ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ

ВСУ ударили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров по Курской области. Об этом сообщают американское издание Вloomberg, британский The Telegraph и российские военкоры

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058997143_0:134:1200:809_1920x0_80_0_0_7dbc7f457ef2b3df0775055775dd60f6.jpg.webp

Британское издание The Telegraph также опубликовало эту информацию, уточнив, что в среду, 20 ноября, "жители поселка Марьино Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow"."Над Курском слышен пролет ракеты. Поступает информация об атаке Storm Shadow под Рыльском", - написал военкор Александр Коц."Нам сообщают, что противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow", - уточнил телеграм-канал "Два майора".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России. В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации."Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.О том, как на американское разрешение ВСУ бить вглубь РФ отреагировал президент РФ Владимир Путин, читайте в материале На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.

