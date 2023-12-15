Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве - 15.12.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве
Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве - 15.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве
Армии РФ нет смысла уничтожать все системы ПВО на Украине. Достаточно выбить те комплексы, которые помешают России провернуть десантную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T05:30
2023-12-15T05:30
новости
украина
россия
десант
одесса
герань
пво
николаев
приднестровье
киев
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У ВСУ нет средств, чтобы закрыть "железным куполом" всю территорию Украины и воспрепятствовать десантным операциям армии РФ. Украинская ПВО стянута вокруг Киева и крупных городов, а также частично находится на ЛБС, рассказал политолог.Вражеская пропаганда говорит, что Россия существенно доработала "Герани" и поставила на них не "детали от стиральных машин", а реактивные двигатели, добавил эксперт.Российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html
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новости, украина, россия, десант, одесса, герань, пво, николаев, приднестровье, киев, морпехи, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, десант, Одесса, Герань, ПВО, Николаев, Приднестровье, Киев, морпехи, СВО, Спецоперация

Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве

05:30 15.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Учение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Армии РФ нет смысла уничтожать все системы ПВО на Украине. Достаточно выбить те комплексы, которые помешают России провернуть десантную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
У ВСУ нет средств, чтобы закрыть "железным куполом" всю территорию Украины и воспрепятствовать десантным операциям армии РФ. Украинская ПВО стянута вокруг Киева и крупных городов, а также частично находится на ЛБС, рассказал политолог.
Вражеская пропаганда говорит, что Россия существенно доработала "Герани" и поставила на них не "детали от стиральных машин", а реактивные двигатели, добавил эксперт.
"Это в три раза увеличило скорость перемещения наших дронов. Кинетическая возможность их удара тоже увеличилась в три раза. Так что мы сможем провести операции по добиванию украинской ПВО", - отметил Подлесный.
Российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 21:28
Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огоньСейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен
 
НовостиУкраинаРоссиядесантОдессаГераньПВОНиколаевПриднестровьеКиевморпехиСВОСпецоперация
 
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