Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052317662.html
Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США
Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США - 23.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США
Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-12-23T04:15
2023-12-23T04:15
новости
россия
сша
дональд трамп
выборы
владимир путин
европа
украина
война
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101852/80/1018528003_0:103:1954:1202_1920x0_80_0_0_e88c025f46837a1645571bda362ba205.jpg
Россия может воспользоваться тем, что тема военной помощи и финансовой помощи Украине стала главным инструментом США. Причем эта помощь уже не будет столь объемной и регулярной, как это было раньше, рассказал эксперт.России в любом случае надо продвигаться на фронте. Какая бы администрация не пришла к власти в США, она не будет оглядываться на внутренние проблемы и продолжит геополитическую борьбу с РФ, отметил он.Пока в Соединенных Штатах царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101852/80/1018528003_107:0:1847:1305_1920x0_80_0_0_50f7e5adf8feedf4d964f7b2f4630ae3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, выборы, владимир путин, европа, украина, война, сво, военная помощь, политика
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, выборы, Владимир Путин, Европа, Украина, война, СВО, военная помощь, политика

Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США

04:15 23.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Россия может воспользоваться тем, что тема военной помощи и финансовой помощи Украине стала главным инструментом США. Причем эта помощь уже не будет столь объемной и регулярной, как это было раньше, рассказал эксперт.
России в любом случае надо продвигаться на фронте. Какая бы администрация не пришла к власти в США, она не будет оглядываться на внутренние проблемы и продолжит геополитическую борьбу с РФ, отметил он.

"Когда [экс-президент США Дональд] Трамп обещал "за 24 часа договориться с [президентом РФ Владимиром] Путиным", он же не говорил, каким образом он достигнет этих договоренностей. Может быть, он использует ядерный шантаж или попытается спровоцировать прямую войну Европы с Россией. В США наших друзей нет", - отметил Скориков.

Пока в Соединенных Штатах царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Краснов интервью
21 декабря, 02:02
Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком РоссииКакие вопросы решит победа России над ВСУ? Что заставит Венгрию изменить позицию по Украине в ЕС? Кто может остановить обнищание людей на Западе?
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампвыборыВладимир ПутинЕвропаУкраинавойнаСВОвоенная помощьполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
04:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
04:30"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
04:15Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США
04:12ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на её территории – МИД
03:52Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post
03:27В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом
03:09Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров
02:49Дальняя авиация ВКС России получает самолёты с новым цифровым оборудованием – МО
02:20Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:53"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор
01:30На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села
01:11Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
00:59Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
00:32Данилов призвал "не орать" о том, что Киев сейчас же мобилизует 500 тыс. украинцев
00:11Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
23:55Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
23:30Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов
23:05На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
Лента новостейМолния