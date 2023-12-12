https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html

Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США

Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США - 12.12.2023 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США

Мы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы.

2023-12-12T02:08

2023-12-12T02:08

2023-12-12T02:08

интервью

всу

россия

одесса

киев

сша

вертолеты

бомбы

ракеты

донбасс

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А морская пехота поможет им, овладев побережьем. В конечном итоге, мы получим выход к Приднестровью, что вызовет панику в тылу врага и облегчит выполнение других задач СВО, считает директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий ПодлесныйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил следующее: "Мы хотим, чтобы к концу 2024 года России пришлось столкнуться с решением: либо им приходится садиться за стол переговоров на условиях Киева (суверенитет и территориальная целостность для всей Украины), либо они столкнутся с более сильной Украиной, за которой стоит оборонно-промышленная база США и Европы, которая сможет снова пойти в наступление".- Геннадий Иванович, давайте без шапкозакидательства разберемся, за счет чего наши противники могут эти планы реализовать.- Вначале я вам расскажу о деньгах, которые лежат в основе очень многих процессов.Сейчас Украина может получить от Пентагона 1,6 миллиарда долларов, которые остались от ранее выделенных пакетов. У президента США по программе PDA есть право передавать вооружения на определенную сумму, которые находятся на складах американской армии. Общая сумма, на которую может претендовать Киев – еще 5,4 миллиарда.Плюс, возможно, что Конгресс все-таки проголосует за выделение неких средств.Есть еще "Фонд инициатив по содействию безопасности Украины", через который шло финансирование. Сейчас оно уже не идет. Оттуда выгребли все деньги, которые там были.Но в любом случае Киеву еще могут дать 7 миллиардов. А это немало.США не собираются эти деньги сразу отдавать Украине. Ллойд Остин в порыве желания продавить выделение средств признал, что 90% всех этих денег остаются в Штатах (они идут оборонно-промышленному комплексу). И если эти 7 миллиардов сразу передать Киеву, то ВПК из них получит минимум 5, но он их не может освоить. Поэтому идет дозированная передача. Но эта дозированная передача резко уменьшается.Если в начале 2023 года Киев в совокупности получал в месяц по миллиарду долларов, то сейчас он получил всего лишь 250 миллионов в месяц. И когда мы слышим, что завтра Украина получит то, что она должна была получить, и пойдет вперед, это не соответствует действительности. Проблема в другом. Киев еще сохранил до 70% техники, которую выделял Запад. Мы сожгли только 30%. Напомню, что когда начался "контрнаступ" и ВСУ пошли в лобовые атаки, наши ребята очень быстро научились уничтожать "Леопарды" и "Бэдли". Тогда реальные хозяева Украины дали команду приберечь технику. Ее перестали пускать в первые ряды."Абрамсы" на Украине есть точно. Но ни один "Абрамс" не засветился на передовой. Американцы же предупредили, что ни один этот танк не должен быть уничтожен или захвачен русскими.Так что у ВСУ еще остается 70% западной техники. А это очень серьезный запас.Есть еще один нюанс, который не позволяет нам говорить, что мы вот-вот противника резко добьем. Он связан с авиацией. Да, ВВС Украины почти уничтожены. Но низколетящие вертолеты вдруг появляются на Запорожье. Да, у нас есть превосходство в авиации и в ПВО. Но беда в том, что Киев настойчиво просит не только F-16, но и "Апачи". Скорее всего, США дадут им эти вертолеты.Это будет означать, что штурмовые подразделения ВСУ будут поддерживаться вертолетами. Насколько вертолет важен в современной войне мы видим на примере наших вертолетчиков, которые и по прямой идут, и наносят удары с кабрирования.Отмечу также, что ВСУ передаются дроны различной модификации и дальнобойные ракеты. Я не исключаю, что Киеву передадут даже немецкую ракету "Таурус". Ведь уже сложилась система, когда Запад утверждает, что никогда не даст Украине какое-то оружие, а потом оно появляется на поле боя, мы с ним боремся, а только потом проходит информация, что его передали.Так что мы еще столкнемся с дальнобойными натовскими ракетами, которые стреляют на 1000-1500 километров. Это очень опасно.- Как мы на это будем реагировать?- Нам нужно форсировать ход СВО таким образом, чтобы не дать этому "зверинцу" поступить на вооружение Украины.Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова уже пришел в движение. Идут бои. Мы с трудом прогрызаем украинскую оборону. Но "если бы директором был я", я бы вывел с поля боя наших десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч), чтобы дать им время на подготовку, а потом использовать их по прямому назначению.У нас есть, кем их заменить. Дмитрий Медведев говорил, что у нас в армию пришли более 420 тысяч добровольцев. 70 тысяч и 420 тысяч. Фронт от этого не рухнет.А еще в Белоруссии находится от 20 до 25 тысяч наших военных, которых туда отправили по просьбе Лукашенко на случай отражения агрессии со стороны Украины или Польши. В Белоруссии у нас есть носители ядерного оружия, белорусская армия подготовленная, техника у нее прекрасная. Так что сейчас мы можем спокойно снять оттуда этих 25 тысяч подготовленных военнослужащихМы создадим резерв, который можно будет ввести в бой двум направлениям (Сумы-Киев и Сумы-Харьков). Мы с севера сможем охватить укрепрайоны ВСУ от Славянска до Запорожья.Да, противник судорожно возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях. Так зачем ждать, пока он там окопается?Если мы начнем сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе, и создадим прямую угрозу Киеву. Да, Киев на правом берегу Днепра. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага.Еще мы сможем подумать об охвате Харькова. Харьков – город миллионник. Штурмовать его бесполезно. Но обойти его мы сможем.- Хотел уточнить насчет десантников и морпехов. Мы их сейчас используем как штурмовую пехоту. Если мы их уберем с фронта, кто будет решать текущие задачи по штурму укрепрайонов в Донбассе?- По этому поводу среди наших генералов действительно ведется дискуссия. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов (которых готовили много лет) в качестве простых штурмовиков. Другие считают, что только они должны выполнять эти задачи. Лично я считаю, что у нас есть, кем воевать в Донбассе.Сами украинские эксперты связывают успехи ВС РФ под Купянском (а это действительно самое успешное наше направление) с тем, что мы там сформировали и ввели в бой общевойсковую армию. Для противника это стало неожиданностью. Их оборона там может посыпаться.И если мы действительно нашли целую общевойсковую армию, то эти 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте.Я бы хотел высказать еще одну крамольную мысль. Да, мы не можем приказать войскам прекратить продвижение и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы. А морская пехота поможет им, овладев побережьем. В конечном итоге, мы получим выход к Приднестровью.Может быть, мы действительно планируем такую сложную операцию. И если мы ее начнем, это вынудить ВСУ принимать экстренные меры. Противнику придется снимать части с Донбасса, чтобы купировать действия наших атакующих частей. А это, в свою очередь, поспособствует нашему штурму укрепрайонов врага.- Почему вы думаете, что мы можем планировать такие операции?- Я бы хотел обратиться к опыту Великой Отечественной войны.С 12 по 20 мая в 1942 года примерно в тех же местах мы воевали с фашистами. Войска Юго-Западного фронта попытались начать наступательную операцию, но она провалилась. Немецкая группа армий "Юг" окружили и уничтожили наши части. Но в зимнюю кампанию 1943-1944 годов, когда мы довооружились и приобрели необходимый опыт, 10 последовательных операций на территории современной Украины позволили освободить Харьков и Киев.Мы не сидели в обороне. Стрелку прочертили – войска пошли. Но войска же не бездумно шли. Мы сосредотачивали средства на направлениях главного удара. Мы провели эпопею по форсированию Днепра. Это была трудная задача. Но она выполнялась за счет 10 наступательных операций. Сейчас мы не можем просто заняться окопной войной.Мы начали разговор с планов США. Вашингтон как раз хочет заморозить или затянуть конфликт, чтобы подготовить Украину, а они бы жахнули с новой силой. А для этого им как раз нужен позиционный фронт в стиле Первой мировой. Залужный уже издал директиву о переходе к стратегической обороне. ВСУ укрепляют и без того мощную оборону в Часов Яре и пытаются возвести свою "линию Суровикина" с "зубами дракона", минными полями и пристрелянной местностью. Они пытаются повторять за Россией.Нам это невыгодно. Война не выигрывается обороной, артиллерийскими дуэлями и ракетными ударами. Нам нужно планировать наступательные действия. И сейчас для этого складываются условия.Я не хочу давать никаких советов Герасимову. Но я считаю, что через пару месяцев мы добьемся определенных успехов и перейдем к наступлению по всем фронтам. Но не в лоб, а с охватами. Так, как мы это делали в годы Великой Отечественной войны.- Вернемся к теме морских и воздушных десантов. Как быть с тем, что у противника до сих пор не подавлена ПВО? Как быть с тем, что у противника полно противокорабельных ракет?