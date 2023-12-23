https://ukraina.ru/20231223/1052317662.html

Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США

Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США - 23.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США

Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-23T04:15

2023-12-23T04:15

2023-12-23T04:15

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Россия может воспользоваться тем, что тема военной помощи и финансовой помощи Украине стала главным инструментом США. Причем эта помощь уже не будет столь объемной и регулярной, как это было раньше, рассказал эксперт.России в любом случае надо продвигаться на фронте. Какая бы администрация не пришла к власти в США, она не будет оглядываться на внутренние проблемы и продолжит геополитическую борьбу с РФ, отметил он.Пока в Соединенных Штатах царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, дональд трамп, выборы, владимир путин, европа, украина, война, сво, военная помощь, политика