Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/astrolog-globa-ugodila-v-bazu-mirotvortsa-iz-za-prognoza-o-zelenskom-1084145801.html
Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском
Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском - 29.10.2026 Украина.ру
Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском
Российский астролог и телеведущая Тамара Глоба попала в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец"* после заявлений о политическом будущем Владимира Зеленского
2026-10-29T08:48
2026-10-29T08:48
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
астрология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103225/64/1032256454_0:30:671:407_1920x0_80_0_0_e7788fa812a363d5c144db05f93b350a.jpg
Создатели платформы опубликовали персональные данные Глобы, вменив ей в вину поддержку действий России, а также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины. Главным основанием для преследования со стороны ресурса послужили профессиональные прогнозы астролога. В частности, Глоба заявляла, что западные союзники Киева в обозримом будущем выступят с официальными обвинениями в адрес Зеленского из-за его разрушительного политического курса. Кроме того, администраторы сайта обратили внимание на ее предсказание, сделанное в 2023 году, в котором политику предрекались отставка и трагический финал карьеры.Портал "Миротворец"* получил широкую известность из-за регулярного обнародования конфиденциальной информации о журналистах, общественных деятелях, представителях культуры и мирных гражданах из разных государств, которых создатели ресурса огульно объявляют "изменниками родины". В практике сайта фиксировались случаи публикации личных данных несовершеннолетних детей, что неоднократно становилось поводом для международных скандалов.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103225/64/1032256454_44:0:625:436_1920x0_80_0_0_4e2f6776d01d81208f83672425c153c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, астрология
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, астрология

Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском

08:48 29.10.2026
 
© Фото :  / Перейти в фотобанкпланеты, астрология, Меркурий, астролог
планеты, астрология, Меркурий, астролог - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Фото :
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российский астролог и телеведущая Тамара Глоба попала в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец"* после заявлений о политическом будущем Владимира Зеленского
Создатели платформы опубликовали персональные данные Глобы, вменив ей в вину поддержку действий России, а также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Главным основанием для преследования со стороны ресурса послужили профессиональные прогнозы астролога. В частности, Глоба заявляла, что западные союзники Киева в обозримом будущем выступят с официальными обвинениями в адрес Зеленского из-за его разрушительного политического курса. Кроме того, администраторы сайта обратили внимание на ее предсказание, сделанное в 2023 году, в котором политику предрекались отставка и трагический финал карьеры.
Портал "Миротворец"* получил широкую известность из-за регулярного обнародования конфиденциальной информации о журналистах, общественных деятелях, представителях культуры и мирных гражданах из разных государств, которых создатели ресурса огульно объявляют "изменниками родины". В практике сайта фиксировались случаи публикации личных данных несовершеннолетних детей, что неоднократно становилось поводом для международных скандалов.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир Зеленскийастрология
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:42Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
09:36Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами
09:29Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
09:10От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского
09:00"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец". Хроника событий на утро 29 октября
08:49Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России
08:48Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском
08:33Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине
08:26Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО
08:00"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма
07:53Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму
07:38В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:30Человек из "Бункера на 13-ом этаже". Кто будет представлять Евросоюз на переговорах России, США и Украины
07:27"Деньги оседают в карманах": Мендель обвинила власть в тотальном разворовывании Украины
07:00Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней"
06:44FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным
06:40Российские флаги и схрон с гранатометом. Бывшего автора Украина.ру посадили на Украине на 12 лет
06:20Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского
06:07Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте
06:04Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС
Лента новостейМолния