У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский - 20.11.2024 Украина.ру
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У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский - 20.11.2024 Украина.ру
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о первопричинах изменения ядерной доктрины России, а также о природе украинского терроризма и о его целях
2024-11-20T17:26
2024-11-20T17:26
видео
россия
запад
иран
владимир путин
сергей веселовский
джо байден
европа
севастополь
теракт
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00:23 - Новая ядерная доктрина России и заявления Байдена о разрешениях на удары вглубь РФ; 07:30 - Понимает ли Запад неотвратимость последствий? 08:59 - Саммит G20 и его задачи; 11:33 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой; 12:54 - О теракте в Севастополе; 18:32 - Приблизилась ли Россия к переговорному процессу? *в интервью упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено на территории РФ
россия
запад
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видео, россия, запад, иран, владимир путин, сергей веселовский, джо байден, европа, севастополь, теракт, переговоры, лгбт, саммит, g20, ядерная доктрина, ядерная безопасность, ракеты, санкции, дональд трамп, сво, спецоперация, кнр (китай), кндр, брикс, китай, израиль, палестина, арабы, ливан, война, русофобия, стамбул, угроза, видео
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У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский

17:26 20.11.2024
 
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Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о первопричинах изменения ядерной доктрины России, а также о природе украинского терроризма и о его целях
00:23 - Новая ядерная доктрина России и заявления Байдена о разрешениях на удары вглубь РФ;
07:30 - Понимает ли Запад неотвратимость последствий?
08:59 - Саммит G20 и его задачи;
11:33 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой;
12:54 - О теракте в Севастополе;
18:32 - Приблизилась ли Россия к переговорному процессу?
*в интервью упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено на территории РФ
 
ВидеоРоссияЗападИранВладимир ПутинСергей ВеселовскийДжо БайденЕвропаСевастопольтерактпереговорыЛГБТсаммитG20ядерная доктринаядерная безопасностьракетысанкцииДональд ТрампСВОСпецоперацияКНР (Китай)КНДРБРИКСКитайИзраильПалестинаарабыЛиванвойнаРусофобияСтамбулугроза
 
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