https://ukraina.ru/20231219/1052233531.html

Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов

Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов - 19.12.2023 Украина.ру

Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов

В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны

2023-12-19T14:29

2023-12-19T14:29

2023-12-19T14:29

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Министр обороны заявил, что современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.Также в боевую учёбу внедрены новые, "нестандартные" тактические приёмы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, добавил министр.Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов, отметил глава МО РФ.

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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, дроны, беспилотники