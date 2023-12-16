Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной - 16.12.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной - 16.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной
С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики вновь возобновят протесты на границе с Украиной и блокируют проезд крупногабаритного транспорта. Об это в пятницу сообщило польское радио Rmf24 со ссылкой на участников акции
2023-12-16T01:25
2023-12-16T01:25
новости
украина
польша
протесты
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Ранее 13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд, который снял запрет на протест. Мэр Дорогуска может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные, поэтому судебные органы не успеют рассмотреть возможную жалобу до начала новой волны протеста.До этого украинские СМИ сообщали, что в ответ на возобновление работы КПП "Рава-Русская" на границе с Украиной, польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трёх украинских водителей.
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новости, украина, польша, протесты
Новости, Украина, Польша, протесты

Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной

01:25 16.12.2023
 
польша протесты
польша протесты
Читать в
С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики вновь возобновят протесты на границе с Украиной и блокируют проезд крупногабаритного транспорта. Об это в пятницу сообщило польское радио Rmf24 со ссылкой на участников акции
Ранее 13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд, который снял запрет на протест.
Мэр Дорогуска может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные, поэтому судебные органы не успеют рассмотреть возможную жалобу до начала новой волны протеста.
До этого украинские СМИ сообщали, что в ответ на возобновление работы КПП "Рава-Русская" на границе с Украиной, польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трёх украинских водителей.
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
6 декабря, 01:14
Польша взяла в заложники экономику Украины – ВерещукУкраинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
 
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02:01Мощные взрывы снова гремят в Киеве
01:48Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США
01:25Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной
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