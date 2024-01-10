"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году - 10.01.2024 Украина.ру
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"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году
"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году - 10.01.2024 Украина.ру
"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году
Специальный корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, специализирующийся на международной тематике, уроженец Киева, выпустил книгу Our Enemies Will Vanish ("Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины")
2024-01-10T16:50
2024-01-10T16:50
эксклюзив
украина
сша
валерий залужный
владимир зеленский
всу
вс рф
контрнаступление
спецоперация
крым
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В книге журналист приводит результаты своего расследования, в частности, о взаимодействии украинских властей с Западом и разработке военной стратегии ВСУ.Военный обман Запада со стороны КиеваВ колонке, опубликованной в газете 9 января, журналист рассказал, что в начале СВО практически никто из западных политиков не верил, что Украина выстоит, и при этом передавали ей мизерное количество оружия, которое подходило лишь для партизанской кампании, а не для ведения боевых действий. И тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил держать в секрете от США и даже многих высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины военные планы Киева."Мы были пессимистичны по поводу того, что Украина удержится, отчасти потому, что украинцы не поделились с нами своими приготовлениями и планами. А приготовления и планы, которыми они поделились с нами, были военным обманом", — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.C первых дней военной спецоперации США и их союзники всерьёз прислушались к предупреждению президента РФ Владимира Путина о невообразимых последствиях, если Запад попытается помочь Киеву, и воздерживались от поставок вооружения, когда они могли бы иметь наибольший эффект, а также запретили украинской стороне использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Главный приоритет Белого дома заключался в том, чтобы не пересекать "красные линии" Москвы и избежать конфронтации между Россией и НАТО."К тому времени, когда многие из западных систем действительно прибыли, на втором году войны, Россия укрепила оборону, мобилизовала сотни тысяч солдат и перевела свою промышленность на военное положение. Лучшее окно возможностей для чистой и быстрой победы Украины исчезло", - посетовал Трофимов.Корреспондент The Wall Street Journal встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в его офисе в Киеве, больше похожем на крепость, в июле 2022 года, и то, каким он увидел главу государства сильно отличался от их последней встречи, состоявшейся 2,5 годами ранее на банкете в одном из столичных арт-пространств, где бывший актёр выступал с коротким стендапом. Зеленский был мрачным, хронически уставшим и заметно постарел, быстрая улыбка, блеск в глазах и желание угодить толпе исчезли."Зеленский продемонстрировал раздражение тем, что Вашингтон завязал себя узлами добровольно навязанных красных линий", - вспоминает автор статьи.План Залужного, которому не суждено было сбытьсяВ своей книге Трофимов рассказывает о военной стратегии, предложенной Залужным и Зеленским, в 2022 году, когда российским войскам пришлось оставить некоторые районы, чтобы занять более выгодные позиции. Главнокомандующий ВСУ и президент хотели провести наступление через в Запорожскую область к Азовскому морю с целью изолировать Крым от остальной части РФ, в таком случае Москва "лишилась бы своего самого большого приза в войне".По словам помощников Залужного, он утверждал, что для успеха операции ВСУ требовалось около 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество боеприпасов. По сравнению с нынешними запросами это не такой большой объём, но Киев получил отказ. Военные ВСУ ещё не продемонстрировали способности к наступательным операциям, особенно крупным, требующим сложной координации между несколькими бригадами, говорили американские советники.С точки зрения Вашингтона, "провал казался вероятным, а его последствия – потенциально катастрофическими", такой рискованный шаг мог привести к стратегическому провалу, в результате которого Россия захватила бы оставшуюся часть Запорожья, а затем и Днепр, поясняет Трофимов.Предложенный Залужным план многие расценивали как рискованный и дерзкий.Забраковав инициативу украинского руководства, США заставили его переключиться на другую цель - взятие Херсона, что было более безопасным вариантом, и ставки были ниже."Причина, по которой мы рекомендовали им сосредоточиться на Херсоне, заключалась в том, что у них не было обученного персонала и техники, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят на юге больше, чем смогут прожевать, их разгромят", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона.Однако главнокомандующий ВСУ был не согласен с этим, по словам двух источников, Залужный настаивал, что Украина "должна атаковать там, где ей нужно, а не там, где она может", но, поскольку Соединённые Штаты контролировали большую часть военной помощи (как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает), Киев спорить не стал и нацелились на Херсон. В итоге в ноябре 2022-го город перешёл под контроль Украины.