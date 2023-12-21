https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html

Александр Носович: Пока "вредный" Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против России

Александр Носович: Пока "вредный" Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против России - 21.12.2023 Украина.ру

Александр Носович: Пока "вредный" Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против России

Военные базы, которые разместятся на территории новых членов НАТО, будут постоянными, даже если лицемерно будут называться временными, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович

2023-12-21T03:00

2023-12-21T03:00

2023-12-21T03:00

интервью

виктор орбан

нато

ес

театр

война

россия

молдавия

финляндия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036776275_41:29:835:476_1920x0_80_0_0_384497e9f35d33ccf120cb8d1c00d615.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На саммите ЕС в Брюсселе Венгрия снова заблокировала выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.- Александр, стала ли более прозрачной судьба Украины в Евросоюзе, и как будут дожимать Венгрию, чтобы она изменила свою позицию?- Украину, Молдавию и Грузию по-прежнему манят морковкой евроинтеграции, но ближе она не становится. Переговоры о вступлении в Евросоюз – это даже не приближение к членству в ЕС, потому что оно предполагает несколько сотен критериев, которые Украине нужно согласовать. И тот же господин Орбан сказал, что есть миллион возможностей придраться к любому из этих критериев, большинству которых Украина не соответствует.Турция стремится в эту организацию с начала 70-х годов, а воз и ныне там. На Украине еще в середине 2000-х я слышал шутку о том, что Украина вступит в ЕС после Турции, а Турция не вступит никогда (Так шутил Черномырдин - Ред.).Что касается Орбана и венгерской позиции, то она не является принципиальным возражением по этому вопросу. Орбан это очень удобный Enfant terrible в европейском сообществе, на которого можно сваливать нежелание более респектабельных и системных стран принимать Украину в ЕС и нежелание разделять общеевропейскую позицию по другим вопросам, против которых выступает Венгрия. Если бы Голландия угрожала вето на вступление Украины в ЕС, то это была бы другая ситуация для Европы. Потому что Нидерланды – это одна из шести стран-основателей, у нее есть особые права в Евросоюзе. Ее влияние в Брюсселе непропорционально размерам территории и населения, то есть ее диссидентская позиция была бы системным кризисом.А Венгрией как мелкой досадной периферийной ошибкой Европы может удачно пользоваться даже Голландия как предлогом, чтобы не пускать страны восточного партнерства в ЕС. Мол, мы то за, но у нас есть вредный Орбан, который против.- Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал к перевооружению Европы, поскольку усиление России якобы создает угрозу. Идея о том, что Россия пойдет дальше после Украины главный тезис для того, чтобы передать финансирование Киева в руки Европы?- Для Польши, стран Прибалтики и теперь уже Финляндии – это основной тезис. Для Германии, Франции и прочих стран НАТО он важен, но не настолько. Россия еще в декабре 2021 года обозначила претензии к западному блоку, которые гораздо шире Украины и начинаются с нарушения основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, который предполагал расширение Альянса на бывшие страны Варшавского договора и прибалтийские республики в обмен на отказ размещать на этих территориях воинские подразделения НАТО, то есть приближать военную инфраструктуру Альянса к российским границам.Сейчас этот основополагающий акт нарушен по духу и по букве. И Россия еще до начала СВО на Украине ставила свою задачу вернуть отношения с НАТО на уровень основополагающего акта.Поскольку этого не произошло до сих пор, и страны Запада наступают, например, если посмотреть на милитаризацию Балтийского моря, договорённость США о размещении в Финляндии американских баз вблизи российской границы, то этот вопрос с повестки дня не уходит. Он будет обсуждаться вместе с Украиной или помимо Украины.- Молдавия решила выйти из соглашения о российских миротворцах. Как это изменит ситуацию в Приднестровье?- Разрыв соглашения предполагает вывод миротворцев из Приднестровья. Решится ли режим Майи Санду на это или нет большой вопрос, потому что социальная почва под этим режимом очень зыбкая. По новейшим замерам общественного мнения 62% населения считают, что Майя Санду недостойна того, чтобы переизбраться на второй срок. Проевропейскую позицию занимает только треть населения, тогда как половина считает, что Молдова должна оставаться нейтральной страной и не портить отношения с Россией. За объединение с Румынией, апологеткой чего является Санду, выступает всего 4% населения.Согласно другим соцопросам абсолютное большинство молдаван считают себя молдаванами, а не румынами, язык считают молдавским, и отделяют свою историю от истории Румынии. С такой социологией проводить радикальные решения по приднестровскому вопросу для режима Санду проблематично и опасно. Согласно тому же опросу Санду проигрывает во втором туре выборов любому из кандидатов от оппозиции. А ее политическая сила "Действие и солидарность" проигрывает оппозиционным силам.- Как изменится позиция Польши при новом старом премьере Польши Дональде Туске?- Позиция Польши станет более проевропейской, прогерманской, ориентированной на Западную Европу. Дональда Туска оппоненты в свое время дразнили комнатной собачкой Ангелы Меркель. Сейчас Меркель нет, но ориентация польских либералов "Гражданской платформы" на Евросоюз сохраняется. И уйдет большая часть трений, которые разрушали отношения Польши и Западной Европы при Качинськом и правительствах "Права и справедливости". Но радикальной смены политики Польши я не ожидаю.Если брать внешнюю политику, то Польша не станет менее проамериканской страной, чем она была при "ПиС". "Гражданская платформа" так же ориентирована на Вашингтон, только на другую фракцию. Польские либералы имеют традиционные связи с радикальными кругами в Демпартии и хороший контакт в Пентагоне. Поэтому России и Белоруссии тут станет даже хуже.Что касается восточной политики, то снизится накал идеологических споров с Украиной по поводу Бандеры. За левую либеральную партию в Польше голосует электорат, который менее болезненно реагирует на вопросы исторической памяти, которые являются иском консерваторов. Но это не значит, что отношения с Украиной станут идиллическими, потому что они портятся по объективным причинам независимо от Киева и Варшавы.Сюжет, когда польские дальнобойщики блокируют своих украинских коллег на границе, это же не результат действий власти. Это общественная инициатива, которая вопреки политической воли правительств разрушает польско-украинские отношения. Поэтому все, что остается политикам в Киеве и Варшаве кивать в сторону Москвы и говорить, что это все российские спецслужбы. Хотя отношения Польши и Украины исторически запрограммированы на то, чтобы переходить от периодов взаимных объятий к конфликтам различной степени интенсивности, доходящих до попыток геноцида. Я имею в виду Хмельниччину, как ее называют в Польше, и Волынскую резню.- Насколько серьёзные риски несут американские военные базы в Финляндии?- Финляндия уже подписала соответствующее соглашение, и на это отреагировал Владимир Путин, который заявил об усилении Ленинградского военного округа. Военные базы, которые разместятся на территории новых членов НАТО, будут постоянными, даже если лицемерно будут называться временными. Все идет к усилению военного присутствия НАТО в регионе. Те же ротационные базы в Прибалтике, которые появились после 2016 года, это по сути постоянные базы. Американский, европейский и канадский контингент на этих базах меняется каждые полгода, но фактически они не простаивают никогда. Это даже хуже, чем постоянные базы. Все больше натовских военных осваивают потенциальный театр военных действий. С Финляндией будет точно так же.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

https://ukraina.ru/20231220/1052269654.html

https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html

https://ukraina.ru/20231220/1052256527.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, виктор орбан, нато, ес, театр, война, россия, молдавия, финляндия, владимир путин, туск