На Западе не зря паникуют: ВС РФ нанесли удары по авиационной инфраструктуре Украины и не только
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
© AP / Rodrigo Abd
ВС РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики ВПК Украины и складам дронов ВСУ в 139 районах. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", — говорится в сводке военного ведомства.
На Кураховском направлении во время разведки оператор БПЛА выявил пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в заброшенном доме. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил цель прямым попаданием, сообщил МО РФ, публикуя кадры удара по расположению противника.
13:13Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима; ВСУ несут потери; США из-за угрозы атаки 20 ноября закрывают посольство в Киеве; ВСУ пытаются атаковать объекты на территории РФ; жители Горловки без воды и света, ведутся восстановительные работы;
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Подробнее об этом — в материале Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине