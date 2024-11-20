https://ukraina.ru/20241120/1059079973.html
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский - 20.11.2024 Украина.ру
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о первопричинах изменения ядерной доктрины России, а также о природе украинского терроризма и о его целях
2024-11-20T17:26
2024-11-20T17:26
2024-11-20T17:26
видео
россия
запад
иран
владимир путин
сергей веселовский
джо байден
европа
севастополь
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6eba2e7d3fdaa856cfdba3f9dcd2011.jpg
00:23 - Новая ядерная доктрина России и заявления Байдена о разрешениях на удары вглубь РФ; 07:30 - Понимает ли Запад неотвратимость последствий? 08:59 - Саммит G20 и его задачи; 11:33 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой; 12:54 - О теракте в Севастополе; 18:32 - Приблизилась ли Россия к переговорному процессу? *в интервью упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено на территории РФ
россия
запад
иран
европа
севастополь
кнр (китай)
кндр
китай
израиль
палестина
ливан
стамбул
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079492_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b641c46f1ec1fadb7ef42b1d02e4500.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запад, иран, владимир путин, сергей веселовский, джо байден, европа, севастополь, теракт, переговоры, лгбт, саммит, g20, ядерная доктрина, ядерная безопасность, ракеты, санкции, дональд трамп, сво, спецоперация, кнр (китай), кндр, брикс, китай, израиль, палестина, арабы, ливан, война, русофобия, стамбул, угроза, видео
Видео, Россия, Запад, Иран, Владимир Путин, Сергей Веселовский, Джо Байден, Европа, Севастополь, теракт, переговоры, ЛГБТ, саммит, G20, ядерная доктрина, ядерная безопасность, ракеты, санкции, Дональд Трамп, СВО, Спецоперация, КНР (Китай), КНДР, БРИКС, Китай, Израиль, Палестина, арабы, Ливан, война, Русофобия, Стамбул, угроза
У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о первопричинах изменения ядерной доктрины России, а также о природе украинского терроризма и о его целях
00:23 - Новая ядерная доктрина России и заявления Байдена о разрешениях на удары вглубь РФ;
07:30 - Понимает ли Запад неотвратимость последствий?
08:59 - Саммит G20 и его задачи;
11:33 - О вероятности ядерной сделки между Ираном и Европой;
12:54 - О теракте в Севастополе;
18:32 - Приблизилась ли Россия к переговорному процессу?
*в интервью упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено на территории РФ