https://ukraina.ru/20231215/1052132731.html

Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве

Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве - 15.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве

Армии РФ нет смысла уничтожать все системы ПВО на Украине. Достаточно выбить те комплексы, которые помешают России провернуть десантную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T05:30

2023-12-15T05:30

2023-12-15T05:30

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У ВСУ нет средств, чтобы закрыть "железным куполом" всю территорию Украины и воспрепятствовать десантным операциям армии РФ. Украинская ПВО стянута вокруг Киева и крупных городов, а также частично находится на ЛБС, рассказал политолог.Вражеская пропаганда говорит, что Россия существенно доработала "Герани" и поставила на них не "детали от стиральных машин", а реактивные двигатели, добавил эксперт.Российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html

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