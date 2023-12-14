https://ukraina.ru/20231214/1052126015.html

Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря

Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру

Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря

Украина.ру, 14.12.2023

2023-12-14T17:54

2023-12-14T17:54

2023-12-14T17:54

эксклюзив

юрий баранчик

нато

украина

всу

переговоры

алексей живов

марьинка

авдеевка

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843948_0:223:2849:1825_1920x0_80_0_0_b51f238714fdd690ee047017e657a101.jpg

Капитуляция Киева – приемлемый для России вариантПо словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира. Причём неважно, в каких границах.Если Украина останется в урезанном виде, это серая зона, которая позволит НАТО воевать с Россией, не воюя напрямую, поясняет политолог Юрий Баранчик.Они построят там заводы, дадут оборудование, мобилизуют в очередной раз население, и это будет выглядеть как война Украины с Россией. Хотя на самом деле воевать будет блок НАТО.Нам такой "аппендикс", продолжает Баранчик, абсолютно невыгоден, потому что мы будем воевать с прокси, а не с самим блоком, поэтому надо выходить на его границы, чтобы в случае конфликта они понимали, что ответ будет очень жестким.Что касается нынешней ситуации на фронте, у ВСУ действительно состоится переход к обороне, прогнозирует политолог."Это будет вялая оборона, неспособная поддерживать необходимый накал борьбы. С отсутствием необходимой контрбатарейной работы со стороны украинских сил. Единственный серьезный ресурс у них — это дроны, которые круглосуточно ведут разведку на поле боя", – заявил эксперт.Единственным же приемлемым вариантом для России станет подписание Киевом капитуляции и выполнение всех наших требований, отмечает Баранчик."Все другие варианты, как показали "Минск-1", "Минск-2", переговоры в Стамбуле, украинский режим будет использовать только для того чтобы перегруппироваться, получить передышку, новый мобилизационный ресурс, новые финансы от Запада и активизировать боевые действия.Но все необходимые уроки мы уже получили по поводу настоящих намерений Киева и искренности заявлений западных лидеров. На это не стоит обращать внимание", – сказал политолог.Освобождение Марьинки: что дальшеВзятие российскими войсками Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отодвигание противника от самого Донецка и лишение возможности ВСУ осуществлять артиллерийские обстрелы города. Шаг за шагом это происходит, говорит военный блогер и волонтер Алексей Живов.В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи – действительно огромные."Авдеевка и Мариьнка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире. Взять его очень непросто. Мы ждем результатов по Авдеевке", – сообщил Живов.Появились сообщения, что в Авдеевке уже начались городские бои. По словам Живова, есть мнения, что у Генштаба есть планы до нового года закончить с Авдеевкой и войти в 2024 год с освобожденной Донецкой агломерацией."Надеюсь, что со взятием Авдеевки ВСУ перестанут стрелять по городу из западной и советской артиллерии.Да, там идут очень тяжелые бои. Немало наших парней сложат там головы. Но это надо было сделать. Президент же назвал одной из целей СВО освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Постепенно эта задача решается.Вопрос только в том, как далеко мы можем выкатиться из Авдеевки. Потому что ВСУ могут либо отойти в Славянско-Краматорскую агломерацию, либо занять оборону на рубеже различных водных преград (там хватает мелких речушек)", – отметил блогер.При этом, подчёркивает он, на Южнодонецком направлении у нас тоже есть успехи. Те села, которые мы вынуждено оставили летом в рамках активной обороны, постепенно возвращаются под наш контроль. Там тоже огромная линия фронта (километров 200), и она вся пришла в движение.

https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html

https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, юрий баранчик, нато, украина, всу, переговоры, алексей живов, марьинка, авдеевка, донбасс