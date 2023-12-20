https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html

Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончится

Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончится - 20.12.2023 Украина.ру

Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончится

Пока самым очевидным кандидатом на роль президента Украины является Валерий Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-20T15:55

2023-12-20T15:55

2023-12-20T15:55

интервью

россия

владимир зеленский

сша

пресс-конференция

валерий залужный

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во вторник, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Его главные заявления касались мобилизации, которую, по имеющейся информации, собираются существенно ужесточить.- Руслан, почему Зеленский откровенно лгал, когда говорил об отсутствии успехов у российской армии, ведь потерю Артемовска и продвижение под Авдеевкой наших частей не скроешь?- Он говорил и о том, что они постоят миллион дронов, но при при пустом бюджете и отсутствии базы, что они могут построить? А почему не миллиарды, нулей жалко, что ли? Но Зеленскому дают результаты соцопросов, и он понимает, что народ от этого устает. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может. Надо как-то парировать и поднимать боевой дух, поэтому он повторяет эту мантру.- Эксперты сходятся во мнении, что на пресс-конференции явно обозначился конфликт Залужного и Зеленского. Согласны ли вы с этим?- Зеленский очень явно артикулировал этот конфликт. Он говорил о том, что Залужный просит мобилизовать полмиллиона человек. Это направлено на то, чтобы снизить рейтинг главкома ВСУ. Мобилизация очень непопулярна, на улицах людей пакуют в бусы как скотину, а депутаты и их дети отсиживаются за границей. Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения.Он говорит, что Залужный ответственен за результат на поле боя как главком, а разве Зеленский как верховный главнокомандующий не ответственен? Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него. Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения, НАТО. У победы много отцов, а поражение всегда сирота.- Но часть ответственности за провал он пытался возложить и на политический класс Украины. По его словам, украинские политики заранее сказали, где будут наступать.- Одно из двух: либо Зеленский решил идти ва-банк, что ничего хорошего Украине не сулит, либо он готовится бежать.- А кто займет кабинет на Банковой в случае побега Зеленского?- Не люблю очевидных политических выводов, потому что в политике это не работает. Но пока самым очевидным кандидатом является Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята. Он имеет поддержку и со стороны Пентагона. Пока это самое вероятное, но в политике самые очевидные вещи сегодня перестают таковыми быть завтра. Возможно все между нашими выборами в марте и американскими выборами в ноябре.- Доживет ли Зеленский до марта как политическая фигура?- До марта, скорее, да. А дальше не факт, потому что будут вопросы, связанные с легитимностью, так как истекает пятилетний сроке его президентства. Но к марту произойдут интересные вещи на фронте, поэтому усидеть ему будет сложно.За Авдеевкой – голая степь и оборонительных рубежей нет, поэтому к российским выборам следует ожидать громких событий.- Но, все-таки, в Донбассе есть и другие города, за которые ВСУ могут зацепиться, и сам Днепр представляет собой труднопреодолимую водную преграду.- Никаких шансов у ВСУ никогда не было. В силу того, что Россия воюет одним пальцем, многие виды вооружений, которые могли бы этот конфликт быстро завершить, не используются. Мы не применяем стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Например, перед Второй мировой войной французы возвели мощнейшую линию оборонительных сооружений – линию Мажино. Но немцы обошли ее с севера. Россия могла бы повторить то, что сделал в феврале 2022 года: зайти со стороны Белоруссии, но на Львов, и оказаться в тылу ВСУ. Россия пока присматривается и думает, что со всем этим делать. У ВСУ ничего не получается, когда Россия перестает играть в политические игры на фронте.- Тем не менее вчера Зеленский заявил, что США не бросят Украину, найдутся другие механизмы оказания военной помощи…- Американцы настаивают на перемирии, а это уже означает, что США их бросили. Недавний визит Зеленского в США это показал. Но он не может признать, что украинцы поверили в фантазии, что весь мир за них, и по первому слову Украине будут выписывать чеки на сумасшедшие суммы. Он не может сказать, что все это оперетка. Вот эта оперетка Зеленского закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь Зеленский пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Ведь народ начнет задавать вопросы: если мы согласились с тем, что потеряли Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области и Крым, зачем тогда воевали?

https://ukraina.ru/20231220/1052270414.html

https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html

https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, владимир зеленский, сша, пресс-конференция, валерий залужный, украина