https://ukraina.ru/20240112/1052654581.html

Дмитрий Ефимов о хаосе по-американски и ударе США и Британии по хуситам: Байдену нужна новая победа

Дмитрий Ефимов о хаосе по-американски и ударе США и Британии по хуситам: Байдену нужна новая победа - 12.01.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов о хаосе по-американски и ударе США и Британии по хуситам: Байдену нужна новая победа

США пытаются объявить шиитский Иран виновным во всех проблемах Ближнего Востока. Однако усилия Энтони Блинкена по сколачиванию коалиции против тех же хуситов во время последнего вояжа не дали результата — к англосаксам присоединился только Бахрейн

2024-01-12T15:49

2024-01-12T15:49

2024-01-12T17:21

интервью

сша

геополитика

украина

хуситы

россия

джо байден

президентские выборы

китай

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049869475_64:28:861:476_1920x0_80_0_0_868464d9fb52fa359ae53df057ec235c.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.В начале января Politico выпустило статью, в которой эксперты и футурологи говорили о непредсказуемых, но вероятных событиях, которые могут привести в 2024 году к хаосу (The Unpredictable But Entirely Possible Events That Could Throw 2024 Into Turmoil). В том числе там упомянута возможность развития глобального конфликта.И это вполне реально, с учетом того, что США и Великобритания открыли новый фронт в Красном море и наносят авиаудары по базам хуситов истребителями и ракетами «Томагавк».— Дмитрий Борисович, президент и основатель Eurasia Group и GZERO Media Ян Бреммер пророчит США срыв выборов: кто бы ни победил в 2024 году, проигравшая сторона будет стараться объявить результаты нелегитимными. Для этого, по его мнению, могут использовать кибератаки, распространение фейков, организацию беспорядков и так далее — вплоть до терроризма. Насколько правдоподобен такой сценарий? — Сценарий вполне вероятный. Причем вполне возможно, что в беспорядках примут активнейшее участие сторонники движения BLM [Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих], которые всё ближе скатываются к салафитской идеологии, и обиженные трампистами мигранты «через Мексику». Именно эти две силы станут оружием демократов после проигрыша на выборах. У республиканцев подобной армии нет, но они вполне могут привлечь на свою сторону искусственный интеллект. Например, чтобы научно доказать нелегитимность выборов в отдельных штатах.— В свою очередь руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз фантазирует о «китайском сюрпризе». Дескать, если в выборах на Тайване с большим перевесом победит кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-те, он может провозгласить независимость от КНР. Это спровоцирует конфликт США с Китаем. Си Цзыньпин будет сопротивляться военному развитию событий, а администрация Байдена побоится вмешаться из-за возможных негативных последствий для выборов. Выгоден ли России такой сценарий? Возможно, США будет не до Украины, последняя вконец ослабнет, и мы наконец-то закроем свой геополитический гештальт?— Некоторое ослабление Китая нам, без сомнения, было бы на пользу. Видя нашу слабость, КНР последовательно снижает цены на российские энергоносители и повышает на собственные товары. Закрытие для Китая американских рынков из-за операции на Тайване изменит вектор этого процесса: цена на нефть и газ возрастет, импорт подешевеет. Но это краткосрочная выгода, на которую не стоит рассчитывать. Гораздо важнее для России поддержать Китай в его миротворческих усилиях на Тайване.Что касается б/УССР, то возможные события вокруг Тайбея с ней абсолютно не связаны. Вооружения на остров давно поставлены, нового финансирования не предвидится. Так что решать задачи СВО нам придется исключительно на поле боя. Иных вариантов для России нет.— Репортер и редактор The Washington Post Джоэл Гарро рассматривает сценарий хаоса, один из которых — это установление «полезного» мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это возможно, как он пишет, только после свержения действующего иранского режима, что принесет мир на многие годы вперед. Объясните, о чем идет речь и какова здесь роль России?