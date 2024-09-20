Украинским военным запретили пользоваться Telegram
14:21 20.09.2024 (обновлено: 14:22 20.09.2024)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Украинским чиновникам и военнослужащим Вооруженных сил запретили использовать Telegram. Об этом сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины
"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - указали в СНБО.
Исключение составят только те люди, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Сами телефоны для использования военными запретить не могут, так как с лета этого года в стране действует электронный военно-учетный документ. Украинские мужчины не обязаны носить с собой бумажные военно-учетные документы, а могут предъявить их в электронном виде.
Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.