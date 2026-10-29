https://ukraina.ru/20261029/astrolog-globa-ugodila-v-bazu-mirotvortsa-iz-za-prognoza-o-zelenskom-1084145801.html

Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском

Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском - 29.10.2026 Украина.ру

Астролог Глоба угодила в базу "Миротворца"* из-за прогноза о Зеленском

Российский астролог и телеведущая Тамара Глоба попала в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец"* после заявлений о политическом будущем Владимира Зеленского

2026-10-29T08:48

2026-10-29T08:48

2026-10-29T08:48

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владимир зеленский

астрология

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Создатели платформы опубликовали персональные данные Глобы, вменив ей в вину поддержку действий России, а также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины. Главным основанием для преследования со стороны ресурса послужили профессиональные прогнозы астролога. В частности, Глоба заявляла, что западные союзники Киева в обозримом будущем выступят с официальными обвинениями в адрес Зеленского из-за его разрушительного политического курса. Кроме того, администраторы сайта обратили внимание на ее предсказание, сделанное в 2023 году, в котором политику предрекались отставка и трагический финал карьеры.Портал "Миротворец"* получил широкую известность из-за регулярного обнародования конфиденциальной информации о журналистах, общественных деятелях, представителях культуры и мирных гражданах из разных государств, которых создатели ресурса огульно объявляют "изменниками родины". В практике сайта фиксировались случаи публикации личных данных несовершеннолетних детей, что неоднократно становилось поводом для международных скандалов.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, астрология