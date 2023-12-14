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Польский дальнобойщик покалечил трёх украинских водителей на границе – СМИ

Польский дальнобойщик покалечил трёх украинских водителей на границе – СМИ - 14.12.2023 Украина.ру

Польский дальнобойщик покалечил трёх украинских водителей на границе – СМИ

В ответ на возобновление работы КПП "Рава-Русская" на границе с Украиной, польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трёх украинских водителей. Об этом сообщают украинские СМИ

2023-12-14T22:48

2023-12-14T22:48

2023-12-14T22:48

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Судя по опубликованным в сети кадрам, на месте происшествия собралось много людей. На фоне слышны звуки сирен скорой помощи и полиции. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Именно по этой фразе СМИ сделали вывод о том, что пострадали именно украинцы. Однако, кто кого сбил достоверно неизвестно. По данным украинского телеканала "ТСН" за протесты на границе полякам платят по 400 злотых в день (9 тысяч рублей). Напомним, с 6 ноября польские перевозчики проводят протестные акции на границе с Украиной. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозок за исключением гуманитарной помощи и поставок припасов для украинских войск. Аналогичные акции проходят в Венгрии и Словакии.На данный момент КПП "Рава-Русская" разблокирована для движения транспорта.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, протесты