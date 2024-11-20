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Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград

Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград - 20.11.2024 Украина.ру

Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград

Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект о лишении почётных званий и госнаград предателей Украины и коллаборантов. Об этом 20 ноября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк

2024-11-20T16:25

2024-11-20T16:25

2024-11-20T16:25

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Законопроект принят в целом, сообщил Железняк. По его данным, за это проголосовали 283 депутата ВРУ.Для реализации законопроекта будет создана специальная комиссия. Она будет решать, кого считать предателем, коллаборационистом и недостойным ношения наград постсоветской республики.Согласно нововведениям, в Уголовный кодекс будет внесено новое наказание в виде лишения государственных наград. Решения о лишении госнаград будут принимать суд и СНБО.Для такой меры предусмотрено основание - совершение определённых преступлений. Такими основаниями предложено считать сотрудничество с властями новых регионов России и соучастие в создании её позитивного образа.Предателей Украины будут лишать наград по решению суда или Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно законопроекту, госнаград могут теперь лишать лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.Среди упомянутых персон, подлежащих лишению украинских наград, значится глава украинского правительства Николай Азаров – он был вынужден покинуть Украину после государственного переворота 2014 года. Также упоминался бывший депутат и предприниматель Виктор Медведчук – его новые власти Украины обменяли на других граждан Украины во время СВО.В фокусе внимания сторонников репрессий также деятели культуры, которые не поддержали госпереворот 2014 года и политику новых властей Украины. В частности, под лишение полётных званий и наград может попасть популярная певица Таисия Повалий – у неё уже неоднократно конфисковывали собственность, в том числе интеллектуальную.Повалий - заслуженная артистка Украины (с 1996 года, в 2022 году лишена звания), народная артистка Украины (1997-2022), кавалер многих украинских, российских, белорусских, польских и церковных наград. Среди них – российский орден Дружбы.Ранее на эту тему: Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие Более полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября

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новости, украина, россия, ярослав железняк, николай азаров, виктор медведчук, снбо, награда, бывший ссср, верховная рада, законопроект, сво