https://ukraina.ru/20241120/1059083374.html

Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно

Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно - 20.11.2024 Украина.ру

Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и оружие, в том числе это поставки от Федеральных вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии. Об этом 20 ноября написали на официальном сайте кабмина страны

2024-11-20T18:14

2024-11-20T18:14

2024-11-20T18:14

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Как утверждает источник, военная помощь Украине предоставляется Германией двумя способами: с одной стороны, это средства Федерального правительства для укрепления безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники. С другой стороны - поставки из запасов Федеральных вооруженных сил Германии, отмечает сайт ведомства.По информации ведомства, на военную помощь Украине уже было потрачено около 5 млрд евро в 2023 году и около 1,6 млрд евро в 2022."Еще около 2,9 млрд евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025–2028 годах. <…> Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на эту подготовку на данный момент составляют около 282 млн евро. Дополнительные расходы, не подсчитанные здесь, связаны с лечением раненых солдат", — резюмировали в сообщении.Ранее Пентагон сообщил, что США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов. Потраченные на Украину деньги посчитать сложно, так как информация в разных источниках разнится.В апреле этого года издание BBC напомнило, что за время проведения СВО Запад пообещал Украине около 250 млрд евро, а на тот момент выделил почти три четверти этих денег. Как написало издание, США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, но потом все изменилось: Америка и Европа сравнялись в тратах на киевский режим.В ВВС прикрепили диаграммы, на которых наглядно продемонстрировали обещанную помощь Украине, а потом сравнили с диаграммой, указывающей реально оказанную поддержку Киеву."Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений", — написали тогда в издании.Ранее в новостях: Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн

https://ukraina.ru/20241102/1058579536.html

германия

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сша

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новости, германия, украина, сша, поддержка, военная техника