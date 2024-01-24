https://ukraina.ru/20240124/1052856819.html

Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ

Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ - 24.01.2024 Украина.ру

Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ

Чем обусловлена феноменальная жестокость ВСУ и как псевдоученые США экспериментируют над украинцами, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по военной психиатрии, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России Александр Хаминский

2024-01-24T13:13

2024-01-24T13:13

2024-01-24T13:40

интервью

украина

россия

всу

сво

бандеровцы

психиатрия

донбасс

жертвы

обстрелы

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В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка из ствольной артиллерии. По последним данным, погибли 28 и пострадали 30 человек. Ранее 30 декабря в результате украинского обстрела в Белгороде были убиты 25 мирных граждан и более 100 человек получили ранения.— Александр Михайлович, по каким параметрам наука определяет, что есть классическая доброта и классическая жестокость в поведении человека? Какие условия провоцируют появление жестокости?— Я бы начал с примера из физики. Мы привыкли делить видимый мир на свет и тьму. С точки зрения физики нет никакой тьмы. Есть просто отсутствие света. То же самое можно сказать и про человеческие качества. Жестокость — это отсутствие доброты, в худшем проявлении, конечно же.Доброта сама по себе не возникает. Ее основа — многовековая история и традиции народа, на которых строятся образование, воспитание и принятые в обществе запреты. Нельзя забывать и про экономическую составляющую. Вряд ли у человека получится быть добрым, если ему каждый день приходится думать о выживании. Или если основой его заработка является криминальная деятельность типа рэкета и бандитизма.Отдельно остановлюсь на религиозных моментах. Если взять любое вероисповедание в чистом виде, то в основных (аврамических) религиях нет места злу. Однако сколько войн в истории началось под религиозными флагами? Сколько людей погибло?Взять, к примеру, крестовые походы у христиан или борьбу с неверными у мусульман. Причина — вовсе не в религии, а в ее толковании. Когда на протяжении многих веков население оставалось неграмотным, именно через своеобразную подачу религиозных норм людьми было проще всего управлять.Так появилась основа для радикализма, который, к сожалению, был свойственен большинству конфессий. А там, где нужно было доказывать свою преданность искаженным идеалам, появлялась благодатная почва для проявления жестокости.Позволю сказать пару слов о роли культуры и искусства в воспитании. Долгое время искусство считалось элитарным атрибутом жизни, недоступным для простых смертных. По мере того, как стало доступным чтение, посещение театров и музеев, люди стали приобщаться к прекрасному.Вспомните римский принцип: дай народу хлеба и зрелищ, и ты будешь управлять им. Когда зрелища были кровавыми, о какой доброте могла идти речь? Переход к гуманистическому искусству стал одним из поводов возникновения в обществе новых ценностей, основанных на доброте.— Есть мнение, что феноменальная жестокость бандеровцев обусловлена тем, что у них — йододефицит. В регионе разрушаются Карпаты, поэтому ощущается дефицит йода в воде, продуктах, воздухе. Насколько оправданы такие слухи? Действительно ли окружающие условия (погода, здоровье, еда) могут влиять на агрессивность человека?— Я бы не стал недостаток тех или иных химических элементов в организме человека возводить в ранг причин девиантного поведения [поведение, отклоняющееся от общепринятых норм]. Считается, что дефицит йода в отдельных случаях может привести к ухудшению памяти, сонливости и слабости. Недостаток витамина D, особенно зимой, приводит к похожим последствиям. Нехватка железа вызывает анемию. С агрессивностью это никак не связано.Другое дело — общественные традиции, семейный уклад и внешние условия. Например, в начале прошлого века считалось нормой пойти на базар, приобрести живую курицу или поросенка, принести домой, зарезать, сцедить кровь, ощипать или освежевать, затем приготовить и съесть. Сегодня даже простое перечисление этих действий вводит в дрожь людей.