https://ukraina.ru/20231219/1052233531.html
Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов
Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов - 19.12.2023 Украина.ру
Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов
В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны
2023-12-19T14:29
2023-12-19T14:29
2023-12-19T14:29
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россия
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сергей шойгу
дроны
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Министр обороны заявил, что современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.Также в боевую учёбу внедрены новые, "нестандартные" тактические приёмы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, добавил министр.Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов, отметил глава МО РФ.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, дроны, беспилотники
Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов
В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Министр обороны заявил, что современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.
"Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу.
Также в боевую учёбу внедрены новые, "нестандартные" тактические приёмы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, добавил министр.
Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов, отметил глава МО РФ.