https://ukraina.ru/20231216/1052158724.html

Ростислав Ищенко: Пока Россия гонит ВСУ до Днепра, США загоняют себя в опасный для всего мира цугцванг

Ростислав Ищенко: Пока Россия гонит ВСУ до Днепра, США загоняют себя в опасный для всего мира цугцванг - 16.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока Россия гонит ВСУ до Днепра, США загоняют себя в опасный для всего мира цугцванг

Сейчас США одновременно тестируют два варианта выхода из украинского кризиса. Они обещают наращивать поставки оружия Украине, но поставлять не торопятся. Они зондируют почву для переговоров с Россией

2023-12-16T05:55

2023-12-16T05:55

2023-12-16T05:55

интервью

россия

всу

днепр

сша

киев

танки

ракеты

снаряды

джо байден

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Они как бы намекают: "У вас и так уже куча территорий. Хотите, забирайте Киев. Только давайте договариваться", но продолжают утверждать, что Украина должна победить. Но на обоих этих путях у них ничего не получается, считает политолог Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. В свою очередь вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал вылеты этих самолетов красной линией для России и выразил уверенность, что это приведет к открытому столкновению.- Ростислав Владимирович, возможно ли расширение украинского конфликта за счет Польши, Румынии и Словакии?- Речь идет не о Польше, Румынии и Словакии. Речь идет о любых странах, с территории которых будут взлетать украинские самолеты для удара по российским войскам. Это уже не поставки вооружений. Это прямое предоставление своей инфраструктуры для войны с Россией.Поставки вооружений вполне легальны с точки зрения международного права до тех пор, пока на страну не наложены санкции. Ей кто угодно может поставлять вооружение, с кем бы она ни воевала. А когда с территории стран-поставщиков оружия взлетают самолеты для ударов по российской территории, то это уже акт агрессии.На Западе об этом прекрасно знают. Им просто об этом напомнили.Это не значит, что каждый раз при взлете F-16 наши ВКС будут наносить удар по польским аэродромам. Никто не начинает войну с бухты-барахты. Но Россия в определенных случаях будет отвечать. И при определенном развитии этой ситуации дело действительно может дойти до ядерной войны. Потому что как минимум в трех странах НАТО есть ядерное оружие (США, Франция и Великобритания).Так что Москва просто напомнила об этом Западу. Чтобы они имели это в виду.- Сейчас много говорится о военных траншах для Украины к концу года. Ей успели выделить 175 миллионов долларов. Зеленский полетел в Вашингтон. Потом еще выделили 200 миллионов. На эту сумму можно купить оружия на несколько дней боев. Как вы считаете, что будет с этой помощью в 2024 году? Продолжат ли США финансировать Киев? Или это возложат на страны Европы?- Дело не в том, дадут Украине деньги или не дадут. Деньги дадут. Меньше, но дадут. Тем более, Япония уже выдала Киеву миллиард долларов на "гуманитарные потребности". Но это то же самое, как если бы вы дали мне 500 рублей на что-то нужное, а я бы эти деньги потратил на мороженое. Так что Киев может потратить эту японскую "гуманитарную помощь" на оружие. Проблема лишь в том, что оружия в мире осталось не так много.Натовские запасы исчерпаны. Запустить ВПК в нужном темпе они пока не смогли. Да, они постепенно наращивают производство снарядов. Но им необходимо восполнять собственные потери, поставлять боеприпасы в Израиль и готовиться к войне за Тайвань.Да, Украине поставили 35 тысяч снарядов. Но это уровень производства во Франции, на который Париж собирается выйти к 2025 году. Они собираются производить по 14 тысяч снарядов в месяц. США к тому времени собираются производить больше. А пока Запад собирает боеприпасы со всего НАТО и поставляет их Киеву. Этого недостаточно, чтобы Украина могла нормально воевать.Так что украинская проблема гораздо сложнее, чем просто получение денег от Запада. Киеву дадут достаточно большие деньги. Когда мы говорим, что Украине урезали финансирование, поэтому она получит "какие-то жалкие 5 миллиардов долларов", то мы забываем, что когда-то Киев точно такие же суммы занимал у МВФ и ему их хватало на целый год. Это сейчас ему надо 50-100 миллиардов в год, потому что своих денег вообще не осталось. Но даже 5 миллиардов – это все равно много. Тем более, что половина населения Украины вообще уехала, а это серьезная экономия. Так что, повторюсь, вопрос в оружии.