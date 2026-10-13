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"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев - 13.10.2026 Украина.ру
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
Всё больше украинцев поддерживают призыв президента США Дональда Трампа отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом 13 октября заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала
2026-10-13T10:11
2026-10-13T10:11
2026-10-13T10:12
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"Сейчас многие украинцы действительно согласны с Трампом в том, что Зеленскому пора уйти в сторону. В конце концов, он отказывается проводить выборы и невероятно груб с каждым, кто предлагает, что, возможно, было бы хорошей идеей всё-таки провести выборы. Он постоянно настаивает, что конфликт нужно вести так, как хочет он. И, занимая такую позицию, Зеленский требует, чтобы ему давали бесконечные суммы денег и бесконечное количество оружия", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, глава киевского режима не проявляет ни понимания, ни интереса к тому, что у других стран, включая США, есть собственные приоритеты."Всё-всё должно быть подчинено Зеленскому и его представлению о потребностях Украины", — подчеркнул аналитик.В воскресенье Трамп в очередной раз призвал провести выборы на Украине, заявив, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Это уже не первый подобный демарш: в феврале 2025-го он назвал Зеленского "диктатором без выборов".Подробнее – в материале Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с ТрампомБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру
"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
10:11 13.10.2026 (обновлено: 10:12 13.10.2026)
Всё больше украинцев поддерживают призыв президента США Дональда Трампа отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом 13 октября заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала
"Сейчас многие украинцы действительно согласны с Трампом в том, что Зеленскому пора уйти в сторону. В конце концов, он отказывается проводить выборы и невероятно груб с каждым, кто предлагает, что, возможно, было бы хорошей идеей всё-таки провести выборы. Он постоянно настаивает, что конфликт нужно вести так, как хочет он. И, занимая такую позицию, Зеленский требует, чтобы ему давали бесконечные суммы денег и бесконечное количество оружия", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, глава киевского режима не проявляет ни понимания, ни интереса к тому, что у других стран, включая США, есть собственные приоритеты.
"Всё-всё должно быть подчинено Зеленскому и его представлению о потребностях Украины", — подчеркнул аналитик.
В воскресенье Трамп в очередной раз призвал провести выборы на Украине, заявив, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Это уже не первый подобный демарш: в феврале 2025-го он назвал Зеленского "диктатором без выборов".
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