Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово
© Lexica
© Lexica
На Угледарском участке российские войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление шло параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В направлении Победы российские подразделения уже пытались двигаться в первой половине 2023 года. Но эти попытки не увенчались успехом. Плюс там расположен крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец". Сейчас бойцы продвигаются туда снова, рассказал обозреватель.
"До Курахово нам идти не надо. Нам достаточно взять под контроль трассу Марьинка — Угледар и выйти с севера к терриконам шахты Южнодонбасская. Если мы выйдем к ним с севера, то трасса на Курахово будет под нашим огневым контролем", - подчеркнул Угольный.
Попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, и бойцы закрепились в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", отметил эксперт.
Военные пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов (якобы противник бережет их на случай штурма). Но в целом линия фронта там не изменилась, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
28 декабря, 05:01Алексей Кочетков: Наша цель — чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей землиСША понимают: если киевский режим летом не смог победить российскую армию, то потом они уже точно не победят. И им надо понять, что выгоднее: отказаться от Украины как от ручки без чемодана или затянуть этот конфликт, чтобы нанести России максимальный людской и экономический урон