Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России - 29.10.2026 Украина.ру
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Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России
Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России - 29.10.2026 Украина.ру
Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России
В программном обеспечении Starlink существует уязвимость, из-за которой "модифицированные" ВСУ терминалы работают над территорией России, но глава SpaceX Илон Маск специально не закрывает её, заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости
2026-10-29T08:49
2026-10-29T08:55
украина.ру
новости
россия
илон маск
сша
starlink
военная помощь
украина
киев
вооруженные силы украины
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Ранее Кузякин рассказывал агентству, что Starlink официально не предназначен для работы на территории России, но взломанные и модифицированные украинцами терминалы могут получать доступ к связи."Систему Starlink взломали таким образом, что терминал обманывает её о своём местоположении, но при этом продолжает работать со спутниковой группировкой. Компания Starlink об этом знает, но такие терминалы продолжают работать", — заявил эксперт.По его словам, спутники Starlink естественно знают своё местоположение, что позволяет сопоставлять его с координатами, передаваемыми подключенным терминалом."Спутник, пролетая над нашей территорией, прекрасно знает, что терминал передаёт ложные координаты, и отключить его, конечно, может. Это дыра в безопасности Starlink, которую нужно просто закрыть. Это даже не "рубильник", а просто патч безопасности", — пояснил Кузякин."Для этого не требуется менять работу всей спутниковой группировки, достаточно программно прекратить обслуживание терминалов, которые, находясь над территорией Российской Федерации или, например, Китая, сообщают системе, что находятся в другом месте", — добавил он.Российский специалист уверен, что в SpaceX знают о возможности работы таких "взломанных" терминалов, но специально не закрывает эту уязвимость."Маск не хочет стать официальным участником конфликта, с одной стороны, а с другой стороны, всё равно это делает, но делает через ту дыру в безопасности, которую не закрывает, хитрый манёвр получается", — объяснил Кузякин, назвав такие действия косвенным участием в ударах по России.Он также сообщил, что Россия для противодействия Starlink применяет комплекс "Волна-Купол-Гарант".Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html
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Украина.ру, Новости, Россия, Илон Маск, США, Starlink, военная помощь, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, удары по России, Удары дронами, технологии, обман, спутник, связь

Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России

08:49 29.10.2026 (обновлено: 08:55 29.10.2026)
 
© AP / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© AP / Kirsty Wigglesworth
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В программном обеспечении Starlink существует уязвимость, из-за которой "модифицированные" ВСУ терминалы работают над территорией России, но глава SpaceX Илон Маск специально не закрывает её, заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости
Ранее Кузякин рассказывал агентству, что Starlink официально не предназначен для работы на территории России, но взломанные и модифицированные украинцами терминалы могут получать доступ к связи.
"Систему Starlink взломали таким образом, что терминал обманывает её о своём местоположении, но при этом продолжает работать со спутниковой группировкой. Компания Starlink об этом знает, но такие терминалы продолжают работать", — заявил эксперт.
По его словам, спутники Starlink естественно знают своё местоположение, что позволяет сопоставлять его с координатами, передаваемыми подключенным терминалом.
"Спутник, пролетая над нашей территорией, прекрасно знает, что терминал передаёт ложные координаты, и отключить его, конечно, может. Это дыра в безопасности Starlink, которую нужно просто закрыть. Это даже не "рубильник", а просто патч безопасности", — пояснил Кузякин.
"Для этого не требуется менять работу всей спутниковой группировки, достаточно программно прекратить обслуживание терминалов, которые, находясь над территорией Российской Федерации или, например, Китая, сообщают системе, что находятся в другом месте", — добавил он.
Российский специалист уверен, что в SpaceX знают о возможности работы таких "взломанных" терминалов, но специально не закрывает эту уязвимость.
"Маск не хочет стать официальным участником конфликта, с одной стороны, а с другой стороны, всё равно это делает, но делает через ту дыру в безопасности, которую не закрывает, хитрый манёвр получается", — объяснил Кузякин, назвав такие действия косвенным участием в ударах по России.
Он также сообщил, что Россия для противодействия Starlink применяет комплекс "Волна-Купол-Гарант".
Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 18:30
"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для УкраиныСкандал вокруг отключения Starlink и Starshield для Украины может серьёзно потрясти основы администрации США. И первой жертвой здесь может стать министр обороны США Питер Хегсет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
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