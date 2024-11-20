https://ukraina.ru/20241120/1059080323.html

БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?

БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского? - 20.11.2024 Украина.ру

БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?

Хищничество заложено в основе коллективного Запада, поэтому он стремится насильно уравнять все страны, но скоро этому придет конец. У России же цель другая: объединение стран мира на основе духовных ценностей.

2024-11-20T18:39

2024-11-20T18:39

2024-11-20T19:13

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захар прилепин

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владимир зеленский

брикс

культура

мягкая сила

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К такому мнению пришли участники Форума БРИКС "Традиционные ценности" (далее — Форум), который прошел в Москве с 17 по 20 ноября. Мероприятие было организовано при участии фонда Захара Прилепина и направлено на развитие отношений между странами на основе духовно-нравственных традиций.Политики и общественные деятели из РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Конго, Уганды, Пакистана, Китая попытались найти объединяющие страны ценности. Россию на мероприятии представляли депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду " Захар Прилепин, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и другие.На Форуме было принято решение об учреждении Постоянного совещания БРИКС по литературе. Важным результатом форума стало подписание участниками декларации в области культурного и гуманитарного сотрудничества между странами.В программу Форума вошли четыре круглых стола: по культуре, семье, гуманитарному сотрудничеству, а также предпринимательству.Логика суицида ЗападаЗапад стремится уравнять всех — в отличие от России, которая уважает суверенитет каждой страны, заявил в рамках круглого стола "Традиционные ценности и культура" Михаил Швыдкой. Он напомнил, что у каждого этноса есть свои представления о жизни и мире."Только в России живут около 200 этносов, поэтому у нее свой исторический опыт построения "многонационального мира", — уточнил он.Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, напомнил, что мнимое могущество Запада берет свои истоки от каперов Британии.Примаков объснил, что необязательно воевать со старым мироустройством — оно и так окончательно умрет. "БРИКС не является чем-то конфронтационным", — повторил он аргумент, высказанный ранее президентом России.Пока же БРИКС — это "антидот против западного мышления". Такую мысль высказал в дискуссии президент BRICS Culture Media Forum (BCMF), индийский музыкант, актер и продюсер из Кашмира Жаан Ниссар Лоне.В эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру он объяснил, как Индии удается противостоять токсичности Запада и оставаться в хороших отношениях с Россией на фоне украинского кризиса."Украина — не единственная горячая точка. Посмотрите, как полыхает Ближний Восток, гибнут взрослые и дети. Индия как глубоко духовная, религиозная страна, является поборником прав человека и выступает против любых военных конфликтов. Поэтому мы здесь [на Форуме], мы надеемся внести вклад установление мира на Планете", — сказал он.Жаан Ниссар Лоне также обратил внимание на крепкие связи, которые объединяют Индию и Россию − в частности, он напомнил о недавнем визите индийского премьер-министра в Москву.С тем, что духовные и моральные принципы формируют основу идентичности и сплоченности России со странами БРИКС, согласился член Палаты депутатов Бразилии Джефферсон Кампос."Как представитель бразильского народа, я рад возможности поддержать это событие [Форум] и уверен, что все участники покинут его более обогащенными и подготовленными к будущим вызовам. Я надеюсь, что мы сможем провести следующее мероприятие в Бразилии в 2025 году, когда наша страна будет председательствовать в БРИКС. Это станет отличной возможностью согласовать наши культурные и моральные ценности с глобальными дискуссиями", — заявил он.Участники Форума пришли к согласию, что страны БРИКС должны бороться с попытками Запада разрушить национальные культуры и переписать историю."Мягкая сила" против войныКак бороться с элитами Запада, которые понимают только язык войны и силы? Зачастую эксперты называют культуру "мягкой силой", которая способна противостоять любым воинственным настроениям и ведет к сохранению мира. В частности, так считает Жаан Ниссар Лоне."Безусловно, деятели культуры могут внести свой вклад в становление мира. В отличие от политиков мы можем говорить обо всем открыто. У нас есть особое благословение на то, чтобы продвигать общечеловеческие ценности в мире", — заявил он в комментарии изданию Украина.ру.Писатель, член Палаты представителей Арабской Республики Египет Доха Асси подтвердила, что литература как часть культурной сферы может объединять людей. "Когда человек из другой культуры читает мои книги, это может изменить его взгляды и разрушить стереотипы".Отвечая на вопрос корреспондента Украина.ру, она отметила что совмещать творчество с политической деятельностью непросто, но это позволяет ей трезво смотреть на жизнь, анализировать происходящее более глубоко.Асси рассказала, что в 2000-е у нее вышел чуть ли не пророческий мини-рассказ "Тройка" о друзьях: русском, украинце и белорусе. Сюжет показывает персонажей в ситуациях после распада СССР и позже — спустя 15 лет. При этом уже тогда писатель предчувствовала нынешние события: "У меня было написано, что герой из Украины сам себе убил".Действительно, как сказал Захар Прилепин, "наши богатые культуры подменили унифицированным "Голливудом" во всех сферах искусства, поэтому мы должны заново открывать культуры друг друга". "Это огромные материки! Это радостное путешествие!", — уверен он.Конец войны на УкраинеВ радостное путешествие необходимо отправляться с легкой душой и без горькой ноши за плечами, коей является украинский конфликт. Но есть ли детокс от Украины и Зеленского?Отвечая на этот вопрос изданию Украина.ру, Жаан Ниссар Лоне заявил, что украинцы должны наконец-то понять, что в конфликте задействованы внешние силы."Президент Владимир Путин прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что россияне и украинцы — братские народы, которые невозможно разделить. Именно поэтому сейчас идёт борьба с внешними силами для установления мира", — пояснил он.Египетская писатель Доха Асси, в свою очередь, добавила, что война, несмотря на всю тяжесть и ужасы, порой нужна для самозащиты, но рано или поздно после любого конфликта обязательно наступает мир.Отвечая на вопрос Украина.ру, как сейчас египтяне воспринимают происходящее между Россией и Украиной, Асси заявила, что мнения рознятся.Однако Египет помнит, как СССР защитил его от Запада в период Суэцкого кризиса в 1956 году, помнит строительство Асуанской ГЭС, возведение заводов советскими специалистами, уточнила она, а сегодня в этой стране идет строительство уже четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"."Граждане Египта любят Россию, она им близка по духу", — уверена Доха Асси.[С 1956 года СССР помогал Египту в создании лабораторий ядерной физики и проведении работ в области мирного использования атомной энергии. В 1958 и 1960 годы Союз оказывал Египту экономическую и техническую помощь в строительстве Асуанской плотины, которая была введена в эксплуатацию в январе 1971 года.]Ещё на данную тему: "Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду

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Анна Черкасова

эксклюзив, россия, запад, украина, захар прилепин, евгений примаков, владимир зеленский, брикс, культура, мягкая сила