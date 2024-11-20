https://ukraina.ru/20241120/1059071231.html

На Западе не зря паникуют: ВС РФ нанесли удары по авиационной инфраструктуре Украины и не только

На Западе не зря паникуют: ВС РФ нанесли удары по авиационной инфраструктуре Украины и не только - 20.11.2024 Украина.ру

На Западе не зря паникуют: ВС РФ нанесли удары по авиационной инфраструктуре Украины и не только

ВС РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики ВПК Украины и складам дронов ВСУ в 139 районах. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:26

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На Кураховском направлении во время разведки оператор БПЛА выявил пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в заброшенном доме. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил цель прямым попаданием, сообщил МО РФ, публикуя кадры удара по расположению противника.Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Подробнее об этом — в материале Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на Украине

https://ukraina.ru/20241120/1059063542.html

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новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, впк, авиаудары, авиация, энергосистема украины, вс рф