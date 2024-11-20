https://ukraina.ru/20241120/1059076238.html

Правь, Британия. А украинцы − готовьтесь умирать. Так говорил Залужный

Правь, Британия. А украинцы − готовьтесь умирать. Так говорил Залужный - 20.11.2024 Украина.ру

Правь, Британия. А украинцы − готовьтесь умирать. Так говорил Залужный

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный не перестает жечь глаголом. Недавно он призвал Соединенное Королевство взрастить новую политическую элиту для Украины, а военнослужащим украинской армии посоветовал готовиться к смерти.

2024-11-20T16:40

2024-11-20T16:40

2024-11-20T16:45

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Чем сейчас занимается ЗалужныйЗалужный был назначен послом Украины в Британии в марте этого года. Этому предшествовали несколько месяцев политических интриг, которые плели вокруг главкома Владимир Зеленский и его приближенные.На тот момент еще легитимному президенту сильно не нравился высокий рейтинг Залужного, болезненно самолюбивый Зеленский не хотел делить симпатии украинцев с кем-либо. Дошло до того, что, согласно опросам, за кого бы граждане страны проголосовали на выборах, в гипотетическом втором туре военачальник начал обходить действующего главу государства.Залужного пришлось увольнять и менять на более покладистого и безопасного Александра Сырского. Бывшего главкома решили переодеть из привычного ему камуфляжа в сюртук дипломата и услали послом на Туманный Альбион.Тонкости дипломатии были для генерала, прямо скажем, в диковинку. Несколько месяцев прошли для него в томительном ожидании агремана, затем пришлось подучивать язык и входить в курс дела.Наконец, ближе к концу июля Залужный впервые предстал пред очи британцев в ранге посла. Произошло это на конференции Королевского института оборонных исследований (RUSI). Бывший главком произнес воинственную речь, заклиная британцев быть с Украиной до самого конца. В версии Залужного – исключительно победного.С тех пор, судя по соцсетям Залужного, вся его деятельность в ранге посла заключается в торговле лицом на разнообразных мероприятиях. В октябре, например, он встречал у трапа самолета Зеленского, выступал в Королевском институте международных отношений, а также ходил на футбол. Все это по заведенной традиции сопровождалось многократно повторяемым "дякую" в адрес всех подряд."Спасибо за безумную поддержку тысяч людей в интернете и социальных сетях, которые всем сердцем переживают за Украину и ищут ей не только мира, но и Победы. Благодарю профессиональных дипломатов, политиков, ученых и просто простых людей за свои мысли по поводу моих размышлений. Вместе мы сильны, с нами правда, и мы победим", - написал он в своем телеграм-канале после очередного выступления.Не забывает он и про свое армейское прошлое. Залужный – завсегдатай британских военных баз и центров подготовки, в которых обучаются украинские военнослужащие.Придите и владейтеВ конце октября Залужный провел встречу с представителями Союза украинских студентов. Мероприятие получилось весьма показательное. Экс-главком не скрывал восторгов от собеседников и щедро насыпал высокопарных слов."Каждый из вас – это голос Украины, ее будущее и надежда. Украинская молодежь здесь, в Британии, ежедневно демонстрирует, насколько уникальна и прекрасна Украина, и я убежден, что это помогает формировать поддержку для нашего государства со стороны британского общества", - прокомментировал он.В то время, как родина этих юношей и девушек истекает кровью и теряет населенные пункты практически ежедневно, когда многие их сверстники пачками ложатся в землю по прихоти правящего в Киеве режима, они "сражаются" за Украину из Британии. Но в конце концов, это их борьба.Обращает на себя внимание лишь откровенный цинизм Залужного. Еще вчера он отправлял на смерть таких же молодых людей, которые тоже хотели, наверное, быть будущим и надеждой Украины, а сегодня бывший главком лебезит перед засевшими в Британии соотечественниками, призывает их "сберегать украинскую идентичность" и делиться с европейцами "несгибаемым духом".Лакейский подхалимаж Залужного перед англосаксами вообще вышел за рамки всех приличий. Дошло до того, что он фактически призвал Лондон установить на Украине колониальное правление.Впрочем, чего удивляться, если его босс Зеленский прямо приглашает Соединенные Штаты прийти на Украину и забрать себе природные ресурсы страны, такой пункт, в частности, содержит его разрекламированный "план победы". Такая вот "победа", такая вот "незалежность".Шансов выжить нетНакануне Залужный еще раз отличился изречением, имеющим все шансы войти в золотой фонд цитат деятелей киевского режима. Произошло это во время посещения им очередного британского полигона, на котором проходят подготовку военнослужащие ВСУ.По этому случаю Залужный снова облачился в полевую армейскую форму с генеральским погоном на пузе, а, напутствуя украинских военных, он заявил, что все они – смертники."Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза", - сказал он.Интересно будет узнать, сколько из внимавших бывшему главкому украинцев предпочтут после таких "ободряющих" слов навсегда остаться в Британии или еще где-нибудь, но только не возвращаться на родину.Очевидно, что Залужный постепенно теряет ориентацию в пространстве и времени, все больше отрываясь от украинской действительности. Неловкие пиар-вылазки оборачиваются только против него. Не помогает даже старый мундир.Если у Залужного и есть какие-либо политические амбиции, то глядя на его дипломатическую карьеру есть серьезные сомнения, что он потянет что-то подобное. Но вспомним его призыв к британцам подобрать и воспитать для Украины президента − уж не мнит ли он себя таким президентом в обозримом будущем? Готовый отправлять в мясорубку собственный народ исполнительный держиморда – чем не кандидат для Запада на доверительное управление остатками Украины?О том, что сейчас происходит с экономикой Украины - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекорды.

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