Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" - 15.12.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" - 15.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Перевозчики в суде добились снятия запрета на протест
2023-12-15T17:56
2023-12-15T17:56
новости
новости украины
польша
граница
государственная граница
перевозчики
акции протеста
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Суд отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не разрешил перевозчикам начать новую блокаду. О вынесенном судебном решении сообщил в соцсетях один из организаторов блокады Рафал Меклер.Это означает, что польские перевозчики вновь заблокируют пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд.
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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница, перевозчики, акции протеста
Новости, Новости Украины, Польша, граница, государственная граница, перевозчики, акции протеста

Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

17:56 15.12.2023
 
© Rawpixel.com/FreepikГрузовик
Грузовик
© Rawpixel.com/Freepik
Читать в
Перевозчики в суде добились снятия запрета на протест
Суд отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не разрешил перевозчикам начать новую блокаду. О вынесенном судебном решении сообщил в соцсетях один из организаторов блокады Рафал Меклер.

"Они отменили решение. Мы возвращаемся к границам", – написал Меклер.

Это означает, что польские перевозчики вновь заблокируют пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".
13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд.
сахар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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