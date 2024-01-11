https://ukraina.ru/20240111/1052634400.html

Зеленский и Орбан встретятся, если Кулеба договорится с Сийярто в Ужгороде

Зеленский и Орбан встретятся, если Кулеба договорится с Сийярто в Ужгороде - 11.01.2024 Украина.ру

Зеленский и Орбан встретятся, если Кулеба договорится с Сийярто в Ужгороде

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции 11 января сообщил, что в конце месяца встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде

2024-01-11T13:56

2024-01-11T13:56

2024-01-11T13:56

венгрия

зарубежье

украина

новости

петер сийярто

дмитрий кулеба

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"Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех", - сказал Сийярто.Он пояснил, что в ходе встречи будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.Глава венгерского МИД также заверил, что при необходимости готов лично обсудить эту тему с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который еще не предложил дату встречи.Ранее Ермак в разговоре с Сийярто сам предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.С начала спецоперации Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.

https://ukraina.ru/20240108/1052581342.html

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венгрия, зарубежье, украина, новости, петер сийярто, дмитрий кулеба