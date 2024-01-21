"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный - 21.01.2024 Украина.ру
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"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный - 21.01.2024 Украина.ру
"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
Валерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-21T06:30
2024-01-21T06:30
новости
россия
украина
сво
валерий залужный
владимир зеленский
отступление
всу
авдеевка
фронт
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Можно как угодно относиться к главкому ВСУ Валерию Залужному, но это офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо заявляет о том, что командованию придется принять тяжелое решение и перегруппироваться, рассказал обозреватель.А для президента Украины Владимира Зеленского такое решение является недопустимым. Он два года придерживался лозунга "держаться любой ценой" и сейчас продолжает действовать по инерции, добавил он.Сейчас украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ придется перейти в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции они могут отойти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
россия
украина
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, отступление, всу, авдеевка, фронт, огневые позиции, командование
Новости, Россия, Украина, СВО, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, отступление, ВСУ, Авдеевка, фронт, огневые позиции, командование

"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный

06:30 21.01.2024
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
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Валерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Можно как угодно относиться к главкому ВСУ Валерию Залужному, но это офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо заявляет о том, что командованию придется принять тяжелое решение и перегруппироваться, рассказал обозреватель.
А для президента Украины Владимира Зеленского такое решение является недопустимым. Он два года придерживался лозунга "держаться любой ценой" и сейчас продолжает действовать по инерции, добавил он.
"Это игра между военным и политическим руководством Украины. Нам бы очень хотелось обсуждать фронт в отрыве от политики, но из песни слов не выкинешь. Было бы глупо отрицать конфликт между Зеленским и Залужным", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ придется перейти в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции они могут отойти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 16:43
Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищеннымЗаход на Харьков перережет пути сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта, отмечает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияУкраинаСВОВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийотступлениеВСУАвдеевкафронтогневые позициикомандование
 
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06:30"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
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