https://ukraina.ru/20231219/1052249414.html

Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит удар

Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит удар - 19.12.2023 Украина.ру

Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит удар

Залужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.

2023-12-19T21:31

2023-12-19T21:31

2023-12-19T21:38

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всу

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сша

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

социология

украина

сво

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Но Зеленский пока не увольняет Залужного. Более того, выступая 19 декабря на итоговой пресс-конференции, президент Украины подчеркнул, что у него с главкомом сухопутных войск ВСУ сохраняются рабочие отношения. Видимо, он пытается с ним как-то договориться. Хотя западные СМИ и украинская социология явно показывают, что никакого согласия между ними нет, отметил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СкориковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский на пресс-конференции (намекая на Валерия Залужного) заявил, что военное руководство Украины якобы предложили дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек, на что он ответил, что нужно больше аргументов. Хотя ранее Залужный говорил, что мобилизацию необходимо проводить "как было", а не усиливать.- Иван, почему Зеленский и Залужный, не смотря на официальные заявления, не пытаются скрыть конфликт между ними, например, по столь чувствительному вопросу, как мобилизация?- Вы правы, что как бы на Украине не пытались скрыть конфликт между Зеленским и Залужным, он становится все более и более очевидным.Я бы сказал, что сейчас политические заявления Зеленского сталкиваются с рациональностью военных, которую озвучивает Залужный. У Залужного появляется все больше авторитета в украинском обществе. Его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Он умело апеллирует цифрами и своим личным опытом. Якобы он постоянно контактирует с солдатами и офицерами и детально знает все потребности фронта.У Залужного на Украине действительно появилась своя группа поддержки. Это заметно по последней социологии, которая явно приобрела политический характер.Если на протяжении 1,5 лет СВО внутриполитические вопросы украинской социологией не поднимались, то с сентября они ставятся все более уверенно.В последнем опросе группы "Рейтинг" у респондентов прямо спрашивали: "Кому вы больше доверяете?". Так вот рейтинг доверия Залужного явно был выше рейтинга Зеленского, а антирейтинг – ниже.Примерно такая же ситуация была в исследовании КМИС (Киевского международного института социологии - Ред.): у всех политических сил рейтинги падают, растут они только у ВСУ и у их главкома Залужного.Ждем, что еще покажет Центр Разумкова (социологический и аналитический центр, непосредственно работающий на Офис президента - Ред.) - третий из трех китов украинской социологии.То, что в стране на военном положении (где якобы вообще не должно быть никаких разговоров о политике, потому что ими может воспользоваться противник) смело появляется формирующая социология от ведущих компаний, и никто их за это нге преследует, означает, что у них есть очень высокие покровители и заказчики, которые с осени 2023 года дали им соответствующую команду: пиарить Залужного и дискредитировать Зеленского.Случилось это ровно после того, как на Западе заговорили, что на Украине должны пройти президентские выборы в 2024 году.В Киев приезжала делегация во главе с сенатором Грэмом, который сказал Зеленскому: "Проведите выборы. Вы же витрина демократии", а Зеленский ответил: "Дайте деньги". Начались торги.Зеленского хотели сместить экологичным способом с помощью выборов. Но Зеленский уперся и запретил при помощи своей ручной Рады проводить выборы.Была иллюзия, что, показав свою субъектность, он начнет проводить расправы и укрепит свою вертикаль власти. Но, по всей видимости, Зеленскому не дают возможности разделаться с оппонентами.Так что конфликт Зеленского с "партией военных" усиливается с каждым днем, несмотря на все заверения о дружбе президента с главкомом ВСУ.- За кого сейчас будут бороться Зеленский и Залужный: за голоса военных или за голоса украинцев, которые не хотят идти на фронт?- Как я уже сказал, Залужный показывает себя рациональным военным, который понимает, что реально происходит на фронте. Мол, стороны зашли в позиционный тупик, а продолжать "контрнаступ" ради политических целей бессмысленно. Это логика заморозки конфликта, которую отыгрывает Залужный.Заморозка конфликта, несмотря на всю браваду про выход на границы 1991 года, на Украине многими была бы воспринята с облегчением. Потому что она позволит сохранить жизни украинских мужчин (а это чьи-то отцы, мужья, дети и братья).Кстати, даже если на Украине все же состоятся выборы, в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие и просто туда не пойдут.Таким образом, на Украине формируется партия "рациональных военных". У ВСУ как у защитников страны действительно высокий рейтинг доверия и нет антирейтинга. Для украинской политики это очень важно, потому что там всегда происходит борьба антирейтингов. И пока Залужный представляется единственной фигурой, вокруг которой могла бы сплотиться эта гипотетическая партия, куда могли бы войти многие противники Зеленского вроде Порошенко.Но пока Зеленский довольно успешно упирается в надежде, что Демократическая партия США начнет играть в его игру. Зеленский пытается навязать Америке модель, при которой хвост виляет собакой, когда от судьбы Зеленского зависит исход американских выборов.Да, это выглядит позорно для самопровозглашенного гегемона, когда какая-то там Украина и Зеленский вертит американцами в их внутренних разборках. Но сейчас и демократы, и республиканцы активно используют украинскую тему в предвыборной борьбе. Это видно по тому, с какой упертостью республиканцы пытаются отказать Киеву в военной помощи. Да, это не колоссальные деньги для США, но это важный политический актив. И Байден борьбу с Россией и поддержку Украины ставит как одну из важных задач в своей предвыборной кампании.- Если на Украине все же состоятся выборы, как будет решен вопрос с юридическим статусом Залужного, потому что ему как военному нельзя идти в политику?- Есть мнение, что Залужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.Но Зеленский пока не увольняет Залужного. Видимо, он пытается с ним как-то договориться. Хотя западные СМИ и украинская социология явно показывают, что никакого согласия между ними нет.- Если Зеленский пытается договориться с Залужным, почему он набросился на него с первых секунд пресс-конференции?- Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может. Потому что у Залужного серьезная "крыша" на Западе. Просто так статьи в The Economist не появляются.Покушение на адъютанта Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что главкому ВСУ посылают некие сигналы, призывая одуматься. Но пока Залужный не одумался. И конфронтация продолжается.- Есть ли у нас надежда, что этот кризис в 2024 году спровоцирует на Украине свой февраль 1917 года?- Не надо надеяться на внутренние дрязги на Украине. Более того, приход к власти военной хунты может только упрочить киевский режим. Но мы можем воспользоваться тем, что тема военной помощи и финансовой помощи Украине стала главным инструментов внутри США. Причем эта помощь уже не будет столь объемной и последовательной, как это было первые 1,5 года СВО.Нам в любом случае надо продвигаться на фронте. Какая бы администрация не пришла к власти в США, она уже не будет оглядываться на внутренние проблемы и продолжит геополитическую борьбу с Россией. Если Трамп вновь станет президентом, где гарантия, что он не поведет себя еще более "ястребино", чем Байден?Когда Трамп обещал "за 24 часа договориться с Путиным", он же не говорил, каким образом он достигнет этих договоренностей. Может быть, он использует ядерный шантаж или попытается спровоцировать прямую войну Европы с Россией. В США наших друзей нет.Резюмирую. Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за украинской темы, до осени 2024 года нам надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

https://ukraina.ru/20231214/1052097879.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, социология, украина, сво, джо байден, демократическая партия, республиканская партия