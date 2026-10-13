https://ukraina.ru/20261013/vs-dolzhno-byt-podchineno-zelenskomu-ekspert-raskryl-prichinu-ustalosti-ukraintsev-1083772606.html

"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев

"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев - 13.10.2026 Украина.ру

"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев

Всё больше украинцев поддерживают призыв президента США Дональда Трампа отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом 13 октября заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала

2026-10-13T10:11

2026-10-13T10:11

2026-10-13T10:12

новости

сша

украина

москва

вооруженные силы украины

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg

"Сейчас многие украинцы действительно согласны с Трампом в том, что Зеленскому пора уйти в сторону. В конце концов, он отказывается проводить выборы и невероятно груб с каждым, кто предлагает, что, возможно, было бы хорошей идеей всё-таки провести выборы. Он постоянно настаивает, что конфликт нужно вести так, как хочет он. И, занимая такую позицию, Зеленский требует, чтобы ему давали бесконечные суммы денег и бесконечное количество оружия", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, глава киевского режима не проявляет ни понимания, ни интереса к тому, что у других стран, включая США, есть собственные приоритеты."Всё-всё должно быть подчинено Зеленскому и его представлению о потребностях Украины", — подчеркнул аналитик.В воскресенье Трамп в очередной раз призвал провести выборы на Украине, заявив, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Это уже не первый подобный демарш: в феврале 2025-го он назвал Зеленского "диктатором без выборов".Подробнее – в материале Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с ТрампомБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, москва, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру