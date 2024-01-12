План "перемоги" для Украины от США. Причём здесь Трамп - 12.01.2024 Украина.ру
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План "перемоги" для Украины от США. Причём здесь Трамп
План "перемоги" для Украины от США. Причём здесь Трамп - 12.01.2024 Украина.ру
План "перемоги" для Украины от США. Причём здесь Трамп
Провал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
2024-01-12T12:00
2024-01-12T12:00
эксклюзив
украина
сша
джо байден
дональд трамп
военная помощь
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Причём вопрос сразу приобрёл конкретное звучание: есть ли у вас план, мистеры Байден и Зеленский? У президента США Джозефа Байдена плана, судя по всему, нет.Во всяком случае, как сообщает Bloomberg, США намерены подтолкнуть Зеленского к предоставлению более чёткого плана войны. Предполагается, что такой запрос сделает Джейк Салливан в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.Скажем прямо, постановка вопроса довольно странная, потому что до этого план войны был результатом компромисса между украинским и НАТОвским штабами. Сначала в НАТО пожаловались на украинского главкома Валерия Залужного – дескать, мы предложили ему гениальный план, а он сделал всё неправильно (честно говоря, очень напоминает историю военного планирования 1812 года в изложении Л.Н. Толстого с эмоциональной авторской характеристикой самоуверенности разных народов). Залужный ответил, что он собирался Крым брать в 2022 году, но американцы ему не дали…В общем, украинская сторона явно готова представить только политические лозунги. Отношения между президентом, главкомом и внешними советниками расстроены.Между тем, пока украинская сторона молчит, Байдену предложила свой план действий американская оппозиция. В Конгрессе появился "Предлагаемый план победы на Украине" за подписью председателей комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооружённых сил – Майка Роджерса и комитета по вопросам разведки – Майка Тернера. Планене секретный, но ещё не опубликованный и был разработан в конце прошлого года.Изначально речь идёт не о войне на Украине, а о противодействии России и альянсу Китая, Ирана и Северной Кореи, чьей целью является "ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма".Авторы полагают, что "мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", – проигрышная стратегия".Путь к победе для Украины потребует:Во-первых, быстрого предоставления ей критически важного оружия.Конкретно речь идёт о предоставлении дальнобойных ракет, авиации и вообще всего, что будет угодно киевскому режиму (кажется, без ядерного оружия и стратегических средств его доставки, но сама постановка вопроса о войне с Китаем силами Украины подталкивает в этом направлении). При этом рассуждения относительно того, что это может подорвать боеспособность американской армии в расчёт не принимаются, к чему есть два аргумента:– эта помощь должна исключить участие американской армии в боевых действиях (по мнению авторов, "победа Украины", что бы ни имелось в виду, "предотвратит российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств").– Пентагон коррумпирован (уже ведутся разговоры о возможности импичмента Ллойду Остину, чего в американской истории кажется ещё не было).Во-вторых, усиление санкций против России.Подробностей в опубликованных фрагментах документа нет, но похоже, что имеется в виду эмбарго на покупку российских энергоносителей Европой и США, что будет крайне болезненным для их экономик (мысль о том, что они, таким образом, подыгрывают России, которая, якобы, хочет навредить американской экономике, в голову авторов плана не приходит).В-третьих, передача Украине $ 300 млрд замороженных российских суверенных активов.Опять же, подробностей того, как это предполагается оформить юридически и какие экономические издержки понесут США из-за падения доверия к американским ценным бумагам после такого шага, в опубликованной части документа нет."После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для восстановления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе".План уважаемых конгрессменов выглядит безумным, но, при этом, он вполне реалистичен – в условиях нынешнего кризиса США могут пойти на такие шаги во имя временного удержания лидирующих позиций в мире (которые ставят по вопрос даже их союзники, вроде Великобритании).И, действительно, причём тут Трамп? Ведь и в России, и на Украине, и в США общее место в рассуждениях – сокращение американской военной помощи Украине в случае победы Трампа… Увы и ах, будет как в прошлый раз, когда Трамп, шедший на выборы с программой улучшения отношений с Россией, в результате только усилил санкции против России. Гарантией того, что и в этот раз всё будет именно так, является партийная принадлежность авторов плана войны с Россией – они республиканцы.
https://ukraina.ru/20240102/1052536532.html
https://ukraina.ru/20240111/1052631384.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, сша, джо байден, дональд трамп, военная помощь
Эксклюзив, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, военная помощь

