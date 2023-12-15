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Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" - 15.12.2023 Украина.ру

Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Перевозчики в суде добились снятия запрета на протест

2023-12-15T17:56

2023-12-15T17:56

2023-12-15T17:56

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Суд отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не разрешил перевозчикам начать новую блокаду. О вынесенном судебном решении сообщил в соцсетях один из организаторов блокады Рафал Меклер.Это означает, что польские перевозчики вновь заблокируют пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд.

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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница, перевозчики, акции протеста