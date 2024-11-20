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85 лет культовому фильму "Истребители" и легендарной песне

85 лет культовому фильму "Истребители" и легендарной песне - 20.11.2024 Украина.ру

85 лет культовому фильму "Истребители" и легендарной песне

В 1930-х годах советские кинематографисты начали снимать военные кинокартины, в которых героизировалась армия, пропагандировались патриотизм и любовь к Родине. 20 ноября 1939 года на киноэкраны вышла картина Киевской киностудии под названием "Истребители", которая завоевала сердца зрителей и до сих пор остается известной и популярной

2024-11-20T16:00

2024-11-20T16:00

2024-11-20T16:00

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Летом 1939 года ошеломительного успеха в СССР добилась "мосфильмовская" кинолента "Танкисты" режиссёра Ивана Пырьева. Работавший в это время на Киевской киностудии режиссёр-кинодокументалист Эдуард Пенцлин (харьковчанин и этнический немец) давно хотел снять художественный фильм, но ему это никак не удавалось. Когда-то вместе со своим товарищем Михаилом Роммом, они договаривались, что свой первый фильм снимут совместно. Но так получилось, что свою нашумевшую "Пышку" (1934) Ромм снял без него. Не вышло у них и совместно экранизировать в 1937 году пушкинскую "Пиковую даму". После этого, не имея возможности реализовать себя в Москве, Пенцлин уехал в родной Киев (его родители были родом из немецкого поселения, располагавшегося до революции под Киевом), и уже здесь, после успеха "Трактористов", решил снять нечто подобное и не менее успешное, но о лётчиках. Должен был получиться фильм с подвигами, с боевой техникой и прочим, но прежде всего – с романтической мелодрамой, с сильными героями, с историей о настоящих друзьях. Сценарий написал его общий с Роммом друг писатель и сценарист Фёдор Кнорре.Главные герои фильма – трое друзей: Сергей, Николай и Варя по сюжету вместе росли, вместе учились в школе. Потом пути молодых людей расходятся – Варя решает стать архитектором, а парни идут учиться в лётное училище, затем вместе служат в Киеве. В фильме можно увидеть место их службы – заставленное истребителями лётное поле Жулянского аэродрома (сейчас это один из главных аэропортов Украины) и его старое (а тогда совсем новое) здание, сохранившееся до наших дней. Снимали картину также в посёлке Гоголево под Киевом, где располагался ещё один военный аэродром. Киношники несколько месяцев прожили там в палаточном городке с настоящими пилотами, изучали их быт.Через некоторое время дружная троица вновь встречается под открытым небом на Днепровской круче, там, где в наше время стоит арка Дружбе украинского и русского народов. Во время съёмок фильма, понятное дело, арки ещё не было – её возвели сильно после войны. На этом месте по сюжету происходит несчастный случай – во время неудачного запуска фейерверка, спасая детей, Сергей получает серьезную травму глаз и лишается зрения.О его подвиге пишут в газетах, но что от этого Сергею, ведь он больше не сможет летать. Он не хочет также быть обузой и для верной Вари, которую любит, и которая из двух друзей выбрала его. Он пытается её прогнать, неудачно лжёт, что женат.Николай тоже влюблен в Варю, но он, как друг Сергея, не может оставить их двоих в беде. В результате Николай и Варя находят хорошего доктора, привозят его в Киев и тот восстанавливает Сергею зрение – он снова может летать. По сюжету чародея-эскулапа привозят в довоенный аэропорт в Броварах – подавляющее большинство киевлян и не подозревает, что он там когда-то был.Есть, безусловно, в фильме и героика – летчики и испытывают новый прибор, и совершают трюки, которые могут стоить им жизни, и предупреждают машиниста поезда о разрушении по ходу следования путей. Есть и новейшая на то время техника – истребители И-16, вывезшие потом на себе самый страшный и трудный для наших ВВС первый год войны.Фигуры высшего пилотажа в фильме выполнял летчик Киевской авиационной бригады Василий Иванович Шишкин. Он потом ещё летал "на камеру" в другой киноленте, уже "ленфильмовской" "Валерий Чкалов" (1941). С 1940 года на базе бригады создали 36-ю истребительную авиационную дивизию ПВО, которая в августе-сентябре 1941 года героически обороняла Киев и покрыла себя неувядаемой славой. Капитан Шишкин в этих боях командовал 3-й эскадрильей 43-го истребительного авиационного полка. В 1942 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он прошёл всю войну, после которой вернулся в Киев, жил там всю оставшуюся жизнь, похоронен на Байковом кладбище.Роль Сергея Кожухарова досталась молодому актеру Марку Бернесу, который до этого исполнял эпизодические роли в таких фильмах, как "Заключённые" (1936), "Шахтёры" (1938), "Человек с ружьём" (1938). Так как герой его по сюжету на время слепнет, пришлось поработать над образом особенно тщательно. Чтобы достоверно изобразить слепого, актёр даже летал в Одессу и консультировался у легендарного отечественного офтальмолога академика Владимира Петровича Филатова.Бернес не только сыграл в фильме главную роль, но и исполнил легендарную песню "Любимый город", которая была невероятно популярной. Её исполнение, а также песня "Тёмная ночь" из к/ф "Два бойца" (1943), впоследствии навели актера на мысль сосредоточиться на карьере не в кино, а на эстраде, что принесло ему и бо́льшую популярность, и бо́льший достаток. Но начиналось всё тогда, в 39-м, в Киеве. Впоследствии поэт Евгений Долматовский вспоминал, что слова и музыка песни "Любимый город" родились, когда снимать фильм уже закончили. Тогда он, Марк Бернес и композитор фильма Никита Богословский отправились к режиссеру Пенцлину. Он согласился снять дополнительную сцену, где будет звучать эта песня, но за их счёт. В результате фильм от этого только выиграл, песня стала его визитной карточкой и остаётся популярной до сих пор. Достаточно вспомнить, какой фурор наделало ее исполнение три года назад фронтменом группы "Рамштайн" Тиллем Линдеманом.На роль Николая Мельникова утвердили студента Киевского театрального института Василия Дашенко, "Истребители" для него стали дебютом. Актёру не удалось увидеть премьеру картины – его призвали в армию, и он отправился на фронт, участвовал сначала в Зимней войне, затем в Великой Отечественной. После демобилизации Дашенко много работал в театре, иногда играл эпизодические роли в кино, но главные роли ему больше, к сожалению, не доставались.Варю сыграла Евгения Голынчик, которая до этого, как и Дашенко, играла только в эпизодических ролях. После "Истребителей" актриса сыграла ещё в нескольких фильмах, но тоже больше главных ролей так и не получала, в 1950-х годах она ушла из кинематографа.Роли летчиков-истребителей второго плана сыграли на то время более популярные друзья-актеры Борис Андреев и Пётр Алейников. Они приобрели всесоюзную известность после участия в "Трактористах", и были приглашены работать на Киевскую киностудию. С ними и с третьим их другом по фильму "Трактористы", Николаем Крючковым, как раз в период съёмок "Истребителей" произошел курьезный случай, больше похожий на анекдот.Во время очередных возлияний по поводу удачного завершения съемок эта троица заночевала… в мебельном магазине. Находясь в изрядном подпитии, актёры представились его сторожу каким-то высоким начальством и уютно расположились на спальном гарнитуре прямо в витрине. В результате утром в магазине начался фурор – его директор к моменту, когда актёры проснулись, выполнил сразу месячный план по продажам. Он бы выполнил и 2-месячный план, но приехала милиция и забрала всю троицу уже в свои "роскошные апартаменты". Однако предприимчивый директор похлопотал, чтобы их выпустили. В благодарность троица провела в его магазине ещё одну ночь – директор был счастлив. Любопытно, что у этой истории было продолжение – актер Борис Андреев потом вспоминал:"Потом, конечно, я долго письма получал, похожие по содержанию. Дескать, товарищ Андреев, очень просим поспать в витрине нашего мебельного или магазина постельных принадлежностей. А было и одно письмо с просьбой поспать ночь в витрине магазина похоронных принадлежностей прямо в гробу, поскольку у них плохо идут эти самые сосновые гробы…"Эпизодическую роль в фильме исполнил настоящий пилот Виктор Кочетов, который погиб 21 июля 1941 года – он не вернулся из разведывательного полёта.В картине "Истребители" есть довольно рискованный эпизод, когда лётчики предупреждают машиниста поезда, что впереди на путях завал и может случиться авария. За этот эпизод Пенцлина позже сильно критиковали. Если в сценарии сцена была прописана подробно и тщательно, то на экране она выглядит менее эффектно: мчащийся по путям состав действительно снят не очень удачно, а явный монтаж с истребителем в окнах поезда снижает накал ощущения приближения катастрофы. Тем не менее, съёмки были очень сложными. Режиссёру и оператору Николаю Топчию пришлось подняться в воздух. В киноленте благодаря им можно увидеть довоенный Киев с высоты птичьего полета."Истребители" сняли и смонтировали буквально за пару месяцев, её посмотрели более 27 млн. зрителей и она стала второй после "Трактористов" (37 млн.) в прокатном сезоне.Благодаря этому успеху режиссеру Пенцлину дали возможность уже на Одесской киностудии снять ещё один довоенный культовый советский фильм, экранизацию романа Жюля Верна "Таинственный остров". Он вышел на экраны кинотеатров 3 мая 1941 года и собрал 17 миллионов зрителей. К сожалению, с началом войны вспомнили, что Пенцлин – этнический немец, и ему долго не разрешали жить вне немецких поселений. Только в 1949 году Министерство кинематографии СССР смогло добиться его перевода хотя бы на Свердловскую киностудию, где в то время художественные фильмы ещё не снимали. После снятой в 1943 году в эвакуации кинокартины "Дорога к звёздам" следующий фильм режиссёр снял только в 1956 году на Рижской киностудии по сценарию всё того же Фёдора Кнорре. Эта кинолента стала его последней художественной работой, дальше уже были только фильм-балет и документальные картины. "Истребители" стали его самой удачной и знаменитой работой.Результатом появления киноленты в прокате стал ажиотаж в лётных училищах – тысячи юношей, посмотрев её, рвались стать пилотами. Однако, если зрителям она пришлась по душе, то многие кинокритики встретили "Истребителей" буквально "в штыки", утверждая, что фильм стал обычным суррогатом, что герои в нем получились не запоминающимися. Его Величество Время расставило все по своим местам – фильм "Истребители" до сих смотрят, он не предан забвению, а тех критиков уже никто и не помнит. Зато хорошо помнят песню, которая рассказывает, что наш любимый город ещё будет спать спокойно, и видеть сны и зеленеть среди весны и цветущих каштанов.

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