Когда Зеленский куда-то приезжает, он все время говорит: "нам нужны танки, самолеты и пушки". Сейчас он приехал в США и сказал: "Дайте нам ракеты ATACMS. Да, доллары Конгресс пока не выделил. Но ракеты-то на складе лежат". Какого-то оружия на складах в США действительно нет. А какое-то оружие они не дают, боясь эскалации с Россией.И я думаю, что следующий этап принятия решений на Западе (поднимать ставки или не поднимать, передавать Украине более серьезные вооружения или не передавать) наступит в тот момент, когда российское наступление перейдет из вялотекущей фазы в прорыв фронта. Наши войска двинутся к Днепру. Вопрос лишь в том, как быстро они туда дойдут (две недели или два месяца).ВСУ откатятся за Днепр. Им нужно будет стабилизировать ситуацию хотя бы на этой реке. И тогда возникнет вопрос, отправят ли США на Украину большую партию "Абрамсов".На территории США находится от 4 до 5 тысяч танков, из которых большая часть на хранении. Американская армия на своей территории не воюет. Из них можно собрать тысячу и отправить на Украину. ВСУ их уже освоили (им 30 "Абрамсов" уже передали). Опыт работы с ними у противника есть. Вопрос лишь в том, готовы ли США массово передать на Украину свою бронетехнику, снаряды и орудия, сняв их с хранения или из действующих частей.Напомню, что США снимали из действующих частей комплексы ПВО, чтобы передать их Украине.Об этом они будут думать как раз в феврале-марте, когда ситуация на фронте станет для ВСУ критической и возникнет вопрос о существовании киевского режима. Причем решать этот вопрос Вашингтон будет в комплексе с истерикой по поводу выделения средств.- А с чем вообще связана эта истерика с деньгами для Украины?- Все игры вокруг выделения средств связаны с предвыборной борьбой республиканцев и демократов.Байден правильно говорит, что большая часть денег для Украины не покидает территорию США. А теперь представьте следующую ситуацию.Вы президент США. Меньше чем через год у вас выборы. Конгресс вам выдает 65 миллиардов, из которых вы 5 тратите на Украину, а 60 на сами Штаты. И вы решаете, на какие нужды эти деньги направить. Вы можете закупить самодельные варежки для украинского фронта, а можете закупить у оборонных предприятий танки, пушки и снаряды. Это ваше решение. Но вы только заказ делаете. Эти танки, пушки и снаряды должны еще доехать до Украины. Пока они доедут, Украина может прекратить свое существование. А заказы уже оплачены.И те, кому вы будете делать эти заказы, получат большие деньги. Они будут вас поддерживать, чтобы и дальше получать большие деньги. Они могут влиять на избирателей, потому что они дают рабочие места целым штатам. Мол, голосуйте за Байдена, потому что он вам дает деньги, а Трамп не даст.Кстати, Конгресс уже утвердил военный бюджет США – почти 900 миллиардов долларов. Всегда можно найти 30 миллиардов, которые можно потратить на Украину. Вопрос лишь в своевременном поступлении оружия на Украину. А оно своевременно уже не поступило.Повторюсь, проблема для США состоит лишь в том, поднимать ставки или не поднимать. Разместить F-16 с натовскими пилотами на натовских аэродромах, чтобы они под украинскими флангами бомбили российские войска или не разместить. Выдать ВСУ ракеты ATACMS для ударов в глубине российской территории или не выдать.Для ответов на все эти вопросы США берут паузу на период рождественских каникул. Потом они посмотрят, как ситуация развивалась и как будет развиваться. Какими темпами идет российское наступление? Сумели его ВСУ остановить, завалив трупами? Потом они посчитают, сколько у Киева еще останется потенциальных трупов, а дальше они будут принимать решения о том, как им действовать: поднимать ставки, идти с Россией на переговоры или вообще отстраниться от этого конфликта.- Перед США встали все эти вопросы, потому что что-то пошло не плану? Или на Западе не ожидали, что "контрнаступ" ВСУ достигнет хоть каких-то успехов?- На войне и в политике ничего не может пойти по плану. По плану все идет только в том случае, если у вас очень гибкий план, когда мы предусмотрели все препятствия на пути его реализации и готовы на них реагировать. Но такого почти не бывает. Поэтому все зависит от вашей оперативной реакции. Вам приходится играть за доской, принимая решения здесь и сейчас без достаточного количества информации о возможных действиях противника.