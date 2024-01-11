Зеленский и Орбан встретятся, если Кулеба договорится с Сийярто в Ужгороде
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции 11 января сообщил, что в конце месяца встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде
"Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех", - сказал Сийярто.
Он пояснил, что в ходе встречи будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
Глава венгерского МИД также заверил, что при необходимости готов лично обсудить эту тему с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который еще не предложил дату встречи.
Ранее Ермак в разговоре с Сийярто сам предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.
С начала спецоперации Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.