ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
ВСУ ударили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров по Курской области. Об этом сообщают американское издание Вloomberg, британский The Telegraph и российские военкоры
"По словам человека, говорившего на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Правительство Великобритании расценило этот шаг Москвы как эскалацию конфликта", - говорится в материале Вloomberg.
Британское издание The Telegraph также опубликовало эту информацию, уточнив, что в среду, 20 ноября, "жители поселка Марьино Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow".
"Применение ракет Storm Shadow произошло после того, как Россия начала контрнаступление в Курске, куда в августе вторглись украинские войска. Это также последовало за решением Джо Байдена дать Украине зеленый свет на использование американских ракет большой дальности на территории России в начале этой недели. Киев впервые применил ракеты ATACMS для удара по военному объекту в Брянске утром во вторник", - говорится в статье The Telegraph.
"Над Курском слышен пролет ракеты. Поступает информация об атаке Storm Shadow под Рыльском", - написал военкор Александр Коц.
"Нам сообщают, что противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow", - уточнил телеграм-канал "Два майора".
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.
10:44Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолгоВСУ применили дальнобойные американские ракеты ATACMS спустя ровно сутки после того, как в общественном пространстве появились сообщения о том, что президент США снял с Киева вето на такие удары. Однако для Украины "сезон ATACMS" может продлиться недолго. К такому выводу пришли журналисты американского журнала Forbes, пересчитавшие снаряды
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации.
"Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.
О том, как на американское разрешение ВСУ бить вглубь РФ отреагировал президент РФ Владимир Путин, читайте в материале На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.