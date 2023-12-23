"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
Американцы уже настаивают на перемирии, но Зеленский хочет увильнуть от заморозки конфликта на Украине. Потому что его "оперетка" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
К марту на фронте произойдут интересные вещи, поэтому усидеть в кресле президента Владимиру Зеленскому будет сложно. Потому что за Авдеевкой начинается голая степь и нет оборонительных рубежей, где могли бы зацепиться ВСУ, рассказал политолог.
Сейчас американцы настаивают на заморозке конфликта и перемирии, а это означает, что США бросили Украину. Недавний визит Зеленского в Вашингтон это ясно показал, добавил историк.
"Но он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) не может признать, что украинцы поверили в фантазии, что весь мир за них и по первому слову Украине будут выписывать чеки на сумасшедшие суммы. Он не может сказать, что все это оперетка", - подчеркнул Калинчук.
И вот эта оперетка Зеленского закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что украинский народ начнет задавать ему очень неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 06:42Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград" Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели