Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООН
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 28 сентября выступит на Генассамблее ООН, у него запланированы встречи с представителями стран Запада. Об этом 20 сентября сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова подчеркнула, что из этого события не нужно делать сенсацию, так как "подобные контакты проводятся".
В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут, "потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули".
В МИД РФ многократно подчеркивали, что Западу нельзя доверять и слова его представителей ничего не весят. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что полный отказ от диалога только ухудшит ситуацию.
Не так давно Лавров комментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы активно контактировал с недавно уволенным с поста главы украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Главный российский дипломат отметил, что личная встреча действительно была, но всего одна. Лавров пояснил, что произошла она на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в марте 2022 года. Глава российского МИД подчеркнул, что не собирался принимать участие во встрече, но его уговорили турецкие коллеги.
Глава МИД РФ резюмировал, что не проявляет большого интереса к очередному кадровому буму на Украине и к увольнению своего украинского коллеги в том числе.
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