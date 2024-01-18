"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи - 18.01.2024 Украина.ру
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"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи
"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи - 18.01.2024 Украина.ру
"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи касательно Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января
2024-01-18T12:54
2024-01-18T12:54
новости
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
меркель
франсуа олланд
переговоры
давос
владимир путин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Минские соглашения не были разрушены президентом России Владимиром Путиным. Германию и Францию Зеленский назвал гарантами. Однако, отметил глава российской дипломатии, "Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали. И та и другой признались, что они подписали эти договоренности только чтобы выиграть время и готовить Украину к войне". Лавров напомнил, что это очевидный факт, они звучали в публичном пространстве неоднократно. "Но Зеленский просто врёт мировому сообществу с трибуны всемирного экономического форума в Давосе. Поэтому как с такими людьми разговаривать?" - заявил Лавров.В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января Зеленский подтвердил свою позицию - никаких переговоров с Россией и уж тем более мирных соглашений."После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень и очень влиятельные гаранты, как канцлер Германии и президент Франции. Но Путин, — хищник, которого не устраивают замороженные продукты", - заявил он.На самом же деле именно тогдашние канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко пошли на уловку, заключив Минские соглашения лишь для того чтобы выиграть время на перевооружение ВСУ.В тот же день, 16 января, о переговорах и урегулировании конфликта на Украине также высказался президент РФ Владимир Путин: "Украина тогда (после переговоров в Стамбуле – ред.) отказалась от договорённостей с Россией. Придурки, всё могло бы закончиться ещё 1,5 года назад".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Лавров напомнил, что Путин несколько раз, комментируя эту тему, заявил, что Украина для начала должна снять запрет на переговоры.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, меркель, франсуа олланд, переговоры, давос, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Меркель, Франсуа Олланд, переговоры, Давос, Владимир Путин

"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи

12:54 18.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи касательно Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Минские соглашения не были разрушены президентом России Владимиром Путиным. Германию и Францию Зеленский назвал гарантами. Однако, отметил глава российской дипломатии, "Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали. И та и другой признались, что они подписали эти договоренности только чтобы выиграть время и готовить Украину к войне".
Лавров напомнил, что это очевидный факт, они звучали в публичном пространстве неоднократно.
"Но Зеленский просто врёт мировому сообществу с трибуны всемирного экономического форума в Давосе. Поэтому как с такими людьми разговаривать?" - заявил Лавров.
В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января Зеленский подтвердил свою позицию - никаких переговоров с Россией и уж тем более мирных соглашений.
"После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень и очень влиятельные гаранты, как канцлер Германии и президент Франции. Но Путин, — хищник, которого не устраивают замороженные продукты", - заявил он.
На самом же деле именно тогдашние канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко пошли на уловку, заключив Минские соглашения лишь для того чтобы выиграть время на перевооружение ВСУ.
В тот же день, 16 января, о переговорах и урегулировании конфликта на Украине также высказался президент РФ Владимир Путин: "Украина тогда (после переговоров в Стамбуле – ред.) отказалась от договорённостей с Россией. Придурки, всё могло бы закончиться ещё 1,5 года назад".
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Лавров напомнил, что Путин несколько раз, комментируя эту тему, заявил, что Украина для начала должна снять запрет на переговоры.
04:39
"Украине останется лишь мечтать о похабном мире". В Давосе спонсоры Киева призвали к переговорам с РФАмериканская газета The New York Times пишет, что война на Украине была заметной, но не доминирующей темой в Давосе на этой неделе
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМеркельФрансуа ОлландпереговорыДавосВладимир Путин
 
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