https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-meshaet-trampu-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-pishet-the-atlantic-1083771479.html

Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic

Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic - 13.10.2026 Украина.ру

Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic

Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнёра, а главную помеху урегулированию конфликта на Украине. Об этом 13 октября сообщает издание The Atlantic

2026-10-13T09:17

2026-10-13T09:17

2026-10-13T09:17

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дональд трамп

владимир зеленский

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Трамп убеждён, что именно Зеленский стоит на пути к миру. Более того, по данным журнала, американский президент рассматривает главу киевского режима как препятствие и в сугубо личном вопросе — получении Нобелевской премии мира, к которой Трамп, судя по всему, стремится.Издание также раскрывает, что сделка США и России по дизельному топливу застала Зеленского врасплох. Киев оказался не готов к такому повороту и не успел предпринять ответные шаги.По информации The Atlantic, после ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года Зеленский пытался наладить отношения с Трампом с помощью лести. Однако эти попытки, как показывает развитие событий, успеха не принесли.В Киеве, отмечает журнал, угасает надежда даже на то, что Вашингтон хотя бы не будет мешать украинским планам. Один из украинских чиновников, близких к переговорам, призвал "перестать обманывать себя" и искать выход из войны с помощью Европы.Ранее The New York Times сообщал, что на переговорах в Майами американская делегация в резкой форме отказала Киеву в уступках за снятие санкций с российского дизельного топлива, заявив, что США "и так делают достаточно". Подробности в публикации Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами.

https://ukraina.ru/20261013/tri-udavki-na-shee-kieva-the-telegraph-perechislil-chem-ukraina-privyazana-k-ssha-1083770120.html

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