Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно - 20.11.2024 Украина.ру
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Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно - 20.11.2024 Украина.ру
Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и оружие, в том числе это поставки от Федеральных вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии. Об этом 20 ноября написали на официальном сайте кабмина страны
2024-11-20T18:14
2024-11-20T18:14
новости
германия
украина
сша
поддержка
военная техника
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Как утверждает источник, военная помощь Украине предоставляется Германией двумя способами: с одной стороны, это средства Федерального правительства для укрепления безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники. С другой стороны - поставки из запасов Федеральных вооруженных сил Германии, отмечает сайт ведомства.По информации ведомства, на военную помощь Украине уже было потрачено около 5 млрд евро в 2023 году и около 1,6 млрд евро в 2022."Еще около 2,9 млрд евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025–2028 годах. &lt;…&gt; Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на эту подготовку на данный момент составляют около 282 млн евро. Дополнительные расходы, не подсчитанные здесь, связаны с лечением раненых солдат", — резюмировали в сообщении.Ранее Пентагон сообщил, что США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов. Потраченные на Украину деньги посчитать сложно, так как информация в разных источниках разнится.В апреле этого года издание BBC напомнило, что за время проведения СВО Запад пообещал Украине около 250 млрд евро, а на тот момент выделил почти три четверти этих денег. Как написало издание, США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, но потом все изменилось: Америка и Европа сравнялись в тратах на киевский режим.В ВВС прикрепили диаграммы, на которых наглядно продемонстрировали обещанную помощь Украине, а потом сравнили с диаграммой, указывающей реально оказанную поддержку Киеву."Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений", — написали тогда в издании.Ранее в новостях: Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
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новости, германия, украина, сша, поддержка, военная техника
Новости, Германия, Украина, США, поддержка, военная техника

Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно

18:14 20.11.2024
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и оружие, в том числе это поставки от Федеральных вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии. Об этом 20 ноября написали на официальном сайте кабмина страны
Как утверждает источник, военная помощь Украине предоставляется Германией двумя способами: с одной стороны, это средства Федерального правительства для укрепления безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники. С другой стороны - поставки из запасов Федеральных вооруженных сил Германии, отмечает сайт ведомства.
"В общей сложности Федеративная Республика Германия до сих пор предоставила или обязалась на будущие годы военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро. Средства на инициативу по укреплению потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют около 7,1 млрд евро", — говорится в публикации.
По информации ведомства, на военную помощь Украине уже было потрачено около 5 млрд евро в 2023 году и около 1,6 млрд евро в 2022.
"Еще около 2,9 млрд евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025–2028 годах. <…> Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на эту подготовку на данный момент составляют около 282 млн евро. Дополнительные расходы, не подсчитанные здесь, связаны с лечением раненых солдат", — резюмировали в сообщении.
Ранее Пентагон сообщил, что США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября, 11:41
Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов. Об этом сообщает Пентагон
Потраченные на Украину деньги посчитать сложно, так как информация в разных источниках разнится.В апреле этого года издание BBC напомнило, что за время проведения СВО Запад пообещал Украине около 250 млрд евро, а на тот момент выделил почти три четверти этих денег.
Как написало издание, США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, но потом все изменилось: Америка и Европа сравнялись в тратах на киевский режим.
В ВВС прикрепили диаграммы, на которых наглядно продемонстрировали обещанную помощь Украине, а потом сравнили с диаграммой, указывающей реально оказанную поддержку Киеву.
"Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений", — написали тогда в издании.
Ранее в новостях: Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
 
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