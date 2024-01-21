"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
Валерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Можно как угодно относиться к главкому ВСУ Валерию Залужному, но это офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо заявляет о том, что командованию придется принять тяжелое решение и перегруппироваться, рассказал обозреватель.
А для президента Украины Владимира Зеленского такое решение является недопустимым. Он два года придерживался лозунга "держаться любой ценой" и сейчас продолжает действовать по инерции, добавил он.
Сейчас украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ придется перейти в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции они могут отойти, резюмировал собеседник издания.
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