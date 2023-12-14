Польский дальнобойщик покалечил трёх украинских водителей на границе – СМИ
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В ответ на возобновление работы КПП "Рава-Русская" на границе с Украиной, польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трёх украинских водителей. Об этом сообщают украинские СМИ
Судя по опубликованным в сети кадрам, на месте происшествия собралось много людей. На фоне слышны звуки сирен скорой помощи и полиции. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
"Бус курва людей сбывает польски! П****ас!" — говорит один из свидетелей.
Именно по этой фразе СМИ сделали вывод о том, что пострадали именно украинцы. Однако, кто кого сбил достоверно неизвестно.
"Лихая цитата, описывающая всю суть Украиной польских взаимоотношений, или один вечер с погранперехода "Раввы-Русской", который недавно частично разблокировали. Очевидно, это не понравилось одному из польских водителей, который решил показать, кто в Польше хозяин и попросту сбил троих своих украинских коллег", – комментирует видео телеграм-канал Readovka.
По данным украинского телеканала "ТСН" за протесты на границе полякам платят по 400 злотых в день (9 тысяч рублей).
Напомним, с 6 ноября польские перевозчики проводят протестные акции на границе с Украиной. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозок за исключением гуманитарной помощи и поставок припасов для украинских войск. Аналогичные акции проходят в Венгрии и Словакии.
На данный момент КПП "Рава-Русская" разблокирована для движения транспорта.