- Во-первых, украинская ПВО стянута вокруг Киева и крупных городов, а также частично находится на ЛБС. У противника нет средств, чтобы закрыть "железным куполом" всю территорию и воспрепятствовать нашим операциям.Во-вторых, вражеская пропаганда говорит, что мы доработали "Герани". Мы поставили туда не "двигатель от стиральной машины", а реактивные двигатели. Это в три раза увеличило скорость перемещения наших дронов. Кинетическая возможность их удара тоже увеличилась в три раза. Так что мы сможем провести операции по добиванию украинской ПВО.В-третьих, нам нет смысла пытаться уничтожить всю оставшуюся ПВО Украины. Достаточно уничтожить те комплексы, которые помешают нам провернуть десантную операцию.Да, десантная операция – это сложно. Нам в первую очередь надо будет подумать о снабжении группировки. Иначе будет как в Гостомеле. Они захватили этот аэродром, но было непонятно, что делать дальше. А снабжать десантников и морпехов придется по воздуху и по морю.Но эффект от того, что наши военнослужащие появятся на горизонте Тирасполя, станет страшным ударом по НАТО. Молдова и Румыния по-прежнему шантажируют Россию тем, что они в любой момент могут придушить Приднестровье и сделать наших миротворцев мертвыми героями.Эту проблему все равно придется решать. Мы не можем их бросить. Путин же четко назвал одной из целей СВО защиту русских людей.Повторюсь, стратегически настало время, чтобы Генштаб ВС РФ изложил верховному главнокомандующему план широкомасштабной наступательной операции.- Последний вопрос касается темы подготовки к этой наступательной операции. Какие у вас будут прогнозы по Авдеевке, учитывая, что расстояние между нашими клешнями сократилось до 4 километров, но противник перебросил туда три бригады с Запорожья?- Я не сомневаюсь, что мы возьмем Авдеевку.Я с нетерпением жду информации, что мы туда будем бросать 1,5 тонные бомбы объемного детонирующего взрыва (ОДАБы). В свое время мы бросили парочку таких бомб. Эффект оказался хороший, но потом мы перестали этим заниматься. Почему? Это большой вопрос.У меня была версия, что к каждой бомбе мы приделываем крылышки, чтобы сделать их более управляемыми. Похоже, что сейчас мы крылышки приделали везде, потому что мы бросаем ФАБ-500 и ФАБ-1500. Но я считаю, что нам надо бросать и ОДАБы.Напомню, как это было в Афганистане. "Духи" уходили в пещеры и буквальном там закапывались. Мы не могли их оттуда выкурить ни артиллерией, ни обычными фугасными бомбами. А когда туда стали бросать ОДАБы (вначале аэрозоль проходит по всем щелям, потом идет подрыв), мы стали накрывать все эти пещеры.США в Совбезе ООН тут же заговорили, что мы применяем оружие массового уничтожения, которое вызывает землетрясение. Отчасти это было правда. Поэтому Москва и Вашингтон сторговались. Американцы перестали поставлять в Афганистан какое-то оружие, а мы перестали бросать эти бомбы. Но они у нас есть.Если бы мы их бросили на Авдеевку, это значительно облегчило бы ситуацию со взятием укрепрайонов.Я понимаю, что в Авдеевке есть еще от 2 до 4 тысяч мирных жителей. И мы не применяем эти бомбы, потому что не хотим жертв среди мирного населения.- Тем более, что такая бомба может угодить в Коксохимический завод, что приведет к тяжелым последствиям не только для Авдеевки, но и для самого Донецка.- Кстати, когда Путин и Нетаньяху разговаривали по телефону, в Киеве все очень сильно напряглись. Пошел слух, что якобы Путин консультировался с Нетаньяху относительно того, как стирать с земли целые города вместе с населением. У нас действительно есть средства, которые позволят разбомбить не только Авдеевку, но и Киев.Мы сейчас меняем ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" на более современный "Ярс". Эти "Тополи" надо как-то утилизировать. Так что ничто не мешает нам заменить их боевую часть с ядерной на неядерную (просто залить чугуний), и послать его на Украину. Один удар по мосту через Днепр – несколько пролетов этого моста перестанет существовать. Посчитайте массу, кинетическую скорость этой ракеты и то, с какой высоты она пойдет.Конечно, нам надо будет предупредить США, что через 40 минут будет старт межконтинентальной ракеты. Пусть они не беспокоятся. Она в неядерном снаряжении и даже в сторону Польши она не полетит. Утилизировать так утилизировать.В свое время США подобным образом утилизировали снаряды и бомбы с обедненным ураном, уничтожая Югославию. Мы же поступим более гуманно. Мы просто бросим чугуний.Вы же помните слова Путина, что "мы еще ничего не начинали". Если покопаться в наших загашниках, мы найдем то, что сильно удивит наших противников. Все это пойдет нам на пользу. Мы однозначно одержим победу.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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