https://ukraina.ru/20241120/1059076538.html

G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России

G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России - 20.11.2024 Украина.ру

G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России

На прошедшем в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября саммите G20 места Украине не нашлось: ни её представителям, ни детальному обсуждению этой темы.

2024-11-20T17:03

2024-11-20T17:03

2024-11-20T17:04

эксклюзив

бразилия

украина

сергей лавров

россия

олаф шольц

эммануэль макрон

брикс

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059022716_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_23ea12771211e2ebe13b3a04f880c68a.jpg

Владимира Зеленского на мероприятие не пригласили, о чём очень сожалел канцлер ФРГ Олаф Шольц."Я очень активно, как и другие, ратовал за это. Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьёзный вызов стоит перед нами", - сказал он журналистам в Берлине перед вылетом в Бразилию.Зеленский выступал на саммите G20 в 2022 году, проходившем на острове Бали, в онлайн-режиме: тогда он представил свою "формулу мира". На прошлогодний саммит в Нью-Дели тогда ещё легитимного президента Украины не приглашали. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар пояснил, что G20 не занимается вопросами глобальной безопасности. На мероприятии планировалось обсудить проблемы глобального экономического роста удобрений и поставок продовольствия, а Украина в этих вопросах ничем не поможет.Приблизительно такой же позиции придерживается президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Я взял за правило не делать военные конфликты темой на саммитах 20-ки, потому что тогда мы окажемся не в состоянии обсуждать другие важные проблемы, как проблемы бедности. Мы часто не замечаем проблемы голода, расового неравенства. Я взял за правило говорить о системных проблемах, не о войнах, потому что войны мы обсуждаем при любой возможности", - заявил он.Во главе угла лидер председательствующей в G20 страны поставил такие направления, как борьба с голодом и нищетой, социальная интеграция, устойчивое развитие, борьба с изменением климата, реформа институтов глобального управления.Западные же политики приехали на саммит явно с другим настроем - они, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, возглавлявшего российскую делегацию, пытались украинизировать повестку G20. Некоторые европейские лидеры настаивали на включении в текст итогового коммюнике саммита жёстких формулировок с осуждением России в контексте украинского конфликта: по сведениям агентства Bloomberg, это, в частности, были Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.Однако в конечном итоге от этого требования отказались из-за опасений, что итоговый документ вообще не получится принять. И всё же без Украины не обошлось – один пункт в коммюнике включили (а в 2023 году было семь). В нём лидеры G20 приветствовали все конструктивные инициативы, направленные на урегулирование кризиса, а также отметили человеческие страдания и негативные последствия конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности.Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что для него позиция по конфликту на Украине недостаточно сильная, но G20 - это собрание различных точек зрения со всего мира, и президент Лула да Силва попытался собрать их воедино в наилучшем возможном консенсусе.И для этого президент Бразилии сделал ход конём: текст итогового коммюнике приняли на завершающем пленарном заседании (на день раньше обычного) 18 ноября в отсутствие лидеров США, Франции и Германии. Шольц и Макрон потом высказали недовольство отсутствием упоминания "ответственности России за военные действия" на Украине. Бразильские дипломаты, в свою очередь, объяснили, что спешка с утверждением итогового документа была связана с желанием организаторов не затягивать с возможной дискуссией по поводу коммюнике, несмотря на просьбы отдельных участников ужесточить формулировки.Украинизировать повестку дня представителям Запада не удалось, поскольку никто из стран Глобального Юга, т.е. мирового большинства, не поддержал эту инициативу, а вместе с Россией они настояли на том, чтобы текст итогового документа был посвящён любым конфликтам − прежде всего, ближневосточному.В результате в коммюнике включили пункт о Ближнем Востоке. В нём участники отметили катастрофическую ситуацию в Секторе Газа и единогласно высказались за прекращение огня в анклаве и Ливане, а также подтвердили право палестинцев иметь собственное государство в границах 1967 года.Как пишет Associated Press, во время саммита Байден выступал за признание ХАМАС ответственным за войну в Секторе Газа и призывал партнёров по G20 усилить давление на палестинское движение, чтобы оно пошло на соглашение о прекращении огня. Однако уходящего американского президента участники саммита не обращали внимания. И хотя Байден пытался продвигать свои внешнеполитические цели, лидеры G20 уже сместили своё внимание на избранного президента США Дональда Трампа, который заступит на свой второй срок 20 января, отмечает газета The New York Times.Вероятно, отчасти и этим тоже обусловлено, каким вышло итоговое коммюнике. Западные страны традиционно ориентируются на мнение Белого дома, а там сейчас в самом разгаре проходит транзит власти, причём между представителями разных партий, поэтому какова позиция Вашингтона, совершенно не ясно.А страны Глобального Юга, осознавая всю сложность ситуации на Ближнем Востоке и Украине, не хотят какими-либо своими действиями довести до эскалации действующих конфликтов, поэтому предпочитают не выдвигать никаких конкретных инициатив. Но, по мнению экспертов, именно эти государства в перспективе могут принять участие в урегулировании украинского кризиса. В преддверии саммита в Бразилии появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган везёт некие предложения по завершению противостояния, но позже турецкая сторона это опровергла."Страны БРИКС в целом в "двадцатке" повышают свою роль, своё влияние. Это было видно и в Дели на прошлогоднем саммите, и на позапрошлогоднем в Индонезии. А здесь это проявилось особенно чётко", - заявил на итоговой пресс-конференции Лавров.По прозвучавшим на саммите G20 оценкам, БРИКС созрел для формирования независимого от Запада инструментария в сфере торговли и финансов, добавил глава МИД РФ, напомнив, что на страны БРИКС в совокупности приходится 37% мировой экономики, а общий вес стран G7 стал ниже 30%, и разрыв продолжает расти.И Индия, принимавшая саммит в 2023 году, и хозяйка нынешнего саммита – Бразилия, и ЮАР, где пройдёт саммит в 2025 году – все входят в БРИКС. Уже известно, что своими приоритетами на период председательства в G20 Южноафриканская Республика сделает продовольственную безопасность и содействие экономическому росту в беднейших регионах мира. То есть, Украине, вероятно, в повестке грядущих мероприятий места снова не найдётся, и её западные соратники не смогут переломить ситуацию, поскольку утрачивают своё влияние."То, что подавалось как момент для "Запада и всех остальных", чтобы показать единство, показало лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу", - так охарактеризовал итоги саммита G20 в Бразилии Bloomberg.О том, как прошёл саммит 20-ки в прошлом году в Индии, читайте в репортаже автора статьи из Нью-Дели Встреча лидеров на Майдане и очередь за фото с россиянами. О том, что осталось за кадром саммита G20

https://ukraina.ru/20241031/1058481771.html

https://ukraina.ru/20241109/1058762787.html

https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

бразилия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, бразилия, украина, сергей лавров, россия, олаф шольц, эммануэль макрон, брикс, g20