Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО - 29.10.2026 Украина.ру
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Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО
Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО - 29.10.2026 Украина.ру
Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО
Владимир Зеленский перекладывает личную ответственность за критический провал в организации противовоздушной обороны страны на внешние и внутренние факторы, отметила в соцсети X его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-10-29T08:26
2026-10-29T08:26
новости
киев
сша
банковая
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
юлия мендель
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Она подчеркнула, что именно в руках Зеленского сосредоточена абсолютная власть и формирование внешнеполитического курса, однако за годы правления он так и не сумел обеспечить безопасность мирных граждан и стратегической инфраструктуры. По словам экс-чиновницы, он регулярно назначает виновными в системных неудачах украинских мужчин, не желающих отправляться на фронт, беженцев и сменяющих друг друга зарубежных лидеров.В частности, она обратила внимание на публичные претензии Зеленского к президенту США Дональду Трампу по поводу объемов поставок зенитных ракет, назвав их попыткой отвлечь внимание от отсутствия у Киева собственных военных разработок.Бывшая представительница Банковой жестко раскритиковала оборонную стратегию властей, отметив, что Киев годами тратил ресурсы на пиар-кампанию ударной ракеты "Фламинго", которая оказалась малоэффективной в реальном бою и служила скорее политическим лозунгом, нежели реальным средством защиты. Подробнее - в материале Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, банковая, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, юлия мендель
Новости, Киев, США, Банковая, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Юлия Мендель

Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО

08:26 29.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСША могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский
США могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Владимир Зеленский перекладывает личную ответственность за критический провал в организации противовоздушной обороны страны на внешние и внутренние факторы, отметила в соцсети X его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель
Она подчеркнула, что именно в руках Зеленского сосредоточена абсолютная власть и формирование внешнеполитического курса, однако за годы правления он так и не сумел обеспечить безопасность мирных граждан и стратегической инфраструктуры.
По словам экс-чиновницы, он регулярно назначает виновными в системных неудачах украинских мужчин, не желающих отправляться на фронт, беженцев и сменяющих друг друга зарубежных лидеров.
В частности, она обратила внимание на публичные претензии Зеленского к президенту США Дональду Трампу по поводу объемов поставок зенитных ракет, назвав их попыткой отвлечь внимание от отсутствия у Киева собственных военных разработок.
Бывшая представительница Банковой жестко раскритиковала оборонную стратегию властей, отметив, что Киев годами тратил ресурсы на пиар-кампанию ударной ракеты "Фламинго", которая оказалась малоэффективной в реальном бою и служила скорее политическим лозунгом, нежели реальным средством защиты.
Подробнее - в материале Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов" на сайте Украина.ру.
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