Впрочем своих планов, отвергнутых американцами, Залужный не оставил. В интервью американской газете The Washington Post, опубликованном 14 июля 2023 года, генерал "не стеснялся своих намерений вернуть Крым"."Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит", - заявил тогда Залужный.И Киев в конечном итоге всё-таки вернулся к той самой стратегии. Год спустя после того, как оно было озвучено американской стороне. Только условия для её реализации были уже совершенно иными: в 2022-м ВС РФ ещё не возводили обширные укрепления и "зубы дракона", что облегчило бы задачу ВСУ, а в 2023-м украинские военные потерпели неудачу в ходе летнего контрнаступления в значительной степени как раз-таки из-за прочной линии обороны, выстроенной россиянами: минные поля, противотанковые траншеи и прочие препятствия.К тому моменту Запад, который украинские чиновники упрекали в нерешительности и медлительности, наконец начал передавать ВСУ запрошенное ещё год назад вооружение: танки Leopard и Abrams, БМП Bradley, бронетранспортёры Stryker, батареи ЗРК Patriot — "стальную гору", как говорят официальные лица США."Но тогда это была уже другая война. Украинские наступательные действия 2023 года не принесли больших успехов против укрепившегося, подготовленного и более многочисленного противника. &lt;…&gt; Украинское наступление выдохлось к концу ноября 2022 года. Массового пополнения артиллерийских боеприпасов не было, а просьбы Киева о предоставлении западных танков и боевых машин продолжали отклоняться. Между тем, новый российский командующий генерал Сергей Суровикин имел в своём распоряжении сотни тысяч свежих солдат. Преимущество Украины в живой силе закончилось. Суровикин приказал этим людям перезимовать на перекопках, создав практически неприступные укрепления по всей линии фронта", - подчёркивает Трофимов в колонке для The Wall Street Journal."По мнению военных экспертов и авторитетных наблюдателей, если бы Украина начала своё контрнаступление раньше, Россия попросту не успела бы возвести такие обширные укрепления. Другими словами, решив отложить контрнаступление, Украина подарила России время, чтобы та могла хорошо подготовиться. Но, как известно, задним умом мы все крепки", - пишет издание Business Insider.
https://ukraina.ru/20231201/1051648881.html
https://ukraina.ru/20231212/1051908469.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, всу, вс рф, контрнаступление, спецоперация, крым, запорожская область, херсон
Эксклюзив, Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, Спецоперация, Крым, Запорожская область, Херсон

"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году

16:50 10.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Специальный корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, специализирующийся на международной тематике, уроженец Киева, выпустил книгу Our Enemies Will Vanish ("Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины")
В книге журналист приводит результаты своего расследования, в частности, о взаимодействии украинских властей с Западом и разработке военной стратегии ВСУ.
Военный обман Запада со стороны Киева
В колонке, опубликованной в газете 9 января, журналист рассказал, что в начале СВО практически никто из западных политиков не верил, что Украина выстоит, и при этом передавали ей мизерное количество оружия, которое подходило лишь для партизанской кампании, а не для ведения боевых действий.
И тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил держать в секрете от США и даже многих высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины военные планы Киева.
"Мы были пессимистичны по поводу того, что Украина удержится, отчасти потому, что украинцы не поделились с нами своими приготовлениями и планами. А приготовления и планы, которыми они поделились с нами, были военным обманом", — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.
C первых дней военной спецоперации США и их союзники всерьёз прислушались к предупреждению президента РФ Владимира Путина о невообразимых последствиях, если Запад попытается помочь Киеву, и воздерживались от поставок вооружения, когда они могли бы иметь наибольший эффект, а также запретили украинской стороне использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России.
Главный приоритет Белого дома заключался в том, чтобы не пересекать "красные линии" Москвы и избежать конфронтации между Россией и НАТО.
"К тому времени, когда многие из западных систем действительно прибыли, на втором году войны, Россия укрепила оборону, мобилизовала сотни тысяч солдат и перевела свою промышленность на военное положение. Лучшее окно возможностей для чистой и быстрой победы Украины исчезло", - посетовал Трофимов.
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 07:57
ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог КарасевВооруженные силы Украины (ВСУ) никак не смогут вернуть Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka
Корреспондент The Wall Street Journal встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в его офисе в Киеве, больше похожем на крепость, в июле 2022 года, и то, каким он увидел главу государства сильно отличался от их последней встречи, состоявшейся 2,5 годами ранее на банкете в одном из столичных арт-пространств, где бывший актёр выступал с коротким стендапом.
Зеленский был мрачным, хронически уставшим и заметно постарел, быстрая улыбка, блеск в глазах и желание угодить толпе исчезли.
