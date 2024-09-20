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Украинским военным запретили пользоваться Telegram

Украинским военным запретили пользоваться Telegram - 20.09.2024 Украина.ру

Украинским военным запретили пользоваться Telegram

Украинским чиновникам и военнослужащим Вооруженных сил запретили использовать Telegram. Об этом сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины

2024-09-20T14:21

2024-09-20T14:21

2024-09-20T14:22

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"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - указали в СНБО.Исключение составят только те люди, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.Сами телефоны для использования военными запретить не могут, так как с лета этого года в стране действует электронный военно-учетный документ. Украинские мужчины не обязаны носить с собой бумажные военно-учетные документы, а могут предъявить их в электронном виде.Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, telegram, вооруженные силы украины, телефон