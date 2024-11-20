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В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской

В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской - 20.11.2024 Украина.ру

В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской

Снос памятника Зое Космодемьянской в украинском городе Белгород-Днестровском преподносится украинскими националистами в позитивном ключе, несмотря на возмущение местных жителей. О ночном сносе памятника и "несознательности" общества сообщило издание Bessarabia Inform

2024-11-20T18:09

2024-11-20T18:09

2024-11-20T18:11

белгород-днестровский

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"Спустя почти год в Аккермане (старое турецкое название города, до 1944) "дошли руки" до сноса памятника "Зое" во дворе местной гимназии. Еще 11 октября 2023 на официальном сайте Белгород-Днестровского городского совета был обнародован проект решения о демонтаже монумента советской "героини" Зои Космодемьянской. Этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых на фоне активной общественной дискуссии о процессе декоммунизации в городе и резонансных публикацияй в социальных сетях", - сказано в публикации.Вопрос о переименовании города периодически поднимается местными "активистами". Памятник снесли в ночь на 20 ноября. Этому предшествовали общественные дискуссии и отказ местных властей демонтировать памятник. Националисты настаивали на сносе, подчёркивая, что в Белгород-Днестровском до сих пор существуют другие советские символы. В их числе упоминался бюст Александру Пушкину (летом его демонтировали).Издание возмущено "несознательностью" украинцев, опубликовав скриншот с гневными комментариями против акта государственного вандализма.Она также отметила, что в ответ на обращения требовавших сноса, 28 июля 2023 года администрация учебного заведения, около которого расположен памятник, заявила, что скульптура не является памятником национального или местного значения, а также нет соответствующих подтверждающих документов относительно её личности.В публикации отмечено, что местные власти одобрили проект решения горсовета о согласии на ликвидацию памятника. Также отмечено, что местные жители в соцсетях активно отстаивали право "Зои" остаться во дворе школы.По мнению автора публикации, противопоставляющей партийно-политическое национальному и этническому, школьников должны воспитывать на основе патриотизма к Украине, а не на примерах советских фигур. Грановская преподнесла снос памятника как знаковое событие в позитивном ключе.Ранее на эту тему: "Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге Тем временем "Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов

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