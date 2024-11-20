https://ukraina.ru/20241120/1059079973.html

У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский

У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский - 20.11.2024 Украина.ру

У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский

Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о первопричинах изменения ядерной доктрины России, а также о природе украинского терроризма и о его целях

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

видео

россия

запад

иран

владимир путин

сергей веселовский

джо байден

европа

севастополь

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6eba2e7d3fdaa856cfdba3f9dcd2011.jpg

00:23 - Новая ядерная доктрина России и заявления Байдена о разрешениях на удары вглубь РФ; 07:30 - Понимает ли Запад неотвратимость последствий? 08:59 - Саммит G20 и его задачи; 11:33 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой; 12:54 - О теракте в Севастополе; 18:32 - Приблизилась ли Россия к переговорному процессу? *в интервью упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено на территории РФ

россия

запад

иран

европа

севастополь

кнр (китай)

кндр

китай

израиль

палестина

ливан

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, запад, иран, владимир путин, сергей веселовский, джо байден, европа, севастополь, теракт, переговоры, лгбт, саммит, g20, ядерная доктрина, ядерная безопасность, ракеты, санкции, дональд трамп, сво, спецоперация, кнр (китай), кндр, брикс, китай, израиль, палестина, арабы, ливан, война, русофобия, стамбул, угроза, видео