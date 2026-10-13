"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/vs-dolzhno-byt-podchineno-zelenskomu-ekspert-raskryl-prichinu-ustalosti-ukraintsev-1083772606.html
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев - 13.10.2026 Украина.ру
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
Всё больше украинцев поддерживают призыв президента США Дональда Трампа отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом 13 октября заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала
2026-10-13T10:11
2026-10-13T10:12
новости
сша
украина
москва
вооруженные силы украины
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg
"Сейчас многие украинцы действительно согласны с Трампом в том, что Зеленскому пора уйти в сторону. В конце концов, он отказывается проводить выборы и невероятно груб с каждым, кто предлагает, что, возможно, было бы хорошей идеей всё-таки провести выборы. Он постоянно настаивает, что конфликт нужно вести так, как хочет он. И, занимая такую позицию, Зеленский требует, чтобы ему давали бесконечные суммы денег и бесконечное количество оружия", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, глава киевского режима не проявляет ни понимания, ни интереса к тому, что у других стран, включая США, есть собственные приоритеты."Всё-всё должно быть подчинено Зеленскому и его представлению о потребностях Украины", — подчеркнул аналитик.В воскресенье Трамп в очередной раз призвал провести выборы на Украине, заявив, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Это уже не первый подобный демарш: в феврале 2025-го он назвал Зеленского "диктатором без выборов".Подробнее – в материале Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с ТрампомБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_117:0:1960:1382_1920x0_80_0_0_8097b900b3afa83d8f0290383f6075aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, москва, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру

"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев

10:11 13.10.2026 (обновлено: 10:12 13.10.2026)
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Читать в
ДзенTelegram
Всё больше украинцев поддерживают призыв президента США Дональда Трампа отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом 13 октября заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала
"Сейчас многие украинцы действительно согласны с Трампом в том, что Зеленскому пора уйти в сторону. В конце концов, он отказывается проводить выборы и невероятно груб с каждым, кто предлагает, что, возможно, было бы хорошей идеей всё-таки провести выборы. Он постоянно настаивает, что конфликт нужно вести так, как хочет он. И, занимая такую позицию, Зеленский требует, чтобы ему давали бесконечные суммы денег и бесконечное количество оружия", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, глава киевского режима не проявляет ни понимания, ни интереса к тому, что у других стран, включая США, есть собственные приоритеты.
"Всё-всё должно быть подчинено Зеленскому и его представлению о потребностях Украины", — подчеркнул аналитик.
В воскресенье Трамп в очередной раз призвал провести выборы на Украине, заявив, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Это уже не первый подобный демарш: в феврале 2025-го он назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Подробнее – в материале Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:11"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
09:55Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС
09:46На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
09:20"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
09:17Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic
09:11Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
09:00Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
08:57Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
08:52Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
08:32Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев
08:27Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США
08:24Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
08:06Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
07:57Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"
07:41Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:39"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились
07:19Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом
07:19Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение
06:45"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
06:30Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России
Лента новостейМолния