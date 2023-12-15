Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Армии РФ нет смысла уничтожать все системы ПВО на Украине. Достаточно выбить те комплексы, которые помешают России провернуть десантную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
У ВСУ нет средств, чтобы закрыть "железным куполом" всю территорию Украины и воспрепятствовать десантным операциям армии РФ. Украинская ПВО стянута вокруг Киева и крупных городов, а также частично находится на ЛБС, рассказал политолог.
Вражеская пропаганда говорит, что Россия существенно доработала "Герани" и поставила на них не "детали от стиральных машин", а реактивные двигатели, добавил эксперт.
"Это в три раза увеличило скорость перемещения наших дронов. Кинетическая возможность их удара тоже увеличилась в три раза. Так что мы сможем провести операции по добиванию украинской ПВО", - отметил Подлесный.
Российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 21:28Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огоньСейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен