Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Россия может воспользоваться тем, что тема военной помощи и финансовой помощи Украине стала главным инструментом США. Причем эта помощь уже не будет столь объемной и регулярной, как это было раньше, рассказал эксперт.
России в любом случае надо продвигаться на фронте. Какая бы администрация не пришла к власти в США, она не будет оглядываться на внутренние проблемы и продолжит геополитическую борьбу с РФ, отметил он.
"Когда [экс-президент США Дональд] Трамп обещал "за 24 часа договориться с [президентом РФ Владимиром] Путиным", он же не говорил, каким образом он достигнет этих договоренностей. Может быть, он использует ядерный шантаж или попытается спровоцировать прямую войну Европы с Россией. В США наших друзей нет", - отметил Скориков.
Пока в Соединенных Штатах царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей, резюмировал собеседник Украина.ру.
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