— Надо отметить, что Джоэл Гарро, прежде всего, политический сценарист — есть такая профессия на Западе. Для примера можно вспомнить голливудский фильм «Хвост виляет собакой», в котором показана данная профессия. Именно этот сценарий, предложенный Госдепартаменту США, сейчас как раз реализуется. Атака на позиции йеменских хуситов — крайняя часть его развития. США пытаются объявить шиитский Иран виновным во всех проблемах Ближнего Востока и Израиля, противопоставить его суннитским исламским странам. Однако усилия Энтони Блинкена по сколачиванию коалиции против тех же хуситов во время последнего вояжа не дали результата — к англосаксам присоединился только Бахрейн.— США и Британия нанесли удар по Йемену более чем сотней ракет. Хуситы заявляют, что эти удары не изменят их позицию и они будут бить по кораблям, идущим в Израиль. К чему приведет открытие еще одного фронта?— Байдену и Ко явно не хватает «победоносной войны». С некоторых пор именно победа на любом поле боя — основа успешной предвыборной кампании команды, которая идет на второй крайний срок. Поддержка б/УССР дивидендов явно не приносит, война между Израилем и ХАМАСом начинает попахивать геноцидом и плохо воспринимается традиционными избирателями-демократами — потомками мигрантов и небелым населением. Нужна новая история, и решение было принято: йеменские хуситы должны исчезнуть, а счастливая западная цивилизация сможет возвратить себе проход через Красное море для свободного захода в Израиль.Однако, по моему мнению, удар по Йемену этой ночью отнюдь не означает открытие второго фронта. Это просто махание кулаком. Ведь лидер йеменцев Абдул Малик аль-Хуси пообещал дать серьезный ответ США и их союзникам, если они продолжат военные действия: «Мы будем противостоять американской агрессии. Любая американская атака не останется безнаказанной». Остается только подождать продолжения банкета со стороны англосаксов.— Как вы считаете, чего больше всего опасаются американские элиты?— По статистике, которая знает всё, из публикации Politico ясно видно одно: демократы боятся того, что унесло домик Элли в сказке, — страшного урагана. Причем эта угроза для них многовекторная. Во-первых, ураган может нарушить ход выборов, которые из-за эвакуации огромного числа граждан будут признаны нелегитимными. Во-вторых, стихийное бедствие дискредитирует действующую администрацию и правительство, дав преимущество непреодолимой силы их противникам от республиканцев. В-третьих, удар стихии покажет неэффективного финансирования изменения климата, которое в последнее время проталкивают глобалисты через Байдена и его окружение.— У вас есть свой вариант события, которое может повергнуть мир в хаос и отразится, пусть и второстепенно, на украинском кризисе?— Это как раз то событие, которое специально не упоминалось в публикации Politico: естественная смерть одного из кандидатов — Байдена или Трампа. Она вызовет дисбаланс сложившейся системы и, чтобы его восстановить, предвыборные штабы могут пойти на любые, самые неадекватные действия. Вот тут можно ожидать любых провокаций, вплоть до захвата власти в отдельных штатах.— Владимир Зеленский в Прибалтике заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за один день уничтожили 12 самолётов и 26 вертолётов России. Зачем президент Украины так откровенно лжет? Он растерял остатки здравомыслия? Или это последствия употребления наркотиков?— Его коллеге Геббельсу приписывают слова «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят». Так как эти слова были сказаны для внешнего потребления, то с учетом нижайшего уровня образования европейских лидеров она точно «прокатит». Они поймут, что не зря давали деньги на оружие для ВСУ. Лидеры «Великой Прибалтики» так и не узнают, что слова про огромную ложь написал Гитлер в «Майн Кампф» [включена в список экстремистских материалов]. Но им это и не надо знать — так жить спокойнее.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20240112/1052656304.html

https://ukraina.ru/20240112/1052645528.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, геополитика, украина, хуситы, россия, джо байден, президентские выборы, китай, ближний восток, глобализм