На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова - 20.11.2024 Украина.ру
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На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова - 20.11.2024 Украина.ру
На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
Известный российский актер Владимир Машков на Украине заочно приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 20 ноября сообщила СБУ
2024-11-20T18:26
2024-11-20T18:26
новости
украина
одесса
россия
машков
владимир путин
сбу
президентские выборы
репрессии
приговор
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Спецслужба собрала материалы для суда постсоветской республики, который приговорил актёра к лишению свободы. Помимо этого, Владимир Машков заочно подвергнут конфискации имущества на подконтрольной ВСУ территории – квартиры в Одессе."В декабре 2023 года фигурант был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах президента РФ", - сказано в официальном сообщении СБУ о приговоре.Там также отмечено, что Машков ездил по России, включая её новые регионы, где занимался героизацией противников режима, установленного на Украине после госпереворота 2014 года."В частности, во время прокремлевских "концертов-митингов" он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", - заявила СБУ.Никаких доказательств призывов Машкова к ударам по гражданской инфраструктуре в сообщении не приводится. При этом отмечено, что спецслужба якобы продолжает некие комплексные меры по привлечению актёра к ответственности.До этого Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии ПовалийТакже сообщалось, что Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский Новости на тему гуманитарной обстановки на Украине: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
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новости, украина, одесса, россия, машков, владимир путин, сбу, президентские выборы, репрессии, приговор, бывший ссср, актер, конфискация
Новости, Украина, Одесса, Россия, Машков, Владимир Путин, СБУ, президентские выборы, репрессии, приговор, бывший СССР, актер, конфискация

На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова

18:26 20.11.2024
 
Сериал "Ликвидация"
Сериал Ликвидация
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Известный российский актер Владимир Машков на Украине заочно приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 20 ноября сообщила СБУ
Спецслужба собрала материалы для суда постсоветской республики, который приговорил актёра к лишению свободы. Помимо этого, Владимир Машков заочно подвергнут конфискации имущества на подконтрольной ВСУ территории – квартиры в Одессе.
"В декабре 2023 года фигурант был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах президента РФ", - сказано в официальном сообщении СБУ о приговоре.
Там также отмечено, что Машков ездил по России, включая её новые регионы, где занимался героизацией противников режима, установленного на Украине после госпереворота 2014 года.
"В частности, во время прокремлевских "концертов-митингов" он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", - заявила СБУ.
Никаких доказательств призывов Машкова к ударам по гражданской инфраструктуре в сообщении не приводится. При этом отмечено, что спецслужба якобы продолжает некие комплексные меры по привлечению актёра к ответственности.
До этого Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
Также сообщалось, что Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
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