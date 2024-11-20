https://ukraina.ru/20241120/1059081160.html
В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской - 20.11.2024 Украина.ру
В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
Снос памятника Зое Космодемьянской в украинском городе Белгород-Днестровском преподносится украинскими националистами в позитивном ключе, несмотря на возмущение местных жителей. О ночном сносе памятника и "несознательности" общества сообщило издание Bessarabia Inform
2024-11-20T18:09
2024-11-20T18:09
2024-11-20T18:11
белгород-днестровский
ссср
украина
зоя космодемьянская
новости
вандализм
декоммунизация
памятник
снос
история украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059082496_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_572428f0d4f8184c37fd62623e065167.jpg
"Спустя почти год в Аккермане (старое турецкое название города, до 1944) "дошли руки" до сноса памятника "Зое" во дворе местной гимназии. Еще 11 октября 2023 на официальном сайте Белгород-Днестровского городского совета был обнародован проект решения о демонтаже монумента советской "героини" Зои Космодемьянской. Этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых на фоне активной общественной дискуссии о процессе декоммунизации в городе и резонансных публикацияй в социальных сетях", - сказано в публикации.Вопрос о переименовании города периодически поднимается местными "активистами". Памятник снесли в ночь на 20 ноября. Этому предшествовали общественные дискуссии и отказ местных властей демонтировать памятник. Националисты настаивали на сносе, подчёркивая, что в Белгород-Днестровском до сих пор существуют другие советские символы. В их числе упоминался бюст Александру Пушкину (летом его демонтировали).Издание возмущено "несознательностью" украинцев, опубликовав скриншот с гневными комментариями против акта государственного вандализма.Она также отметила, что в ответ на обращения требовавших сноса, 28 июля 2023 года администрация учебного заведения, около которого расположен памятник, заявила, что скульптура не является памятником национального или местного значения, а также нет соответствующих подтверждающих документов относительно её личности.В публикации отмечено, что местные власти одобрили проект решения горсовета о согласии на ликвидацию памятника. Также отмечено, что местные жители в соцсетях активно отстаивали право "Зои" остаться во дворе школы.По мнению автора публикации, противопоставляющей партийно-политическое национальному и этническому, школьников должны воспитывать на основе патриотизма к Украине, а не на примерах советских фигур. Грановская преподнесла снос памятника как знаковое событие в позитивном ключе.Ранее на эту тему: "Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге Тем временем "Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов
белгород-днестровский
ссср
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059082496_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_87fb26542ccf2d5c8ef8ad87f63596d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгород-днестровский, ссср, украина, зоя космодемьянская, новости, вандализм, декоммунизация, памятник, снос, история украины, история ссср, великая отечественная война
Белгород-Днестровский, СССР, Украина, Зоя Космодемьянская, Новости, вандализм, декоммунизация, памятник, снос, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война
В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
18:09 20.11.2024 (обновлено: 18:11 20.11.2024)
Снос памятника Зое Космодемьянской в украинском городе Белгород-Днестровском преподносится украинскими националистами в позитивном ключе, несмотря на возмущение местных жителей. О ночном сносе памятника и "несознательности" общества сообщило издание Bessarabia Inform
"Спустя почти год в Аккермане (старое турецкое название города, до 1944) "дошли руки" до сноса памятника "Зое" во дворе местной гимназии. Еще 11 октября 2023 на официальном сайте Белгород-Днестровского городского совета был обнародован проект решения о демонтаже монумента советской "героини" Зои Космодемьянской.
Этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых на фоне активной общественной дискуссии о процессе декоммунизации в городе и резонансных публикацияй в социальных сетях", - сказано в публикации.
Вопрос о переименовании города периодически поднимается местными "активистами".
Памятник снесли в ночь на 20 ноября. Этому предшествовали общественные дискуссии и отказ местных властей демонтировать памятник. Националисты настаивали на сносе, подчёркивая, что в Белгород-Днестровском до сих пор существуют другие советские символы.
В их числе упоминался бюст Александру Пушкину (летом его демонтировали).
Издание возмущено "несознательностью" украинцев, опубликовав скриншот с гневными комментариями против акта государственного вандализма.
"В СССР Космодемьянскую увековечили, как героиню и символ патриотизма, однако для многих современных украинцев ее образ связан с кровавой советской пропагандой", - написала автор публикации журналистка Юлиана Грановская.
Она также отметила, что в ответ на обращения требовавших сноса, 28 июля 2023 года администрация учебного заведения, около которого расположен памятник, заявила, что скульптура не является памятником национального или местного значения, а также нет соответствующих подтверждающих документов относительно её личности.
В публикации отмечено, что местные власти одобрили проект решения горсовета о согласии на ликвидацию памятника. Также отмечено, что местные жители в соцсетях активно отстаивали право "Зои" остаться во дворе школы.
По мнению автора публикации, противопоставляющей партийно-политическое национальному и этническому, школьников должны воспитывать на основе патриотизма к Украине
, а не на примерах советских фигур. Грановская преподнесла снос памятника как знаковое событие в позитивном ключе.
"И хотя "диванные критики" снова будут искать новые аргументы, почему "Зоя" "никому не мешала" (в публикации: "нікаму не мєшала", искажённая фраза на русском языке – Ред.), это является важным этапом декоммунизации в городе и переосмысления нашей национальной истории, а очищение публичного пространства от советской символики является важной частью посткоммунистических трансформаций в стране в целом", – резюмировала Грановская.