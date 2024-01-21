https://ukraina.ru/20240121/1052786364.html

"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный

"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный - 21.01.2024 Украина.ру

"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный

Валерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-21T06:30

2024-01-21T06:30

2024-01-21T06:30

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авдеевка

фронт

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Можно как угодно относиться к главкому ВСУ Валерию Залужному, но это офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо заявляет о том, что командованию придется принять тяжелое решение и перегруппироваться, рассказал обозреватель.А для президента Украины Владимира Зеленского такое решение является недопустимым. Он два года придерживался лозунга "держаться любой ценой" и сейчас продолжает действовать по инерции, добавил он.Сейчас украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ придется перейти в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции они могут отойти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html

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новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, отступление, всу, авдеевка, фронт, огневые позиции, командование