У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
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У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ - 20.11.2024 Украина.ру
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
Экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
2024-11-20T17:03
2024-11-20T17:04
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Журналисты пообщались в Киеве с экспертом спецназа Андреем, который рассказал, что имел отношение к подготовке операции. Он вновь указал на одного из организаторов атаки — разведчика Романа Червинского, который когда-то проходил подготовку в ЦРУ.Источник утверждает, что позже об операции узнали западные разведки, и представитель ЦРУ сообщил о ней Зеленскому."Был дан приказ на отмену. Руководители операции решили подождать, а в августе водолазы поехали в Польшу с бомбой. Там они получили поддельные документы Болгарии и Румынии. Погружаться в море диверсанты успевали лишь один раз в день, так как столкнулись с кучей трудностей. Почти все заболели морской болезнью, девушка оказалась самой смелой — у нее "были самые большие яйца из всех". В итоге они заложили шесть бомб, но одна не взорвалась, из-за чего труба Б "Северного потока-2" осталась нетронутой", — написало издание.Кроме того, авторы Spiegel утверждают, что атаку осуществили около 12 украинцев (включая одну женщину) — военные и гражданские, обученные группой, которая неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских спецслужб. Их имена известны журналистам, но они не называют их из соображений безопасности.Помимо этого, немецкие журналисты отметили, что у них есть весомые доказательства причастности властей Украины к этой диверсии. В публикации также сказано, что операция называлась "Диаметр", стоила до 300 тысяч евро (более 18 миллионов рублей на то время).Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены. На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование причин взрывов.Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Еще по теме: Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"
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новости, украина, германия, черное море, владимир зеленский, валерий залужный, цру, генпрокуратура, северный поток, северный поток-2
Новости, Украина, Германия, Черное море, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ЦРУ, генпрокуратура, Северный поток, Северный поток-2

У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ

17:03 20.11.2024 (обновлено: 17:04 20.11.2024)
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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Экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
Журналисты пообщались в Киеве с экспертом спецназа Андреем, который рассказал, что имел отношение к подготовке операции. Он вновь указал на одного из организаторов атаки — разведчика Романа Червинского, который когда-то проходил подготовку в ЦРУ.
"Тренировки проводились в озере в Украине и затопленной шахте. В апреле 2022 операцию принесли на утверждение главкому. Он был доволен, что [Владимир] Зеленский не в курсе — "эти люди не стали бы доверять президенту и его окружению". Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море - на Турецкий поток. Но эта атака "позже потерпела неудачу", — говорится в публикации Spiegel.
Источник утверждает, что позже об операции узнали западные разведки, и представитель ЦРУ сообщил о ней Зеленскому.
"Был дан приказ на отмену. Руководители операции решили подождать, а в августе водолазы поехали в Польшу с бомбой. Там они получили поддельные документы Болгарии и Румынии. Погружаться в море диверсанты успевали лишь один раз в день, так как столкнулись с кучей трудностей. Почти все заболели морской болезнью, девушка оказалась самой смелой — у нее "были самые большие яйца из всех". В итоге они заложили шесть бомб, но одна не взорвалась, из-за чего труба Б "Северного потока-2" осталась нетронутой", — написало издание.
Кроме того, авторы Spiegel утверждают, что атаку осуществили около 12 украинцев (включая одну женщину) — военные и гражданские, обученные группой, которая неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских спецслужб. Их имена известны журналистам, но они не называют их из соображений безопасности.
Помимо этого, немецкие журналисты отметили, что у них есть весомые доказательства причастности властей Украины к этой диверсии. В публикации также сказано, что операция называлась "Диаметр", стоила до 300 тысяч евро (более 18 миллионов рублей на то время).
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены. На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование причин взрывов.
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Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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