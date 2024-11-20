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На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова

На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова - 20.11.2024 Украина.ру

На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова

Известный российский актер Владимир Машков на Украине заочно приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 20 ноября сообщила СБУ

2024-11-20T18:26

2024-11-20T18:26

2024-11-20T18:26

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Спецслужба собрала материалы для суда постсоветской республики, который приговорил актёра к лишению свободы. Помимо этого, Владимир Машков заочно подвергнут конфискации имущества на подконтрольной ВСУ территории – квартиры в Одессе."В декабре 2023 года фигурант был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах президента РФ", - сказано в официальном сообщении СБУ о приговоре.Там также отмечено, что Машков ездил по России, включая её новые регионы, где занимался героизацией противников режима, установленного на Украине после госпереворота 2014 года."В частности, во время прокремлевских "концертов-митингов" он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", - заявила СБУ.Никаких доказательств призывов Машкова к ударам по гражданской инфраструктуре в сообщении не приводится. При этом отмечено, что спецслужба якобы продолжает некие комплексные меры по привлечению актёра к ответственности.До этого Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии ПовалийТакже сообщалось, что Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский Новости на тему гуманитарной обстановки на Украине: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской

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