Да, мы продолжаем покупать мясо и птицу, но этические нормы ведения сельского хозяйства стали совсем иными. Правда, между началом прошлого и этого века случился голодомор, во время которого люди в прямом смысле поедали друг друга, чтобы выжить. Кстати, это тоже отвратительный, но показательный пример влияния внешних условий на формирование бездушности и жестокости.Безусловно, не только передаваемые традиции, но и приобретенные опыты влияют на характер человека. В советские времена произошел такой случай. Студентов одного столичного вуза отправили на летнюю сельскохозяйственную практику, так называемую "картошку". Некий молодой человек напросился, чтобы его распределили работать на бойню. Типичный горожанин из интеллигентной семьи хотел испытать себя: сможет ли он убить живое существо или нет? В результате, как потом выяснили правоохранительные органы, умерщвление животных стало для него чем-то вроде ритуального убийства. По возвращению в Москву парня как подменили. Он стал надменным, грубым, нарывался на ссоры.В итоге [наш "герой"] во время пустяковой ссоры с сокурсником пырнул его ножом насмерть.Что касается Карпат, то в этом регионе вследствие географических особенностей местности жили лихие люди или, попросту, разбойники. Власти менялись, а обычаи жизни оставались. Очень удобно: спустился по горной тропинке вниз, ограбил путника и ушел обратным путем восвояси. Известное правило: чем дальше губернатор и глубже лес, тем вольготнее себя чувствуют криминальные прослойки.— В Карпатах проживают бойки (субэтнос, карпатские украинцы). Они, по некоторым данным, считаются людьми не только самыми жестокими, но с высоким болевым порогом. Это околонаучные сплетни или есть подтверждения таким вещам?— Не думаю, что в данном случае отнесение людей к тому или иному субэтносу может характеризовать их с точки зрения социального поведения. Я против такого подхода, особенно с учетом трагических событий, связанных с появлением в Европе нацизма в середине прошлого века. Бойки, в первую очередь, отличаются своеобразным говором, одеждой, музыкальной культурой. У нас в России — групп еще больше, если присмотреться к жителям Поволжья, Русского Севера, Новгородчины и других регионов. Их местные особенности привносят определенный колорит и разнообразие. И это хорошо.Однако я не могу обойти стороной один факт. Исторически доказано, что самыми жестокими карателями в гитлеровской военной коалиции были вовсе не немцы, а представители румынских воинских частей. Даже на фоне эсесовцев они отличались бесчеловечными пытками. И этому, к сожалению, есть свое объяснение.Если проехаться по Румынии, можно прийти к выводу, что граф Дракула — это вовсе не сказочный персонаж. Я бы его назвал скорее собирательным образом.На протяжении веков в каждой местности был свой правитель — граф, который одновременно был судьей. По мере надобности он созывал суд и вершил [так называемое] правосудие. В большинстве случаев приговор выносился не по закону, а по понятиям. Суть заключалась в назначении телесных наказаний, пыток и казни особо жестокими способами. Такая традиция в некоторых селениях сохранялась вплоть до первой трети ХХ века.Получается, что бандеровцы, которые чинили кровавые преступления во времена Великой Отечественной войны, в детстве и юности могли брать уроки жестокости у своих ближайших предков. Тогда становится понятным, откуда у наследников тех самых бандитов появилась националистическая идеология, призывающая убивать людей с другими взглядами.— Есть ли доказательства того, что определенные условия рождают монстров в человеческом обличии? Например, как в ужастике американо-немецкого производства "Поворот не туда", где в результате токсичных испарений появились каннибалы, которые ужасающими способами охотились и убивали людей. Может быть, с подачи Запада на украинцев также воздействовали?— Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки ставят различные научные эксперименты над людьми, в том числе и в военных целях. И если раньше главной задачей считалось найти способы выживания в экстремальных ситуациях, то теперь, в эпоху гибридных войн, речь идет в основном о воздействии на психику и генотип. Финансирование этих исследований производится через закрытую часть бюджета Пентагона.