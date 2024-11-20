https://ukraina.ru/20241120/1059074229.html
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
Экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
2024-11-20T17:03
2024-11-20T17:03
2024-11-20T17:04
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Журналисты пообщались в Киеве с экспертом спецназа Андреем, который рассказал, что имел отношение к подготовке операции. Он вновь указал на одного из организаторов атаки — разведчика Романа Червинского, который когда-то проходил подготовку в ЦРУ.Источник утверждает, что позже об операции узнали западные разведки, и представитель ЦРУ сообщил о ней Зеленскому."Был дан приказ на отмену. Руководители операции решили подождать, а в августе водолазы поехали в Польшу с бомбой. Там они получили поддельные документы Болгарии и Румынии. Погружаться в море диверсанты успевали лишь один раз в день, так как столкнулись с кучей трудностей. Почти все заболели морской болезнью, девушка оказалась самой смелой — у нее "были самые большие яйца из всех". В итоге они заложили шесть бомб, но одна не взорвалась, из-за чего труба Б "Северного потока-2" осталась нетронутой", — написало издание.Кроме того, авторы Spiegel утверждают, что атаку осуществили около 12 украинцев (включая одну женщину) — военные и гражданские, обученные группой, которая неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских спецслужб. Их имена известны журналистам, но они не называют их из соображений безопасности.Помимо этого, немецкие журналисты отметили, что у них есть весомые доказательства причастности властей Украины к этой диверсии. В публикации также сказано, что операция называлась "Диаметр", стоила до 300 тысяч евро (более 18 миллионов рублей на то время).Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены. На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование причин взрывов.Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Еще по теме: Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"
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Новости, Украина, Германия, Черное море, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ЦРУ, генпрокуратура, Северный поток, Северный поток-2
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
17:03 20.11.2024 (обновлено: 17:04 20.11.2024)
Экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
Журналисты пообщались в Киеве с экспертом спецназа Андреем, который рассказал, что имел отношение к подготовке операции. Он вновь указал на одного из организаторов атаки — разведчика Романа Червинского, который когда-то проходил подготовку в ЦРУ.
"Тренировки проводились в озере в Украине и затопленной шахте. В апреле 2022 операцию принесли на утверждение главкому. Он был доволен, что [Владимир] Зеленский не в курсе — "эти люди не стали бы доверять президенту и его окружению". Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море - на Турецкий поток. Но эта атака "позже потерпела неудачу", — говорится в публикации Spiegel.
Источник утверждает, что позже об операции узнали западные разведки, и представитель ЦРУ сообщил о ней Зеленскому.
"Был дан приказ на отмену. Руководители операции решили подождать, а в августе водолазы поехали в Польшу с бомбой. Там они получили поддельные документы Болгарии и Румынии. Погружаться в море диверсанты успевали лишь один раз в день, так как столкнулись с кучей трудностей. Почти все заболели морской болезнью, девушка оказалась самой смелой — у нее "были самые большие яйца из всех". В итоге они заложили шесть бомб, но одна не взорвалась, из-за чего труба Б "Северного потока-2" осталась нетронутой", — написало издание.
Кроме того, авторы Spiegel утверждают, что атаку осуществили около 12 украинцев (включая одну женщину) — военные и гражданские, обученные группой, которая неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских спецслужб. Их имена известны журналистам, но они не называют их из соображений безопасности.
Помимо этого, немецкие журналисты отметили, что у них есть весомые доказательства причастности властей Украины к этой диверсии. В публикации также сказано, что операция называлась "Диаметр", стоила до 300 тысяч евро (более 18 миллионов рублей на то время).
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Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура
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