План "перемоги" для Украины от США. Причём здесь Трамп

12:00 12.01.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Провал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
Причём вопрос сразу приобрёл конкретное звучание: есть ли у вас план, мистеры Байден и Зеленский? У президента США Джозефа Байдена плана, судя по всему, нет.
Во всяком случае, как сообщает Bloomberg, США намерены подтолкнуть Зеленского к предоставлению более чёткого плана войны. Предполагается, что такой запрос сделает Джейк Салливан в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Скажем прямо, постановка вопроса довольно странная, потому что до этого план войны был результатом компромисса между украинским и НАТОвским штабами.
Сначала в НАТО пожаловались на украинского главкома Валерия Залужного – дескать, мы предложили ему гениальный план, а он сделал всё неправильно (честно говоря, очень напоминает историю военного планирования 1812 года в изложении Л.Н. Толстого с эмоциональной авторской характеристикой самоуверенности разных народов).
Залужный ответил, что он собирался Крым брать в 2022 году, но американцы ему не дали…
В общем, украинская сторона явно готова представить только политические лозунги. Отношения между президентом, главкомом и внешними советниками расстроены.
Между тем, пока украинская сторона молчит, Байдену предложила свой план действий американская оппозиция. В Конгрессе появился "Предлагаемый план победы на Украине" за подписью председателей комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооружённых сил – Майка Роджерса и комитета по вопросам разведки – Майка Тернера.
Планене секретный, но ещё не опубликованный и был разработан в конце прошлого года.
The Economist
2 января, 13:02
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом годуВозникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
Изначально речь идёт не о войне на Украине, а о противодействии России и альянсу Китая, Ирана и Северной Кореи, чьей целью является "ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма".
Авторы полагают, что "мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", – проигрышная стратегия".
Путь к победе для Украины потребует:
Во-первых, быстрого предоставления ей критически важного оружия.
Конкретно речь идёт о предоставлении дальнобойных ракет, авиации и вообще всего, что будет угодно киевскому режиму (кажется, без ядерного оружия и стратегических средств его доставки, но сама постановка вопроса о войне с Китаем силами Украины подталкивает в этом направлении).
При этом рассуждения относительно того, что это может подорвать боеспособность американской армии в расчёт не принимаются, к чему есть два аргумента:
– эта помощь должна исключить участие американской армии в боевых действиях (по мнению авторов, "победа Украины", что бы ни имелось в виду, "предотвратит российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств").
– Пентагон коррумпирован (уже ведутся разговоры о возможности импичмента Ллойду Остину, чего в американской истории кажется ещё не было).
Во-вторых, усиление санкций против России.
Подробностей в опубликованных фрагментах документа нет, но похоже, что имеется в виду эмбарго на покупку российских энергоносителей Европой и США, что будет крайне болезненным для их экономик (мысль о том, что они, таким образом, подыгрывают России, которая, якобы, хочет навредить американской экономике, в голову авторов плана не приходит).
В-третьих, передача Украине $ 300 млрд замороженных российских суверенных активов.
Опять же, подробностей того, как это предполагается оформить юридически и какие экономические издержки понесут США из-за падения доверия к американским ценным бумагам после такого шага, в опубликованной части документа нет.
"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для восстановления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе".
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 14:14
"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания PoliticoКажется, само словосочетание "чёрный лебедь" в большой статье Politico не упоминается, но само её название – "Непредсказуемые, но вполне возможные события, которые могут повергнуть 2024 год в хаос", передаются именно этим словосочетанием
План уважаемых конгрессменов выглядит безумным, но, при этом, он вполне реалистичен – в условиях нынешнего кризиса США могут пойти на такие шаги во имя временного удержания лидирующих позиций в мире (которые ставят по вопрос даже их союзники, вроде Великобритании).
И, действительно, причём тут Трамп? Ведь и в России, и на Украине, и в США общее место в рассуждениях – сокращение американской военной помощи Украине в случае победы Трампа…
Увы и ах, будет как в прошлый раз, когда Трамп, шедший на выборы с программой улучшения отношений с Россией, в результате только усилил санкции против России. Гарантией того, что и в этот раз всё будет именно так, является партийная принадлежность авторов плана войны с Россией – они республиканцы.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАДжо БайденДональд Трампвоенная помощь
 
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