"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину - 23.12.2023 Украина.ру
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"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину - 23.12.2023 Украина.ру
"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
Американцы уже настаивают на перемирии, но Зеленский хочет увильнуть от заморозки конфликта на Украине. Потому что его "оперетка" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
2023-12-23T06:00
2023-12-23T06:00
новости
украина
владимир зеленский
сша
конфликт
война
заморозка
убитые
территория
вашингтон
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К марту на фронте произойдут интересные вещи, поэтому усидеть в кресле президента Владимиру Зеленскому будет сложно. Потому что за Авдеевкой начинается голая степь и нет оборонительных рубежей, где могли бы зацепиться ВСУ, рассказал политолог.Сейчас американцы настаивают на заморозке конфликта и перемирии, а это означает, что США бросили Украину. Недавний визит Зеленского в Вашингтон это ясно показал, добавил историк.И вот эта оперетка Зеленского закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что украинский народ начнет задавать ему очень неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, сша, конфликт, война, заморозка, убитые, территория, вашингтон, украинцы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, конфликт, война, заморозка, убитые, территория, Вашингтон, украинцы

"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину

06:00 23.12.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО
© president.gov.ua
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Американцы уже настаивают на перемирии, но Зеленский хочет увильнуть от заморозки конфликта на Украине. Потому что его "оперетка" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
К марту на фронте произойдут интересные вещи, поэтому усидеть в кресле президента Владимиру Зеленскому будет сложно. Потому что за Авдеевкой начинается голая степь и нет оборонительных рубежей, где могли бы зацепиться ВСУ, рассказал политолог.
Сейчас американцы настаивают на заморозке конфликта и перемирии, а это означает, что США бросили Украину. Недавний визит Зеленского в Вашингтон это ясно показал, добавил историк.
"Но он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) не может признать, что украинцы поверили в фантазии, что весь мир за них и по первому слову Украине будут выписывать чеки на сумасшедшие суммы. Он не может сказать, что все это оперетка", - подчеркнул Калинчук.
И вот эта оперетка Зеленского закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что украинский народ начнет задавать ему очень неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Артем Драбкин интервью - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Вчера, 06:42
Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград" Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели
 
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Заголовок открываемого материала
06:19ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
06:00"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
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05:15Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
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