https://ukraina.ru/20240920/1057581779.html

Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООН

Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООН - 20.09.2024 Украина.ру

Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООН

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 28 сентября выступит на Генассамблее ООН, у него запланированы встречи с представителями стран Запада. Об этом 20 сентября сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-20T14:01

2024-09-20T14:01

2024-09-20T14:01

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Захарова подчеркнула, что из этого события не нужно делать сенсацию, так как "подобные контакты проводятся".В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут, "потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули".В МИД РФ многократно подчеркивали, что Западу нельзя доверять и слова его представителей ничего не весят. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полный отказ от диалога только ухудшит ситуацию.Не так давно Лавров комментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы активно контактировал с недавно уволенным с поста главы украинского МИД Дмитрием Кулебой.Главный российский дипломат отметил, что личная встреча действительно была, но всего одна. Лавров пояснил, что произошла она на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в марте 2022 года. Глава российского МИД подчеркнул, что не собирался принимать участие во встрече, но его уговорили турецкие коллеги.Глава МИД РФ резюмировал, что не проявляет большого интереса к очередному кадровому буму на Украине и к увольнению своего украинского коллеги в том числе.Еще по теме: материал Владимира Скачко Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией.

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новости, запад, украина, москва, россия, мид, сергей лавров, мария захарова, дипломатия, генассамблея оон