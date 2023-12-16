https://ukraina.ru/20231216/1052168012.html

Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной - 16.12.2023 Украина.ру

Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной

С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики вновь возобновят протесты на границе с Украиной и блокируют проезд крупногабаритного транспорта. Об это в пятницу сообщило польское радио Rmf24 со ссылкой на участников акции

2023-12-16T01:25

2023-12-16T01:25

2023-12-16T01:25

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Ранее 13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд, который снял запрет на протест. Мэр Дорогуска может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные, поэтому судебные органы не успеют рассмотреть возможную жалобу до начала новой волны протеста.До этого украинские СМИ сообщали, что в ответ на возобновление работы КПП "Рава-Русская" на границе с Украиной, польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трёх украинских водителей.

https://ukraina.ru/20231206/1051776869.html

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