Украина является для США крупнейшим полигоном для проведения опытов над людьми. Здесь расположены 15 биолабораторий — такого количества нет ни в одной стране мира! При необходимости любое химическое соединение или субстанцию можно испытать на миллионах граждан, просто поставив их под видом вкусовых добавок на украинские пищевые производства.Если сравнивать такие добавки с действием сильнодействующих психотропных препаратов, то зачастую для временного воздействия на психику достаточно 1,0 мг активного вещества. Это значит, 1 кг хватит, чтобы превратить в зомби 1 миллион человек!Российские военные неоднократно находили припрятанные архивы, содержащие сведения о проведенных экспериментах. Думаю, что нам недолго осталось ждать полноценной информации о том, что творили и творят американские псевдоученые на территории Украины.— То, что сейчас творят ВСУ в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье и на приграничных областях России (Брянщина, Белгородщина), очень похоже на неоправданную, безобразную месть, в том числе своим соплеменникам… Как такое возможно?— Мы подошли, пожалуй, к самому больному вопросу сегодняшнего дня. На который довольно сложно ответить. Трагедии последнего месяца — в Белгороде 30 человек, в Донецке 28 человек погибли — что это и как это назвать? Рядом нет ни одного военного объекта, а ракеты попадают на многолюдную площадь или в торговые ряды, неся смерть и увечья мирным гражданам. Это мерзко до дрожи. Называть такие акции мы можем террористическими атаками или военными преступлениями — слова сути не меняют.У меня на Украине есть родственники и друзья, с которыми пусть и нечасто, но я разговариваю. То есть могу оценивать ситуацию, так сказать, по первоисточнику.Так вот, когда к власти пришел Зеленский, у украинцев появилась надежда хоть на какое-то будущее. При этом многие в России даже не представляют размаха коррупции и властного беспредела в соседней стране. Когда в 2019 году во время встречи в "нормандском" формате Владимир Путин пожал Владимиру Зеленскому руку, украинцев охватило ликование. Они тогда понимали и понимают сейчас, что добрые отношения с Россией — единственная возможность сохранить независимое государство.Но, когда стало ясно, что Зеленский не потянул бремени президентской власти, он просто сдал Украину Западу. Сегодня украинцы, которые в первый год начала СВО выражали поддержку руководству своей страны, говорят: "нас продали с потрохами".Пока Зеленский с Залужным бодаются относительно всеобщей мобилизации, людей хватают прямо на улице. Иначе как ненавистью к своему народу не объяснить действия мобильных групп. Они 31 декабря останавливали автомобили с ехавшими встречать Новый год согражданами, вытаскивали мужчин, бросали лицом в снег, заковывали в наручники и отвозили в военкоматы — оставляя зареванных женщин и перепуганных детей.Те же действия, только уже в зверином обличии, можно наблюдать в зоне боевых действий. Загранотряды ВСУ работают как эсесовцы во время Великой Отечественной. Только что мобилизованные, еще необученные парни, взрослые мужчины и даже старики, столкнувшись в первом же своем бою с нашими ребятами, в страхе бежали, куда глаза глядят. И в этот момент их начинали расстреливать свои же. Безумная, ничем не объяснимая жестокость.Запад все время оправдывает одних и совершенно не хочет слышать других. Истребление мирного населения Донбасса длилось 8 лет до начала СВО и продолжается последние 2 года — с помощью западного оружия и денег тех людей, которые объявляют себя гуманистами. За эти годы сменились президенты и премьеры почти во всех странах антироссийской коалиции. Но подходы, основанные на двойных стандартах, не изменились.Повторюсь, они не хотят замечать гибель мирных жителей Донбасса, соседних регионов и слышать о зверствах солдат ВСУ. Пытаться объясниться со слепыми и глухими — себе дороже. История всех рассудит, всё расставит на свои места.

https://ukraina.ru/20231231/1052339359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, всу, сво, бандеровцы, психиатрия, донбасс, жертвы, обстрелы, карпаты, нацисты, сша, биолаборатории, убийство