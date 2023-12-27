https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html

Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию

Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию - 27.12.2023 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию

Сейчас Украина собирается изменить законодательство, чтобы в 2024 году отправить на фронт 500 тысяч человек. Я не знаю, насколько им это удастся. Но пока у них... Украина.ру, 27.12.2023

2023-12-27T04:37

2023-12-27T04:37

2023-12-27T04:37

интервью

всу

россия

марьинка

угледар

мобилизация

авдеевка

купянск

морская пехота

десант

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Сейчас Украина собирается изменить законодательство, чтобы в 2024 году отправить на фронт 500 тысяч человек. Я не знаю, насколько им это удастся. Но пока у них плохая динамика. Если мы более активно начнем наступать на том же Угледарском направлении, то фронт от этого не рухнет. Но последствия для ВСУ могут быть очень плохими, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что кадастровая площадь Марьинки была полностью зачищена от ВСУ. Однако последствия овладения этим населенным пунктом уже неделю сказываются на тактической обстановке под Донецком. В частности, телеграм-каналы пишут о начале боев за Георгиевку (в сторону Курахово) и полноценном штурме Новомихайловки (в сторону Угледара).- Владислав, можно ли говорить о том, что у нас образовалось единое Кураховско-Угледарское направление?- Я бы сказал, что у нас после взятия Марьинки образовались три новых тактических направления.Первое. Угледар. Наши войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление у нас существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Теперь им будет наступать намного легче. Там уже есть продвижение, которое зафиксировали российские OSINT (разведка по открытым источникам - Ред.) по визуальным привязкам. Я оцениваю темпы этого продвижения вполне оптимистично.Второе. Курахово. Да, мы продвигаемся в сторону Георгиевки. Но, к сожалению, мы не сможем наступать прямо до Курахово. До него еще километров 12-15. Это был слишком глубокий прорыв. И даже если бы мы туда ускоренно наступали, возникла бы угроза фланговых ударов и окружения.Третье. Красногоровка. Она находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга из севера. Но для обхода с севера необходимо взять Первомайское и Невельское.Таким образом, у нас теперь есть три тактических участка.- Красногоровка – это относительно крупный населенный пункт, который, судя по карте, находится на отшибе от остальных поселков, перетекающих друг в друга. Чем она важна?- Да, Красногоровка действительно стоит не отшибе. Пока за нее не берутся. Но это все равно пригород Донецка, а задачу обезопасить Донецк от обстрелов никто не отменял. Кроме того, Красногоровка нависает над той же Марьинкой. Без контроля над ней продвигаться к Курахово будет довольно трудно. Поэтому Красногоровку рано или поздно придется освободить.- Уточняющий вопрос насчет Угледарского направления. Есл+и из Новомихайловки поступают кадры боев, то новых сообщений по поводу Победы я пока не видел. Какова там сейчас обстановка?- В направлении Победы мы уже пытались двигаться в первой половине 2023 года. Но эти попытки не увенчались успехом. Плюс, нам мешает крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" (непонятно, взят он или нет). Сейчас мы продвигаемся туда снова. Посмотрим, что из этого получится.- Говорят, что мы не будем пытаться штурмовать Угледар, а просто перережем дорогу между ним и Курахово, в результате чего Угледарская группировка ВСУ останется без снабжения и сама уйдет. Возможно ли такое?- До Курахово нам идти не надо. Нам достаточно взять под контроль трассу Марьинка-Угледар и выйти с севера к терриконам шахты Южнодонбасская. Если мы выйдем к ним с севера, то трасса на Курахово будет под нашим огневым контролем.- По поводу самого Угледара писали, что мы контролируем Павловку и район дач. Что имеется в виду?- Наши попытки взять Угледар с юга не получились. Мы закрепились в районе дач между Павловкой и Никольским. Чуть ранее мы были в районе угледарских дач, но мы оттуда отступили. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад". Они пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов (якобы противник бережет их на случай штурма). Но в целом линия фронта там не меняется уже полгода.- Из самой Новомихайловки мне попалось видео, как морпехи из 155-й бригады штурмуют опорники ВСУ в заснеженном поле (прямо мини-Сталинград). Насколько эффективно мы овладели этой тактикой?- Если раньше казалось, что только ЧВК "Вагнер" эффективно использует тактику малых штурмовых групп, то сейчас этому научились и морская пехота, и десантники, и обычные мотострелковые части. Я тут проблем не вижу.- На ваш взгляд, будут ли ВСУ предпринимать экстраординарные меры, чтобы купировать наш прорыв на этих трех новых тактических направлениях?- ВСУ будут удерживать Курахово теми же частями, которыми они обороняли Марьинку. Все-таки мы не разгромили их 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Да, они понесли большие потери и были отброшены из Марьинки. Но пока они еще могут держать фронт в районе Георгиевки. Что касается Угледара, то ВСУ надо срочно найти новые подразделения, чтобы не допустить обвала фронта.- Из-под Купянска они могут что-то снять? Насколько я понимаю, держат они его крепко. Ни о каком выдавливании ВСУ за Оскол пока речи вообще не идет.- Да, ВСУ там держатся крепко. Но это не значит, что у них там нет проблем. Все-таки наши группировки войск "Центр" и "Запад" продвинулись к поселку Терны на Красно-Лиманском направлении. Да и под Купянском мы закрепились в северной части села Синьковка.Так что противник может снять с севера какие-то резервы. Но в этом случае его фронт там ослабнет.Я больше опасаюсь, что Украина прекратит высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Похоже, противник понял, что это бесперспективно. А эти бригады готовились как элитные войска специального назначения. И если их отправят куда-то под Угледар, это создаст нам определенные проблемы.- Но, насколько я понимаю, эти четыре бригады морской пехоты мы здорово потрепали.- Потрепали. Мы их потрепали еще в тот момент, когда они пытались наступать на Времевском выступе. Теперь мы их уничтожаем на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но определенную боеспособность они сохраняют.- Будут ли у вас какие-то прогнозы по поводу сжимания "клещей" в Авдеевке? Последнее, что я про нее читал, что мы якобы взяли Степовое (северный фланг) и вплотную подошли к Северному (южный фланг)- По Авдеевке у нас сохраняется режим информационной тишины. Меня тоже просили меньше писать про Авдеевку.Что касается Степового, то мы контролируем только его восточные окраины. Дальше пока продвинуться не получается. Дело в том, что ВСУ установили на высоких трубах Коксохимического комбината специальные камеры. Это позволяет противнику отслеживать ситуацию на большой территории вокруг завода. Нам тяжело закрепиться.Поэтому мы идем на северо-западе от Авдеевки по направлению к Очеретино. Мы постепенно продвигаемся к дачному массиву между двумя железными дорогами. Возможно, мы попытаемся атаковать противника чуть шире.- Сколько еще российское командование будет применять тактику раздергивания резервов ВСУ по разным направлениям?- Пока фронт противника не начнет трещать.Сейчас Украина собирается изменить законодательство, чтобы в 2024 году отправить на фронт 500 тысяч человек. Я не знаю, насколько им это удастся. Но пока у них плохая динамика.Если мы более активно начнем наступать на том же Угледарском направлении, то фронт от этого не рухнет. Но последствия для ВСУ могут быть очень плохими.

https://ukraina.ru/20230817/1048740315.html

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

https://ukraina.ru/20231224/1052344073.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, марьинка, угледар, мобилизация, авдеевка, купянск, морская пехота, десант, херсонская область