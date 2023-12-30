https://ukraina.ru/20231230/1052468473.html

Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово

Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово - 30.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово

На Угледарском участке российские войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление шло параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-30T04:30

2023-12-30T04:30

2023-12-30T04:30

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В направлении Победы российские подразделения уже пытались двигаться в первой половине 2023 года. Но эти попытки не увенчались успехом. Плюс там расположен крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец". Сейчас бойцы продвигаются туда снова, рассказал обозреватель.Попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, и бойцы закрепились в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", отметил эксперт.Военные пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов (якобы противник бережет их на случай штурма). Но в целом линия фронта там не изменилась, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

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