Украинским военным запретили пользоваться Telegram - 20.09.2024 Украина.ру
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Украинским военным запретили пользоваться Telegram
Украинским военным запретили пользоваться Telegram - 20.09.2024 Украина.ру
Украинским военным запретили пользоваться Telegram
Украинским чиновникам и военнослужащим Вооруженных сил запретили использовать Telegram. Об этом сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины
2024-09-20T14:21
2024-09-20T14:22
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"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - указали в СНБО.Исключение составят только те люди, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.Сами телефоны для использования военными запретить не могут, так как с лета этого года в стране действует электронный военно-учетный документ. Украинские мужчины не обязаны носить с собой бумажные военно-учетные документы, а могут предъявить их в электронном виде.Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, telegram, вооруженные силы украины, телефон
Новости, Украина, Telegram, Вооруженные силы Украины, телефон

Украинским военным запретили пользоваться Telegram

14:21 20.09.2024 (обновлено: 14:22 20.09.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Украинским чиновникам и военнослужащим Вооруженных сил запретили использовать Telegram. Об этом сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины
"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - указали в СНБО.
Исключение составят только те люди, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Сами телефоны для использования военными запретить не могут, так как с лета этого года в стране действует электронный военно-учетный документ. Украинские мужчины не обязаны носить с собой бумажные военно-учетные документы, а могут предъявить их в электронном виде.
Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
 
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