волчья, мы стали обходить сверху над городом. Потому что во время штурма города ВСУ оттуда могли поддерживать своих. А сейчас противник оказывается в невыгодной позиции – у него за спиной водная гладь, которую ты в ноябре вплавь никак не пересечешь.
Мы вообще в последнее время показываем ВСУ пути отхода, чтобы они знали, куда им бежать. И сейчас для противника единственный выход – вытянуться вдоль водохранилища. Учитывая, что его подпирают и с Угледарского направления.
Наконец-то мы бросили порочную тактику лобовых штурмов. Хотя есть места, где без них не обойтись.
Те же бои за Торецк идут для нас очень тяжело. Но мы дошли до кварталов многоэтажной застройки в самом многонаселенном районе города и сейчас за них бьемся. Когда мы эти многоэтажки возьмем, то получим господствующие высоты, и ВСУ не будет смысла удерживать город.
Карта СВО
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Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вчера, 17:21
Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить ЗападЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияЭксклюзивВооруженные силы УкраиныРоссияКураховоДзержинск (Торецк)
 
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