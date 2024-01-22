Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН - 22.01.2024 Украина.ру
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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН - 22.01.2024 Украина.ру
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, сообщил 22 января корреспондент РИА Новости
2024-01-22T10:00
2024-01-22T10:00
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Визит министра иностранных дел РФ в ООН продлится с 22 по 24 января.Сергей Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом российской стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.Во время предыдущего визита Лаврова в Нью-Йорк, в сентябре 2023 года, посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы. Люди с визой C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.
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новости, сша, нью-йорк, оон, совбез оон, совет безопасности оон, сергей лавров, украина, ближний восток
Новости, США, Нью-Йорк, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Лавров, Украина, Ближний Восток

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

10:00 22.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Читать в
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, сообщил 22 января корреспондент РИА Новости
Визит министра иностранных дел РФ в ООН продлится с 22 по 24 января.
Сергей Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом российской стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.
Во время предыдущего визита Лаврова в Нью-Йорк, в сентябре 2023 года, посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы. Люди с визой C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Вчера, 18:07
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