План США предусматривал несколько вариантов: быстрый крах Украины, поражение России на Украине или затяжная война. Первые два варианта не сыграли. Сейчас идет затяжная война с катастрофой Украины в конце.Первый сценарий был бы достижим в том случае, если бы Россия 24 февраля начала нормальную войну, а не освободительный поход. США рассчитывали, что в таком случае будет масса беженцев в Европу (она была) и дымящиеся руины Киева (этого не было). Поскольку это был освободительный поход, украинских солдат в казармах никто не расстреливал. Гарнизоны оставались в Чернигове и Сумах, которые российская армия прошла по пути к Киеву. Их никто не трогал. Благодаря этому киевскому режиму удалось стабилизировать ситуацию и развернуть сопротивление.Тогда в ход пошел второй сценарий. США решили, что российской группировке на Украине можно нанести поражение. Они исходили из того, что группировка была небольшая и к затяжной войне с миллионной армией противника не готовилась. Вашингтон пошел по принципу: Киев мобилизует войска, мы насыщаем их техникой, а потом быстро разгромим русских, пока они не развернули свой ВПК. Но США ошиблись. Оказалось, что пока Запад развернет свой ВПК, мы Украину победим.Стал реализовываться сценарий затяжной войны, чтобы ВСУ оборонялись, Россия была связана на украинском направлении, а российское общество начало задавать вопросы: "Почему мы никак не можем победить какую-то там Украину? Как вы собирались воевать с Америкой?". Но затяжной войны не получается. Она заканчивается. Пять лет, на которые рассчитывали Штаты, Украина точно не продержится.Санкции тоже не сработали. Да, они нанесли России ущерб, но основной ущерб они нанесли Западу. Запад выдыхается быстрее России. Социальная напряженность там уже проявляется. Следовательно, надо принимать новое решение.Запад мог бы пойти с нами на переговоры. Но российский вариант не приемлем для них, а западный вариант не приемлем для нас. Чтобы они пошли на наши условия, надо, чтобы они потерпели еще ряд экономических и политических поражений по всему миру, а не просто бы потеряли Украину.А чтобы Россия пошла на условия Запада, им нужно, чтобы мы потерпели ряд поражений или получили неподъемную ношу. США думают: "Если заставить Москву оккупировать всю Украину и включить ее в состав РФ, это подъемная ноша или неподъемная?". "А если к этому добавить напряженность на западных границах, чтобы Россия держала там миллионную армию?". "А если Россия все же нанесет удар по натовским аэродромам, как нам реагировать?". "Мы можем заблокировать Балтийское море. А если Россия после этого захватит Эстонию, Латвию и Литву?".Таким образом, поднятие ставок может привести к ядерной войне. А гарантии победы над Россией все равно нет. Зато можно проиграть. И тогда это будет еще более катастрофическое поражение, чем потеря Украины.Вот Штаты сидят и взвешивают эти два варианта. Пока они решили идти по двум путям сразу. Они обещают наращивать поставки оружия Украине, но поставлять не торопятся. Они зондируют почву для переговоров с Россией ("У вас и так уже куча территорий. Хотите, забирайте Киев. Только давайте договариваться"), но продолжают утверждать, что Украина должна победить. Но на обоих этих путях у них ничего не получается. - Почему ничего не получается?- России выгодна текущая ситуация. Это Запад находится в состоянии цугцванга (какой ход ни сделай, все будет плохо). А Россия просто побеждает. Взятие Марьинки – это уже победа. Да, про нее раньше никто не знал. А теперь ее знают. Потому что ее взятие означает поражение Украины и Запада. Возьмут Авдеевку – станет еще страшнее. А Авдеевка уже на грани. А за ней Угледар. А фронт сыпется, войска продвигаются.Резюмирую. Пока США никаких решений принять не успевают. До конца января украинский вопрос уходит с повестки дня. А с февраля начнется обсуждение той же проблемы, с учетом новой ситуации на фронте. И на основании этих выводов они будут склоняться к той или другой позиции.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, днепр, сша, киев, танки, ракеты, снаряды, джо байден, политика, война