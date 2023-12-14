Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру
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Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря
Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру
Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря
Украина.ру, 14.12.2023
2023-12-14T17:54
2023-12-14T17:54
эксклюзив
юрий баранчик
нато
украина
всу
переговоры
алексей живов
марьинка
авдеевка
донбасс
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Капитуляция Киева – приемлемый для России вариантПо словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира. Причём неважно, в каких границах.Если Украина останется в урезанном виде, это серая зона, которая позволит НАТО воевать с Россией, не воюя напрямую, поясняет политолог Юрий Баранчик.Они построят там заводы, дадут оборудование, мобилизуют в очередной раз население, и это будет выглядеть как война Украины с Россией. Хотя на самом деле воевать будет блок НАТО.Нам такой "аппендикс", продолжает Баранчик, абсолютно невыгоден, потому что мы будем воевать с прокси, а не с самим блоком, поэтому надо выходить на его границы, чтобы в случае конфликта они понимали, что ответ будет очень жестким.Что касается нынешней ситуации на фронте, у ВСУ действительно состоится переход к обороне, прогнозирует политолог."Это будет вялая оборона, неспособная поддерживать необходимый накал борьбы. С отсутствием необходимой контрбатарейной работы со стороны украинских сил. Единственный серьезный ресурс у них — это дроны, которые круглосуточно ведут разведку на поле боя", – заявил эксперт.Единственным же приемлемым вариантом для России станет подписание Киевом капитуляции и выполнение всех наших требований, отмечает Баранчик."Все другие варианты, как показали "Минск-1", "Минск-2", переговоры в Стамбуле, украинский режим будет использовать только для того чтобы перегруппироваться, получить передышку, новый мобилизационный ресурс, новые финансы от Запада и активизировать боевые действия.Но все необходимые уроки мы уже получили по поводу настоящих намерений Киева и искренности заявлений западных лидеров. На это не стоит обращать внимание", – сказал политолог.Освобождение Марьинки: что дальшеВзятие российскими войсками Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отодвигание противника от самого Донецка и лишение возможности ВСУ осуществлять артиллерийские обстрелы города. Шаг за шагом это происходит, говорит военный блогер и волонтер Алексей Живов.В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи – действительно огромные."Авдеевка и Мариьнка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире. Взять его очень непросто. Мы ждем результатов по Авдеевке", – сообщил Живов.Появились сообщения, что в Авдеевке уже начались городские бои. По словам Живова, есть мнения, что у Генштаба есть планы до нового года закончить с Авдеевкой и войти в 2024 год с освобожденной Донецкой агломерацией."Надеюсь, что со взятием Авдеевки ВСУ перестанут стрелять по городу из западной и советской артиллерии.Да, там идут очень тяжелые бои. Немало наших парней сложат там головы. Но это надо было сделать. Президент же назвал одной из целей СВО освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Постепенно эта задача решается.Вопрос только в том, как далеко мы можем выкатиться из Авдеевки. Потому что ВСУ могут либо отойти в Славянско-Краматорскую агломерацию, либо занять оборону на рубеже различных водных преград (там хватает мелких речушек)", – отметил блогер.При этом, подчёркивает он, на Южнодонецком направлении у нас тоже есть успехи. Те села, которые мы вынуждено оставили летом в рамках активной обороны, постепенно возвращаются под наш контроль. Там тоже огромная линия фронта (километров 200), и она вся пришла в движение.
https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html
https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, юрий баранчик, нато, украина, всу, переговоры, алексей живов, марьинка, авдеевка, донбасс
Эксклюзив, Юрий Баранчик, НАТО, Украина, ВСУ, переговоры, Алексей Живов, Марьинка, Авдеевка, Донбасс

Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря

17:54 14.12.2023
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Капитуляция Киева – приемлемый для России вариант
По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира. Причём неважно, в каких границах.
Если Украина останется в урезанном виде, это серая зона, которая позволит НАТО воевать с Россией, не воюя напрямую, поясняет политолог Юрий Баранчик.
Они построят там заводы, дадут оборудование, мобилизуют в очередной раз население, и это будет выглядеть как война Украины с Россией. Хотя на самом деле воевать будет блок НАТО.
Нам такой "аппендикс", продолжает Баранчик, абсолютно невыгоден, потому что мы будем воевать с прокси, а не с самим блоком, поэтому надо выходить на его границы, чтобы в случае конфликта они понимали, что ответ будет очень жестким.
Что касается нынешней ситуации на фронте, у ВСУ действительно состоится переход к обороне, прогнозирует политолог.
"Это будет вялая оборона, неспособная поддерживать необходимый накал борьбы. С отсутствием необходимой контрбатарейной работы со стороны украинских сил. Единственный серьезный ресурс у них — это дроны, которые круглосуточно ведут разведку на поле боя", – заявил эксперт.
Юрий Баранчик интервью
08:00
Юрий Баранчик: США соберут из остатков Украины "аппендикс", чтобы продолжить прокси-войну с РоссиейЕвросоюзу должен достаться как можно меньший территориальный обрубок современной Украины, считает политолог Юрий Баранчик
Единственным же приемлемым вариантом для России станет подписание Киевом капитуляции и выполнение всех наших требований, отмечает Баранчик.
"Все другие варианты, как показали "Минск-1", "Минск-2", переговоры в Стамбуле, украинский режим будет использовать только для того чтобы перегруппироваться, получить передышку, новый мобилизационный ресурс, новые финансы от Запада и активизировать боевые действия.
Но все необходимые уроки мы уже получили по поводу настоящих намерений Киева и искренности заявлений западных лидеров. На это не стоит обращать внимание", – сказал политолог.
Освобождение Марьинки: что дальше
Взятие российскими войсками Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отодвигание противника от самого Донецка и лишение возможности ВСУ осуществлять артиллерийские обстрелы города. Шаг за шагом это происходит, говорит военный блогер и волонтер Алексей Живов.
В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи – действительно огромные.
"Авдеевка и Мариьнка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире. Взять его очень непросто. Мы ждем результатов по Авдеевке", – сообщил Живов.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
07:53
Алексей Живов: Россия взяла Марьинку, чтобы выбраться из "воздушного капкана" ВСУ и освободить Херсон Мы можем наступать на Северном направлении. Если мы займем Чернигов, мы создадим постоянную угрозу Киеву
Появились сообщения, что в Авдеевке уже начались городские бои. По словам Живова, есть мнения, что у Генштаба есть планы до нового года закончить с Авдеевкой и войти в 2024 год с освобожденной Донецкой агломерацией.
"Надеюсь, что со взятием Авдеевки ВСУ перестанут стрелять по городу из западной и советской артиллерии.
Да, там идут очень тяжелые бои. Немало наших парней сложат там головы. Но это надо было сделать. Президент же назвал одной из целей СВО освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Постепенно эта задача решается.
Вопрос только в том, как далеко мы можем выкатиться из Авдеевки. Потому что ВСУ могут либо отойти в Славянско-Краматорскую агломерацию, либо занять оборону на рубеже различных водных преград (там хватает мелких речушек)", – отметил блогер.
При этом, подчёркивает он, на Южнодонецком направлении у нас тоже есть успехи. Те села, которые мы вынуждено оставили летом в рамках активной обороны, постепенно возвращаются под наш контроль. Там тоже огромная линия фронта (километров 200), и она вся пришла в движение.
 
ЭксклюзивЮрий БаранчикНАТОУкраинаВСУпереговорыАлексей ЖивовМарьинкаАвдеевкаДонбасс
 
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