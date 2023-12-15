Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Перевозчики в суде добились снятия запрета на протест
Суд отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не разрешил перевозчикам начать новую блокаду. О вынесенном судебном решении сообщил в соцсетях один из организаторов блокады Рафал Меклер.
"Они отменили решение. Мы возвращаемся к границам", – написал Меклер.
Это означает, что польские перевозчики вновь заблокируют пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".
13 декабря мэр Дорогуска не позволил польским перевозчикам начать новый протест на погранпукнте "Ягодин-Дорогуск". Дальнобойщики подавали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. Протестующие обратились в суд.