"Зеленский продемонстрировал раздражение тем, что Вашингтон завязал себя узлами добровольно навязанных красных линий", - вспоминает автор статьи.
План Залужного, которому не суждено было сбыться
В своей книге Трофимов рассказывает о военной стратегии, предложенной Залужным и Зеленским, в 2022 году, когда российским войскам пришлось оставить некоторые районы, чтобы занять более выгодные позиции.
Главнокомандующий ВСУ и президент хотели провести наступление через в Запорожскую область к Азовскому морю с целью изолировать Крым от остальной части РФ, в таком случае Москва "лишилась бы своего самого большого приза в войне".
По словам помощников Залужного, он утверждал, что для успеха операции ВСУ требовалось около 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество боеприпасов. По сравнению с нынешними запросами это не такой большой объём, но Киев получил отказ.
Военные ВСУ ещё не продемонстрировали способности к наступательным операциям, особенно крупным, требующим сложной координации между несколькими бригадами, говорили американские советники.
С точки зрения Вашингтона, "провал казался вероятным, а его последствия – потенциально катастрофическими", такой рискованный шаг мог привести к стратегическому провалу, в результате которого Россия захватила бы оставшуюся часть Запорожья, а затем и Днепр, поясняет Трофимов.
Предложенный Залужным план многие расценивали как рискованный и дерзкий.
Забраковав инициативу украинского руководства, США заставили его переключиться на другую цель - взятие Херсона, что было более безопасным вариантом, и ставки были ниже.
"Причина, по которой мы рекомендовали им сосредоточиться на Херсоне, заключалась в том, что у них не было обученного персонала и техники, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят на юге больше, чем смогут прожевать, их разгромят", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря 2023, 04:40
Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против ЗеленскогоВстреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Однако главнокомандующий ВСУ был не согласен с этим, по словам двух источников, Залужный настаивал, что Украина "должна атаковать там, где ей нужно, а не там, где она может", но, поскольку Соединённые Штаты контролировали большую часть военной помощи (как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает), Киев спорить не стал и нацелились на Херсон. В итоге в ноябре 2022-го город перешёл под контроль Украины.
Впрочем своих планов, отвергнутых американцами, Залужный не оставил. В интервью американской газете The Washington Post, опубликованном 14 июля 2023 года, генерал "не стеснялся своих намерений вернуть Крым".
"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит", - заявил тогда Залужный.
И Киев в конечном итоге всё-таки вернулся к той самой стратегии. Год спустя после того, как оно было озвучено американской стороне.
Только условия для её реализации были уже совершенно иными: в 2022-м ВС РФ ещё не возводили обширные укрепления и "зубы дракона", что облегчило бы задачу ВСУ, а в 2023-м украинские военные потерпели неудачу в ходе летнего контрнаступления в значительной степени как раз-таки из-за прочной линии обороны, выстроенной россиянами: минные поля, противотанковые траншеи и прочие препятствия.
К тому моменту Запад, который украинские чиновники упрекали в нерешительности и медлительности, наконец начал передавать ВСУ запрошенное ещё год назад вооружение: танки Leopard и Abrams, БМП Bradley, бронетранспортёры Stryker, батареи ЗРК Patriot — "стальную гору", как говорят официальные лица США.
"Но тогда это была уже другая война. Украинские наступательные действия 2023 года не принесли больших успехов против укрепившегося, подготовленного и более многочисленного противника.
<…> Украинское наступление выдохлось к концу ноября 2022 года. Массового пополнения артиллерийских боеприпасов не было, а просьбы Киева о предоставлении западных танков и боевых машин продолжали отклоняться.
Между тем, новый российский командующий генерал Сергей Суровикин имел в своём распоряжении сотни тысяч свежих солдат. Преимущество Украины в живой силе закончилось. Суровикин приказал этим людям перезимовать на перекопках, создав практически неприступные укрепления по всей линии фронта", - подчёркивает Трофимов в колонке для The Wall Street Journal.
Ростислав Ищенко интервью
15:06
Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши Уничтожая Украину, мы ослабляем Запад. Даже если мы будем вынуждены переформатировать часть Украины под российский протекторат, это все равно ослабит Запад
"По мнению военных экспертов и авторитетных наблюдателей, если бы Украина начала своё контрнаступление раньше, Россия попросту не успела бы возвести такие обширные укрепления. Другими словами, решив отложить контрнаступление, Украина подарила России время, чтобы та могла хорошо подготовиться. Но, как известно, задним умом мы все крепки", - пишет издание Business Insider.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУВС РФконтрнаступлениеСпецоперацияКрымЗапорожская областьХерсон
 
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