Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград - 20.11.2024 Украина.ру
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Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград
Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград - 20.11.2024 Украина.ру
Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград
Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект о лишении почётных званий и госнаград предателей Украины и коллаборантов. Об этом 20 ноября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк
2024-11-20T16:25
2024-11-20T16:25
новости
украина
россия
ярослав железняк
николай азаров
виктор медведчук
снбо
награда
бывший ссср
верховная рада
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Законопроект принят в целом, сообщил Железняк. По его данным, за это проголосовали 283 депутата ВРУ.Для реализации законопроекта будет создана специальная комиссия. Она будет решать, кого считать предателем, коллаборационистом и недостойным ношения наград постсоветской республики.Согласно нововведениям, в Уголовный кодекс будет внесено новое наказание в виде лишения государственных наград. Решения о лишении госнаград будут принимать суд и СНБО.Для такой меры предусмотрено основание - совершение определённых преступлений. Такими основаниями предложено считать сотрудничество с властями новых регионов России и соучастие в создании её позитивного образа.Предателей Украины будут лишать наград по решению суда или Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно законопроекту, госнаград могут теперь лишать лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.Среди упомянутых персон, подлежащих лишению украинских наград, значится глава украинского правительства Николай Азаров – он был вынужден покинуть Украину после государственного переворота 2014 года. Также упоминался бывший депутат и предприниматель Виктор Медведчук – его новые власти Украины обменяли на других граждан Украины во время СВО.В фокусе внимания сторонников репрессий также деятели культуры, которые не поддержали госпереворот 2014 года и политику новых властей Украины. В частности, под лишение полётных званий и наград может попасть популярная певица Таисия Повалий – у неё уже неоднократно конфисковывали собственность, в том числе интеллектуальную.Повалий - заслуженная артистка Украины (с 1996 года, в 2022 году лишена звания), народная артистка Украины (1997-2022), кавалер многих украинских, российских, белорусских, польских и церковных наград. Среди них – российский орден Дружбы.Ранее на эту тему: Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие Более полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
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новости, украина, россия, ярослав железняк, николай азаров, виктор медведчук, снбо, награда, бывший ссср, верховная рада, законопроект, сво
Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Николай Азаров, Виктор Медведчук, СНБО, награда, бывший СССР, Верховная Рада, законопроект, СВО

Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград

16:25 20.11.2024
 
Голосование ВРУ за законопроект о лишении госнаград 20.11.2024 / Я.Железняк
Голосование ВРУ за законопроект о лишении госнаград 20.11.2024 / Я.Железняк
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Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект о лишении почётных званий и госнаград предателей Украины и коллаборантов. Об этом 20 ноября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк
Законопроект принят в целом, сообщил Железняк. По его данным, за это проголосовали 283 депутата ВРУ.
Для реализации законопроекта будет создана специальная комиссия. Она будет решать, кого считать предателем, коллаборационистом и недостойным ношения наград постсоветской республики.
Согласно нововведениям, в Уголовный кодекс будет внесено новое наказание в виде лишения государственных наград. Решения о лишении госнаград будут принимать суд и СНБО.
Для такой меры предусмотрено основание - совершение определённых преступлений. Такими основаниями предложено считать сотрудничество с властями новых регионов России и соучастие в создании её позитивного образа.
Предателей Украины будут лишать наград по решению суда или Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно законопроекту, госнаград могут теперь лишать лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.
Среди упомянутых персон, подлежащих лишению украинских наград, значится глава украинского правительства Николай Азаров – он был вынужден покинуть Украину после государственного переворота 2014 года. Также упоминался бывший депутат и предприниматель Виктор Медведчук – его новые власти Украины обменяли на других граждан Украины во время СВО.
В фокусе внимания сторонников репрессий также деятели культуры, которые не поддержали госпереворот 2014 года и политику новых властей Украины. В частности, под лишение полётных званий и наград может попасть популярная певица Таисия Повалий – у неё уже неоднократно конфисковывали собственность, в том числе интеллектуальную.
Повалий - заслуженная артистка Украины (с 1996 года, в 2022 году лишена звания), народная артистка Украины (1997-2022), кавалер многих украинских, российских, белорусских, польских и церковных наград. Среди них – российский орден Дружбы.
Ранее на эту тему: Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
Более полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
 
НовостиУкраинаРоссияЯрослав ЖелезнякНиколай АзаровВиктор МедведчукСНБОнаградабывший СССРВерховная РадазаконопроектСВО
 
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