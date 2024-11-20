ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
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ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
ВСУ ударили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров по Курской области. Об этом сообщают американское издание Вloomberg, британский The Telegraph и российские военкоры
2024-11-20T18:16
2024-11-20T18:16
новости
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вооруженные силы украины
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Британское издание The Telegraph также опубликовало эту информацию, уточнив, что в среду, 20 ноября, "жители поселка Марьино Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow"."Над Курском слышен пролет ракеты. Поступает информация об атаке Storm Shadow под Рыльском", - написал военкор Александр Коц."Нам сообщают, что противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow", - уточнил телеграм-канал "Два майора".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России. В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации."Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.О том, как на американское разрешение ВСУ бить вглубь РФ отреагировал президент РФ Владимир Путин, читайте в материале На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.
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новости, курская область, россия, украина, брянская область, джо байден, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, storm shadow , дальнобойные ракеты
Новости, Курская область, Россия, Украина, Брянская область, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow , дальнобойные ракеты

ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ

18:16 20.11.2024
 
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
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ВСУ ударили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров по Курской области. Об этом сообщают американское издание Вloomberg, британский The Telegraph и российские военкоры
"По словам человека, говорившего на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Правительство Великобритании расценило этот шаг Москвы как эскалацию конфликта", - говорится в материале Вloomberg.
Британское издание The Telegraph также опубликовало эту информацию, уточнив, что в среду, 20 ноября, "жители поселка Марьино Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow".

"Применение ракет Storm Shadow произошло после того, как Россия начала контрнаступление в Курске, куда в августе вторглись украинские войска. Это также последовало за решением Джо Байдена дать Украине зеленый свет на использование американских ракет большой дальности на территории России в начале этой недели. Киев впервые применил ракеты ATACMS для удара по военному объекту в Брянске утром во вторник", - говорится в статье The Telegraph.

"Над Курском слышен пролет ракеты. Поступает информация об атаке Storm Shadow под Рыльском", - написал военкор Александр Коц.
"Нам сообщают, что противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow", - уточнил телеграм-канал "Два майора".
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.
10:44
Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолгоВСУ применили дальнобойные американские ракеты ATACMS спустя ровно сутки после того, как в общественном пространстве появились сообщения о том, что президент США снял с Киева вето на такие удары. Однако для Украины "сезон ATACMS" может продлиться недолго. К такому выводу пришли журналисты американского журнала Forbes, пересчитавшие снаряды
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации.
"Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.
О том, как на американское разрешение ВСУ бить вглубь РФ отреагировал президент РФ Владимир Путин, читайте в материале На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаБрянская областьДжо БайденСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныStorm Shadowдальнобойные ракеты
 
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Заголовок открываемого материала
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